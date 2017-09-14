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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 07 лип, 2024 11:17
ЛАД написав: BIGor написав:
...........
Судя по діяльності Зе-влади, будуть оббирати все. Чи ви сліпі, і не бачите що країна скортується в маргінес? Прості тупорилі рішення
ведуть знаєте куди.
Какие конкретно рішення вы считаете "простими тупорилими"?
Та навіть до війни купа таких: замороження ракетних і збройових програм, непідготовка до війни, непопередження цивільних, злив операції проти вагнерівців, роздача посад проросійським людям, захват НАБУ, ДБР, продовження співпраці з Іраном в авіаційній сфері ітд. Під час війни множте на 100.
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Додано: Нед 07 лип, 2024 11:48
ЛАД написав: d44 написав: ЛАД написав:
Господа-панове!
Надоели бесплодные споры.
Согласен, бусификация плохо.
Нынешняя ВЛК ещё хуже.
Война, кстати, хуже всего.
Повторю вопрос, который задавал _hunter
"у.
Что вы можете предложить? Что надо
делать?
Большая просьба, фантастические варианты - "лучи смерти" и аналогичное не предлагать. Надеюсь на вашу способность оценить реальность своих идей.
Це ви питаєте що робити державі чи громадянину? І вдповідно яка мета дій держави та як громадянин може безболішніше дочекатися світлого майбутнього?
Державі.
У гражданина возможности выбора ограничены.
опыт Сирии показывает, что в нормальной стране - не особо...
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Додано: Нед 07 лип, 2024 12:08
Доброго дня, панове! А шо трапилось у Старомиргороді? як безпілотник може не поміченим висіти пару годин біля стратегічного аеродрома?
Це зрада , чі ще ні?
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Додано: Нед 07 лип, 2024 12:16
flyman написав: ЛАД написав: d44 написав:
--------------------------ЛАД
Господа-панове!
Надоели бесплодные споры.
Согласен, бусификация плохо.
Нынешняя ВЛК ещё хуже.
Война, кстати, хуже всего.
Повторю вопрос, который задавал _hunter
"у.
Что вы можете предложить? Что надо
делать?
Большая просьба, фантастические варианты - "лучи смерти" и аналогичное не предлагать. Надеюсь на вашу способность оценить реальность своих идей.
-------------------------
Це ви питаєте що робити державі чи громадянину? І вдповідно яка мета дій держави та як громадянин може безболішніше дочекатися світлого майбутнього?
Державі.
У гражданина возможности выбора ограничены.
У державы тоже, но всё же не так сильно.
"світлого майбутнього" в ближайшие годы не ожидаю. Хотя бы без войны.
державні слуги народу за браку компетенції управління державою ідуть відкупляти свій позор кров"ю,
народ вибирає інших, чи Вам таке царювання що буде довічне нормас?
Не пойму, что вам больше мешает - война или "державні слуги народу"?
Или вы по той поговорке: "Война х..ня, главное манёвры" (смена влади)?
Одна проблема - запрет на выезд? Точнее, две - ещё мобилизация.
О выборах в настоящее время уже много раз высказывался, не буду повторяться. У оппонентов аргумент один, но железный: "А я хочу!". И не поспоришь. _hunter
Державі.
У гражданина возможности выбора ограничены.
опыт Сирии показывает, что в нормальной стране - не особо...
Простите, не хочу грубить, но...
Это Сирия-то нормальная страна?
И у сирийцев богатый выбор классных вариантов?
Не знаю, как вы устроены в Германии, но, наверное, получше сирийцев. Так что скажите спасибо, что вы из "ненормальной" Украины.
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ЛАД
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Додано: Нед 07 лип, 2024 12:17
Бачив на якомусь кацапському тг(видалив) як безпілотник знімає прильоти по аєродрому Дніпра
Як таке можливе, його навіть вухами можна почути , а де ПВО ?
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Додано: Нед 07 лип, 2024 12:25
ЛАД написав: flyman написав: ЛАД написав:
Державі.
У гражданина возможности выбора ограничены.
У державы тоже, но всё же не так сильно.
"світлого майбутнього" в ближайшие годы не ожидаю. Хотя бы без войны.
державні слуги народу за браку компетенції управління державою ідуть відкупляти свій позор кров"ю,
народ вибирає інших, чи Вам таке царювання що буде довічне нормас?
Не пойму, что вам больше мешает - война или "державні слуги народу"?_hunter
Державі.
У гражданина возможности выбора ограничены.
опыт Сирии показывает, что в нормальной стране - не особо...
Простите, не хочу грубить, но...
Это Сирия-то нормальная страна?
И у сирийцев богатый выбор классных вариантов?
А оно примерно одинаково "не полезно"
- один Резников чего стоит... - а там уже и замена подросла.
