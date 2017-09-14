anduzenko написав:Я не поддерживаю, но смысл в том, что лучше уклонистов отправить на фронт, где они или погибнут, или нет (как в том анекдоте, вероятность 50%), чем их вытянут с дивана буряты и расстреляют перед подъездом. Если вы согласны с причиной, то должны согласиться и со следствием.
Вы можете возразить, что можно тоже самое делать по закону. Но в формальном несоблюдениии закона тоже есть вполне простой и важный смысл - согласие Запада. Пока США и ЕС считают действия властей соответствующими своим стандартам - кто мы такие, чтобы считать иначе? Святее Папы Римского?
1. Тоді який сенс у цьому всьому для пересічного, якщо різниця між бурятом і тцк стирається? 2. Те ж саме ЧІТКО описано у ЗАКОННИЙ спосіб, але чомусь толерується НЕЗАКОННИЙ.
Ви ж розумієте, що свавілля і відсутність покараня порожує анархію і потім переходить у самосуд. Причому коли (яки Ви порахували 50%) з бойовим досвідом, та трофейною зброєю повернуться з контузіями та ПТСР, та ще і з загостренним відчуттям справедливості... Як ви думаєте, навіть один з тисячі чи десятків-сотень тисяч, навчений боєць зможе покласти половину роти охорони чи завітати в гості на вечерю до особливо відмітившихся в порушенні та не покараних за їх вчинення? І, нажаль вже навіть зараз інколи чуємо про гранати в двір, і таке інше...
Це дійсно тей напрям розвитку та життя за який ми боремося? Дивно читати, виправдання порушення законів. Це з вже було при сталіні, і ті хто в цьому приймав участь, при розкручуванні маховика репресій попали дуже скоро в нього самі. Незнання своєї ж історії призводить до танців на граблях.
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Нед 07 лип, 2024 14:11, всього редагувалось 2 разів.
detroytred написав:Добре що нагадали. Все почалося і по суті продовжувалось в ключє не "покажіть документи. Що у вас?", а "Вам треба проїхати з нами." (там розберемося, а що там у вас нам пофіг).
Всі ці дії, за замовчуванням незаконні, від початку до кінця. І, це одина з вагомих причин чому майбутн'є дітей я вже не хочу пов'язувати з Україною. На жаль. Після заяви подоляка, що вони толерують дії ТЦК щодо викрадень та катувань, питань більше не залишилось. І, на жаль, ситуація з анархією і свавіллям буде тільки погіршуватись. Цікаво почитати коментарі людей які підтримують дії зе по порушенню законів.
Я не поддерживаю, но смысл в том, что лучше уклонистов отправить на фронт, где они или погибнут, или нет (как в том анекдоте, вероятность 50%), чем их вытянут с дивана буряты и расстреляют перед подъездом. Если вы согласны с причиной, то должны согласиться и со следствием.
Вы можете возразить, что можно тоже самое делать по закону. Но в формальном несоблюдениии закона тоже есть вполне простой и важный смысл - согласие Запада. Пока США и ЕС считают действия властей соответствующими своим стандартам - кто мы такие, чтобы считать иначе? Святее Папы Римского?
"дик недістанься тьі нікаму" (при відступі населення яке по певним причинам не можливо екуювати в розхід, а села/міста зруйнувати землю отруїти, і заразити на віка), це просто потужне просте рішення від свідків зеленого царства
Xenon написав:Води слід заготовити щонайменше на 3 дні. При чому, не лише питної, а й технічної.
Наголошується: на одну дорослу людину на добу потрібно 3 літри питної води (включно зі споживаною з їжею рідиною). А також 10-12 літрів технічної води для гігієни та приготування їжі.
Нескладний підрахунок приводить що цифр, які не так просто зробити, та підтримувати зміну води щоб вона була придатною.. звичайна сім'я 2-3 людини. Питна вода - 18 - 27 літрів Технічна - 60-90 літрів.
