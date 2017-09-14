Додано: Нед 07 лип, 2024 14:09

anduzenko написав: Я не поддерживаю, но смысл в том, что лучше уклонистов отправить на фронт, где они или погибнут, или нет (как в том анекдоте, вероятность 50%), чем их вытянут с дивана буряты и расстреляют перед подъездом.

Если вы согласны с причиной, то должны согласиться и со следствием.



Вы можете возразить, что можно тоже самое делать по закону. Но в формальном несоблюдениии закона тоже есть вполне простой и важный смысл - согласие Запада. Пока США и ЕС считают действия властей соответствующими своим стандартам - кто мы такие, чтобы считать иначе? Святее Папы Римского? Я не поддерживаю, но смысл в том, что лучше уклонистов отправить на фронт, где они или погибнут, или нет (как в том анекдоте, вероятность 50%), чем их вытянут с дивана буряты и расстреляют перед подъездом.Если вы согласны с причиной, то должны согласиться и со следствием.Вы можете возразить, что можно тоже самое делать по закону. Но в формальном несоблюдениии закона тоже есть вполне простой и важный смысл - согласие Запада. Пока США и ЕС считают действия властей соответствующими своим стандартам - кто мы такие, чтобы считать иначе? Святее Папы Римского?

1. Тоді який сенс у цьому всьому для пересічного, якщо різниця між бурятом і тцк стирається?2. Те ж саме ЧІТКО описано у ЗАКОННИЙ спосіб, але чомусь толерується НЕЗАКОННИЙ.Ви ж розумієте, що свавілля і відсутність покараня порожує анархію і потім переходить у самосуд. Причому коли (яки Ви порахували 50%) з бойовим досвідом, та трофейною зброєю повернуться з контузіями та ПТСР, та ще і з загостренним відчуттям справедливості...Як ви думаєте, навіть один з тисячі чи десятків-сотень тисяч, навчений боєць зможе покласти половину роти охорони чи завітати в гості на вечерю до особливо відмітившихся в порушенні та не покараних за їх вчинення?І, нажаль вже навіть зараз інколи чуємо про гранати в двір, і таке інше...Це дійсно тей напрям розвитку та життя за який ми боремося?Дивно читати, виправдання порушення законів. Це з вже було при сталіні, і ті хто в цьому приймав участь, при розкручуванні маховика репресій попали дуже скоро в нього самі.Незнання своєї ж історії призводить до танців на граблях.