Как ни странно звучит, но да: нормальная страна ставит интересы своего наспления превыше всего. И да: блвгодаря до сих пор открытым кордонам - у сирийцев просто море вариантов. В отличии от.
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Додано: Нед 07 лип, 2024 12:35
BIGor написав: ЛАД написав: BIGor написав:
...........
Судя по діяльності Зе-влади, будуть оббирати все. Чи ви сліпі, і не бачите що країна скортується в маргінес? Прості тупорилі рішення
ведуть знаєте куди.
Какие конкретно рішення вы считаете "простими тупорилими"?
Та навіть до війни купа таких: замороження ракетних і збройових програм, непідготовка до війни, непопередження цивільних, злив операції проти вагнерівців, роздача посад проросійським людям, захват НАБУ, ДБР, продовження співпраці з Іраном в авіаційній сфері ітд. Під час війни множте на 100.
Вы хорошо знаете во всех подробностях об этих решениях?
У нас были деньги на "ракетні і збройові програми, на підготовку до війни"?
Нам перед войной "партнёры предлагали миллиарды долл/евро на это, давали оружие и уговаривали: "Только возьмите, мы ещё дадим"?
"непопередження цивільних" - вы лично успели сбежать. Вот не знаю, это было ещё до войны или уже во время. Но хорошо помню, какой поток рванул на Запад с утра 24.02. Когда из Харькова до Песочина (19 км от меня, 3 км от окружной) люди ехали по 3 часа. Ну и по рассказам из Киева выезжали так же.
Многие из этих "цивільних" через 2-3 дня стали военными и остановили врага. В отличие от вас, спокойно живущего в Польше с единственной заботой как бы заработать на свою хатинку.
Не помню, я вам предлагал перечитать то, что я написал Ukrainian
"у?
Скромнее вам бы быть.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Нед 07 лип, 2024 12:38, всього редагувалось 1 раз.
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ЛАД
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Додано: Нед 07 лип, 2024 12:36
_Mykola_ написав: detroytred написав:
Добре що нагадали.
Все почалося і по суті продовжувалось в ключє не "покажіть документи. Що у вас?", а "Вам треба проїхати з нами." (там розберемося, а що там у вас нам пофіг).
Всі ці дії, за замовчуванням незаконні, від початку до кінця.
І, це одина з вагомих причин чому майбутн'є дітей я вже не хочу пов'язувати з Україною.
На жаль. Після заяви подоляка, що вони толерують дії ТЦК щодо викрадень та катувань, питань більше не залишилось.
І, на жаль, ситуація з анархією і свавіллям буде тільки погіршуватись.
Цікаво почитати коментарі людей які підтримують дії зе по порушенню законів.
Я не поддерживаю, но смысл в том, что лучше уклонистов отправить на фронт, где они или погибнут, или нет (как в том анекдоте, вероятность 50%), чем их вытянут с дивана буряты и расстреляют перед подъездом.
Если вы согласны с причиной, то должны согласиться и со следствием.
Вы можете возразить, что можно тоже самое делать по закону. Но в формальном несоблюдениии закона тоже есть вполне простой и важный смысл - согласие Запада. Пока США и ЕС считают действия властей соответствующими своим стандартам - кто мы такие, чтобы считать иначе? Святее Папы Римского?
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Додано: Нед 07 лип, 2024 12:42
ЛАД написав: BIGor написав: ЛАД написав:
Какие конкретно рішення вы считаете "простими тупорилими"?
Та навіть до війни купа таких: замороження ракетних і збройових програм, непідготовка до війни, непопередження цивільних, злив операції проти вагнерівців, роздача посад проросійським людям, захват НАБУ, ДБР, продовження співпраці з Іраном в авіаційній сфері ітд. Під час війни множте на 100.
Вы хорошо знаете во всех подробностях об этих решениях?
У нас были деньги на "ракетні і збройові програми, на підготовку до війни"?
Нам перед войной "партнёры предлагали миллиарды долл/евро на это, давали оружие и уговаривали: "Только возьмите, мы ещё дадим"?
"непопередження цивільних" - вы лично успели сбежать.
Так и сейчас особо не уговаривают, что не помашало зеле решить налоги поднимать. Сейчас, понятное дело, поздно уже - но три года достаточный срок к.м.к.
Так поэтому и не нужно было врать про шашлыки/зно - так бы и поток поскромнее и организованнее был бы.
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Додано: Нед 07 лип, 2024 12:59
_hunter написав:
Так поэтому и не нужно было врать про шашлыки/зно - так бы и поток поскромнее и организованнее был бы.
Так він бреше на кожному кроці, як вже писав, починаючи з аналізів. Але мабуть він звик брехать.
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