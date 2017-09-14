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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8970897189728973
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 13:05

  ЛАД написав:
  BIGor написав:Та навіть до війни купа таких: замороження ракетних і збройових програм, непідготовка до війни, непопередження цивільних, злив операції проти вагнерівців, роздача посад проросійським людям, захват НАБУ, ДБР, продовження співпраці з Іраном в авіаційній сфері ітд. Під час війни множте на 100.

Вы хорошо знаете во всех подробностях об этих решениях?

Це фінансовий форум, а не Гаага.
Хай Зезидент чесно відповість на питання про Вагнер у Мінську, за клістрони, які домовленості були з пуйлом перед початком вторгнення. Потім вже будуть інші питання. Якщо відповість нічєвонєбило- знову бреше.
Water
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 13:14

  ЛАД написав:У нас были деньги на "ракетні і збройові програми, на підготовку до війни"?

До 2019 дєньгі билі (і на дороги також), а після 2019 - вже нє? А шо случілось?, красть же пєрєсталі?
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 13:18

  Schmit написав:
  ЛАД написав:У нас были деньги на "ракетні і збройові програми, на підготовку до війни"?

До 2019 дєньгі билі, а після 2019 - вже нє? А шо случілось?, красти ж перестали?

"крашанки па 17" знаходиться під слідством чі пройшов ВЛК і у окопі?
Отака влада
Vadim_
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 13:20

  Schmit написав:
  ЛАД написав:У нас были деньги на "ракетні і збройові програми, на підготовку до війни"?

До 2019 дєньгі билі (і на дороги також), а після 2019 - вже нє? А шо случілось?, красть же пєрєсталі?

ЮМЗ розвалив його червоний КГБ-шний директор кучма , і ракети
Vadim_
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 13:27

Vadim_
а покойный Дегтярёв был патриотом и соратником Чорновила и Хмары?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 13:32

радять у Київській міській держадміністрації (КМДА), слід запастися водою та їжею

Так, продукти перш за все потрібно запасати ті, які не псуватимуться без холодильника і не вимагатимуть електроенергії для приготування. Це можуть бути:

*м'ясні, рибні та овочеві консерви;
*сушене та в'ялене м'ясо;
*сублімовані продукти (каші, локшина швидкого приготування та супи, які необхідно *заливати окропом, або гречка, яку можна заливати водою кімнатної температури);
*хлібці, печиво, сухарі;
*сухофрукти, горіхи;
*шоколад, цукерки;
*енергетичні батончики.

Води слід заготовити щонайменше на 3 дні. При чому, не лише питної, а й технічної.

Наголошується: на одну дорослу людину на добу потрібно 3 літри питної води (включно зі споживаною з їжею рідиною). А також 10-12 літрів технічної води для гігієни та приготування їжі.

майбутня зима буде складною через можливі масовані обстріли. Фахівці готуються до гіршого сценарію з меншою доступною генерацією.

https://businessua.com/benzin/97898u-km ... zheyu.html
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 13:32

  барабашов написав:Vadim_
а покойный Дегтярёв был патриотом и соратником Чорновила и Хмары?

Нажаль , Чорновіла не хватило кеби обрати президентом.
Vadim_
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 13:36

  барабашов написав:Vadim_
а покойный Дегтярёв был патриотом и соратником Чорновила и Хмары?

Це хто?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 13:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Игорь Алексеевич написав:Здесь высказывать мысли про войну, которая не совпадает с политикой властей я понял - НЕЗЯ.
Только как в раше должно быть написано строго мир - труд - май. А если там напишут наоборот май, труд, мир., то посчитают провокацией. :lol:

Хоть один ваш прогноз или оценка ситуации, озвученые на этих страницах, оказались верными?
В курс доллара на лето не попал даже рядом. Зато оскорбил каждого, кто такой прогноз поставил под сомнение.
Наплел о «можно легко зарабатывать 3к дол в месяц даже без специального образования не вставая с дивана» - слился на вопросы о конкретике
Наплел о новострое с хорошим ремонтом и мебелью в новострое за 40 к - слился на вопросах о конкретике.


Какие-то пустые бестолковые заявления , просто мусор сплошной. Желание быть услышанным, быть оцененным, а сам по сути пустышка.


Может потому вас модераторы зачищают, посыпая потом на всякий случай хлоркой ?
Hotab
 
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