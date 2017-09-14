BIGor написав:Та навіть до війни купа таких: замороження ракетних і збройових програм, непідготовка до війни, непопередження цивільних, злив операції проти вагнерівців, роздача посад проросійським людям, захват НАБУ, ДБР, продовження співпраці з Іраном в авіаційній сфері ітд. Під час війни множте на 100.
Вы хорошо знаете во всех подробностях об этих решениях?
Це фінансовий форум, а не Гаага. Хай Зезидент чесно відповість на питання про Вагнер у Мінську, за клістрони, які домовленості були з пуйлом перед початком вторгнення. Потім вже будуть інші питання. Якщо відповість нічєвонєбило- знову бреше.
радять у Київській міській держадміністрації (КМДА), слід запастися водою та їжею
Так, продукти перш за все потрібно запасати ті, які не псуватимуться без холодильника і не вимагатимуть електроенергії для приготування. Це можуть бути:
*м'ясні, рибні та овочеві консерви; *сушене та в'ялене м'ясо; *сублімовані продукти (каші, локшина швидкого приготування та супи, які необхідно *заливати окропом, або гречка, яку можна заливати водою кімнатної температури); *хлібці, печиво, сухарі; *сухофрукти, горіхи; *шоколад, цукерки; *енергетичні батончики.
Води слід заготовити щонайменше на 3 дні. При чому, не лише питної, а й технічної.
Наголошується: на одну дорослу людину на добу потрібно 3 літри питної води (включно зі споживаною з їжею рідиною). А також 10-12 літрів технічної води для гігієни та приготування їжі.
майбутня зима буде складною через можливі масовані обстріли. Фахівці готуються до гіршого сценарію з меншою доступною генерацією.
Игорь Алексеевич написав:Здесь высказывать мысли про войну, которая не совпадает с политикой властей я понял - НЕЗЯ. Только как в раше должно быть написано строго мир - труд - май. А если там напишут наоборот май, труд, мир., то посчитают провокацией.
Хоть один ваш прогноз или оценка ситуации, озвученые на этих страницах, оказались верными? В курс доллара на лето не попал даже рядом. Зато оскорбил каждого, кто такой прогноз поставил под сомнение. Наплел о «можно легко зарабатывать 3к дол в месяц даже без специального образования не вставая с дивана» - слился на вопросы о конкретике Наплел о новострое с хорошим ремонтом и мебелью в новострое за 40 к - слился на вопросах о конкретике.
Какие-то пустые бестолковые заявления , просто мусор сплошной. Желание быть услышанным, быть оцененным, а сам по сути пустышка.
Может потому вас модераторы зачищают, посыпая потом на всякий случай хлоркой ?