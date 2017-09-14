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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 07 лип, 2024 11:17
ЛАД написав: BIGor написав:
...........
Судя по діяльності Зе-влади, будуть оббирати все. Чи ви сліпі, і не бачите що країна скортується в маргінес? Прості тупорилі рішення
ведуть знаєте куди.
Какие конкретно рішення вы считаете "простими тупорилими"?
Та навіть до війни купа таких: замороження ракетних і збройових програм, непідготовка до війни, непопередження цивільних, злив операції проти вагнерівців, роздача посад проросійським людям, захват НАБУ, ДБР, продовження співпраці з Іраном в авіаційній сфері ітд. Під час війни множте на 100.
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Додано: Нед 07 лип, 2024 11:48
ЛАД написав: d44 написав: ЛАД написав:
Господа-панове!
Надоели бесплодные споры.
Согласен, бусификация плохо.
Нынешняя ВЛК ещё хуже.
Война, кстати, хуже всего.
Повторю вопрос, который задавал _hunter
"у.
Что вы можете предложить? Что надо
делать?
Большая просьба, фантастические варианты - "лучи смерти" и аналогичное не предлагать. Надеюсь на вашу способность оценить реальность своих идей.
Це ви питаєте що робити державі чи громадянину? І вдповідно яка мета дій держави та як громадянин може безболішніше дочекатися світлого майбутнього?
Державі.
У гражданина возможности выбора ограничены.
опыт Сирии показывает, что в нормальной стране - не особо...
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_hunter
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Додано: Нед 07 лип, 2024 12:08
Доброго дня, панове! А шо трапилось у Старомиргороді? як безпілотник може не поміченим висіти пару годин біля стратегічного аеродрома?
Це зрада , чі ще ні?
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Додано: Нед 07 лип, 2024 12:16
flyman написав: ЛАД написав: d44 написав:
--------------------------ЛАД
Господа-панове!
Надоели бесплодные споры.
Согласен, бусификация плохо.
Нынешняя ВЛК ещё хуже.
Война, кстати, хуже всего.
Повторю вопрос, который задавал _hunter
"у.
Что вы можете предложить? Что надо
делать?
Большая просьба, фантастические варианты - "лучи смерти" и аналогичное не предлагать. Надеюсь на вашу способность оценить реальность своих идей.
-------------------------
Це ви питаєте що робити державі чи громадянину? І вдповідно яка мета дій держави та як громадянин може безболішніше дочекатися світлого майбутнього?
Державі.
У гражданина возможности выбора ограничены.
У державы тоже, но всё же не так сильно.
"світлого майбутнього" в ближайшие годы не ожидаю. Хотя бы без войны.
державні слуги народу за браку компетенції управління державою ідуть відкупляти свій позор кров"ю,
народ вибирає інших, чи Вам таке царювання що буде довічне нормас?
Не пойму, что вам больше мешает - война или "державні слуги народу"?
Или вы по той поговорке: "Война х..ня, главное манёвры" (смена влади)?
Одна проблема - запрет на выезд? Точнее, две - ещё мобилизация.
О выборах в настоящее время уже много раз высказывался, не буду повторяться. У оппонентов аргумент один, но железный: "А я хочу!". И не поспоришь. _hunter
Державі.
У гражданина возможности выбора ограничены.
опыт Сирии показывает, что в нормальной стране - не особо...
Простите, не хочу грубить, но...
Это Сирия-то нормальная страна?
И у сирийцев богатый выбор классных вариантов?
Не знаю, как вы устроены в Германии, но, наверное, получше сирийцев. Так что скажите спасибо, что вы из "ненормальной" Украины.
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ЛАД
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Додано: Нед 07 лип, 2024 12:17
Бачив на якомусь кацапському тг(видалив) як безпілотник знімає прильоти по аєродрому Дніпра
Як таке можливе, його навіть вухами можна почути , а де ПВО ?
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Vadim_
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