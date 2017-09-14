Додано: Нед 07 лип, 2024 07:46



Тобто навіть пряме цитування 426-1 розуміння що просто 426 (без -1) та 426-1 це зовсім різні статті ККУ не добавило...







Верховний Суд вказав, що перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень (ст. 426-1 КК) є злочином проти встановленого порядку несення або проходження військової служби, під яким розуміють врегульовані правовими нормами суспільні відносини, що виникають та існують при проходженні служби різними категоріями військовослужбовців у процесі їх службової та бойової діяльності.



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Відповідальність за ст. 426-1 КК настає лише за умови, що дії військової службової особи були зумовлені її службовим становищем і пов’язані з її владними чи службовими повноваженнями. Якщо такого зв’язку не встановлено, дії винного за наявності до того підстав можуть кваліфікуватися за статтями КК, що передбачають відповідальність за злочини проти особи, власності, громадського порядку тощо.





Що ти тут тухесом крутиш! 😅😅😅Які це «різні статі»?))) 426-1 - це перша частина статті 426.Вся 426 стаття, як і перша її частина, так і друга з третьою, субʼєктом є військова посадова особа. У якої є підлеглі. Ти хоч одне з наведених посилань відкрив?От умора, облажався по самі вуха і тепер пробує робити вигляд що нічого не трапилось))))Дійшло нарешті, що жодна стаття з розділу «військові злочини» в ККУ не стосуєтьсядій військових до свого власного населення. Бо це можна було зрозуміти ще на початку розділу, а саме після прочитання статті 401. В якій сказано, що військові злочини - це злочини проти встановленого порядку несення або проходження військової служби, під яким розуміютьПро це конкретно і верховний суд вказав Якщо тобі вся стаття 426 забагато, то саме про 426-1, про яку ти тут трусиш.В «ТЦК-них справах» стаття 426-1 теоретично може прикручуватись лише до керівництва ТЦК, яке можливо могло надавати незаконні розпорядження підлеглим щодо проведення мобілізації.Тобто знов те саме, про що я тобі твердолобому пояснював з початку: взаємовідносини між військовими всередині системи.Але точно не до виконавців , які взаємодіють з цивільним населенням.До нихможна 371 ККУ, 146 ККУ, ч.3 ст 357, 116-127, ч.2 ст 397І тим більше не «воєнні злочини», про які тут розповідає Бетон , і за які хоче йти до міжнародного трибуналу.