на еміграційні темі викладав відео як там тьотка в США почувши як ПАР живуть з обмеженнями в кілька галонів води, показувала свій побут, (але це неначасі в нас на фінанс), тому без відео, але з мого досвіду, на добу на особу: 2 л питної води попити, 2-5 літрів напівпитної води, щоб приготувати їжу/чай і т.п. 20 л технічної води (з річки/талої/дощової)
радять у Київській міській держадміністрації (КМДА), слід запастися водою та їжею
Так, продукти перш за все потрібно запасати ті, які не псуватимуться без холодильника і не вимагатимуть електроенергії для приготування. Це можуть бути:
*м'ясні, рибні та овочеві консерви; *сушене та в'ялене м'ясо; *сублімовані продукти (каші, локшина швидкого приготування та супи, які необхідно *заливати окропом, або гречка, яку можна заливати водою кімнатної температури); *хлібці, печиво, сухарі; *сухофрукти, горіхи; *шоколад, цукерки; *енергетичні батончики.
Води слід заготовити щонайменше на 3 дні. При чому, не лише питної, а й технічної.
Наголошується: на одну дорослу людину на добу потрібно 3 літри питної води (включно зі споживаною з їжею рідиною). А також 10-12 літрів технічної води для гігієни та приготування їжі.
майбутня зима буде складною через можливі масовані обстріли. Фахівці готуються до гіршого сценарію з меншою доступною генерацією.
anduzenko написав:Я не поддерживаю, но смысл в том, что лучше уклонистов отправить на фронт, где они или погибнут, или нет (как в том анекдоте, вероятность 50%), чем их вытянут с дивана буряты и расстреляют перед подъездом. Если вы согласны с причиной, то должны согласиться и со следствием.
Вы можете возразить, что можно тоже самое делать по закону. Но в формальном несоблюдениии закона тоже есть вполне простой и важный смысл - согласие Запада. Пока США и ЕС считают действия властей соответствующими своим стандартам - кто мы такие, чтобы считать иначе? Святее Папы Римского?
1. Тоді який сенс у цьому всьому для пересічного, якщо різниця між бурятом і тцк стирається? 2. Те ж саме ЧІТКО описано у ЗАКОННИЙ спосіб, але чомусь толерується НЕЗАКОННИЙ.
Ви ж розумієте, що свавілля і відсутність покараня порожує анархію і потім переходить у самосуд. Причому коли (яки Ви порахували 50%) з бойовим досвідом, та трофейною зброєю повернуться з контузіями та ПТСР, та ще і з загостренним відчуттям справедливості... Як ви думаєте, навіть один з тисячі чи десятків-сотень тисяч, навчений боєць зможе покласти половину роти охорони чи завітати в гості на вечерю до особливо відмітившихся в порушенні та не покараних за їх вчинення? І, нажаль вже навіть зараз інколи чуємо про гранати в двір, і таке інше...
Це дійсно тей напрям розвитку та життя за який ми боремося? Дивно читати, виправдання порушення законів. Це з вже було при сталіні, і ті хто в цьому приймав участь, при розкручуванні маховика репресій попали дуже скоро в нього самі. Незнання своєї ж історії призводить до танців на граблях.
Коля , очнись . Сейчас идет война на выживание нации .
Вся эта гнилятина с юридической подоплекой упирается в один вопрос -защита Украины . Те кто в ТЦК и на улицах проверяют документы оформляют и т. д. выполняют свою работу . Они после ранений , акубаротравм ....... Самые большие поборники прав , кто ни за что на свете не желает служить . Тысячи отговорок ! Вы считаете что кто то это должен делать за вас ? Вы будете вести бизнес , в меру жадности помогать , донатить , но дома и спокойно ?
Первое что хочется спросить --а кто должен защищать Украину ?
Здесь как почитаешь , ну пля все тааааааакие ценные , такие справедливые подсказывающие где надо поднажать , и кому что делать . Правда ЭТИ ВСЕ или бегают от армии или дают АХИРЕННЫЕ советы из за границы , как с надувной женщиной и сыном спрятаться и кричать -мы украинские беженцы , денег дайте .
anduzenko написав:Я не поддерживаю, но смысл в том, что лучше уклонистов отправить на фронт, где они или погибнут, или нет (как в том анекдоте, вероятность 50%), чем их вытянут с дивана буряты и расстреляют перед подъездом. Если вы согласны с причиной, то должны согласиться и со следствием.
Вы можете возразить, что можно тоже самое делать по закону. Но в формальном несоблюдениии закона тоже есть вполне простой и важный смысл - согласие Запада. Пока США и ЕС считают действия властей соответствующими своим стандартам - кто мы такие, чтобы считать иначе? Святее Папы Римского?
1. Тоді який сенс у цьому всьому для пересічного, якщо різниця між бурятом і тцк стирається? 2. Те ж саме ЧІТКО описано у ЗАКОННИЙ спосіб, але чомусь толерується НЕЗАКОННИЙ.
Ви ж розумієте, що свавілля і відсутність покараня порожує анархію і потім переходить у самосуд. Причому коли (яки Ви порахували 50%) з бойовим досвідом, та трофейною зброєю повернуться з контузіями та ПТСР, та ще і з загостренним відчуттям справедливості... Як ви думаєте, навіть один з тисячі чи десятків-сотень тисяч, навчений боєць зможе покласти половину роти охорони чи завітати в гості на вечерю до особливо відмітившихся в порушенні та не покараних за їх вчинення? І, нажаль вже навіть зараз інколи чуємо про гранати в двір, і таке інше...
Це дійсно тей напрям розвитку та життя за який ми боремося? Дивно читати, виправдання порушення законів. Це з вже було при сталіні, і ті хто в цьому приймав участь, при розкручуванні маховика репресій попали дуже скоро в нього самі. Незнання своєї ж історії призводить до танців на граблях.
Коля , очнись . Сейчас идет война на выживание нации .
Вся эта гнилятина с юридической подоплекой упирается в один вопрос -защита Украины . Те кто в ТЦК и на улицах проверяют документы оформляют и т. д. выполняют свою работу . Они после ранений , акубаротравм ....... Самые большие поборники прав , кто ни за что на свете не желает служить . Тысячи отговорок ! Вы считаете что кто то это должен делать за вас ? Вы будете вести бизнес , в меру жадности помогать , донатить , но дома и спокойно ?
Первое что хочется спросить --а кто должен защищать Украину ?
Здесь как почитаешь , ну пля все тааааааакие ценные , такие справедливые подсказывающие где надо поднажать , и кому что делать . Правда ЭТИ ВСЕ или бегают от армии или дают АХИРЕННЫЕ советы из за границы , как с надувной женщиной и сыном спрятаться и кричать -мы украинские беженцы , денег дайте .
Все наладится , даже не сомневайтесь .
Якщо ми з Вами не читаємо тг канали бо це ІПСО , тоді послухайте пана Реву , екс колишнього очільника соціальної політики, нещодавно розклав - ще через рік буде 5 млн пенсіонерів за межою бідності - ми далі будемо наголошувати про кордони 91-0го та пониження віку до рівня 18 років
sens написав:Якщо ми з Вами не читаємо тг канали бо це ІПСО , тоді послухайте пана Реву , екс колишнього очільника соціальної політики, нещодавно розклав - ще через рік буде 5 млн пенсіонерів за межою бідності - ми далі будемо наголошувати про кордони 91-0го та пониження віку до рівня 18 років
Ну и какое это имеет отношение к защите от нападения на Украину ?
Вон ,сверху , некий патриот Коля пишет что ему все равно или буряты или кто другой ..... Вас же это не взволновало .