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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8971897289738974
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 14:09

  anduzenko написав:Я не поддерживаю, но смысл в том, что лучше уклонистов отправить на фронт, где они или погибнут, или нет (как в том анекдоте, вероятность 50%), чем их вытянут с дивана буряты и расстреляют перед подъездом.
Если вы согласны с причиной, то должны согласиться и со следствием.

Вы можете возразить, что можно тоже самое делать по закону. Но в формальном несоблюдениии закона тоже есть вполне простой и важный смысл - согласие Запада. Пока США и ЕС считают действия властей соответствующими своим стандартам - кто мы такие, чтобы считать иначе? Святее Папы Римского?

1. Тоді який сенс у цьому всьому для пересічного, якщо різниця між бурятом і тцк стирається?
2. Те ж саме ЧІТКО описано у ЗАКОННИЙ спосіб, але чомусь толерується НЕЗАКОННИЙ.

Ви ж розумієте, що свавілля і відсутність покараня порожує анархію і потім переходить у самосуд. Причому коли (яки Ви порахували 50%) з бойовим досвідом, та трофейною зброєю повернуться з контузіями та ПТСР, та ще і з загостренним відчуттям справедливості...
Як ви думаєте, навіть один з тисячі чи десятків-сотень тисяч, навчений боєць зможе покласти половину роти охорони чи завітати в гості на вечерю до особливо відмітившихся в порушенні та не покараних за їх вчинення?
І, нажаль вже навіть зараз інколи чуємо про гранати в двір, і таке інше...

Це дійсно тей напрям розвитку та життя за який ми боремося?
Дивно читати, виправдання порушення законів. Це з вже було при сталіні, і ті хто в цьому приймав участь, при розкручуванні маховика репресій попали дуже скоро в нього самі.
Незнання своєї ж історії призводить до танців на граблях. :mrgreen:
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Нед 07 лип, 2024 14:11, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 14:10

  _hunter написав:А оно примерно одинаково "не полезно" :D - один Резников чего стоит... - а там уже и замена подросла. :D


Как ни странно звучит, но да: нормальная страна ставит интересы своего наспления превыше всего. И да: блвгодаря до сих пор открытым кордонам - у сирийцев просто море вариантов. В отличии от.

тільки сирійці дуже розмите поняття, араби, курди, ще там які християни...
а нам тут як тепер "народ Домбаса, що як сирійці вільні на всі 4 сторони" і решта, не такі кошерні?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 14:13

  anduzenko написав:
  _Mykola_ написав:
  detroytred написав:Добре що нагадали.
Все почалося і по суті продовжувалось в ключє не "покажіть документи. Що у вас?", а "Вам треба проїхати з нами." (там розберемося, а що там у вас нам пофіг).

Всі ці дії, за замовчуванням незаконні, від початку до кінця.
І, це одина з вагомих причин чому майбутн'є дітей я вже не хочу пов'язувати з Україною.
На жаль. Після заяви подоляка, що вони толерують дії ТЦК щодо викрадень та катувань, питань більше не залишилось.
І, на жаль, ситуація з анархією і свавіллям буде тільки погіршуватись.
Цікаво почитати коментарі людей які підтримують дії зе по порушенню законів.

Я не поддерживаю, но смысл в том, что лучше уклонистов отправить на фронт, где они или погибнут, или нет (как в том анекдоте, вероятность 50%), чем их вытянут с дивана буряты и расстреляют перед подъездом.
Если вы согласны с причиной, то должны согласиться и со следствием.

Вы можете возразить, что можно тоже самое делать по закону. Но в формальном несоблюдениии закона тоже есть вполне простой и важный смысл - согласие Запада. Пока США и ЕС считают действия властей соответствующими своим стандартам - кто мы такие, чтобы считать иначе? Святее Папы Римского?

"дик недістанься тьі нікаму" (при відступі населення яке по певним причинам не можливо екуювати в розхід, а села/міста зруйнувати землю отруїти, і заразити на віка), це просто потужне просте рішення від свідків зеленого царства
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 14:17

  Xenon написав:Води слід заготовити щонайменше на 3 дні. При чому, не лише питної, а й технічної.

Наголошується: на одну дорослу людину на добу потрібно 3 літри питної води (включно зі споживаною з їжею рідиною). А також 10-12 літрів технічної води для гігієни та приготування їжі.

Нескладний підрахунок приводить що цифр, які не так просто зробити, та підтримувати зміну води щоб вона була придатною..
звичайна сім'я 2-3 людини.
Питна вода - 18 - 27 літрів
Технічна - 60-90 літрів.
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 14:22

  _Mykola_ написав:
  Xenon написав:Води слід заготовити щонайменше на 3 дні. При чому, не лише питної, а й технічної.

Наголошується: на одну дорослу людину на добу потрібно 3 літри питної води (включно зі споживаною з їжею рідиною). А також 10-12 літрів технічної води для гігієни та приготування їжі.

Нескладний підрахунок приводить що цифр, які не так просто зробити, та підтримувати зміну води щоб вона була придатною..
звичайна сім'я 2-3 людини.
Питна вода - 18 - 27 літрів
Технічна - 60-90 літрів.

на еміграційні темі викладав відео як там тьотка в США почувши як ПАР живуть з обмеженнями в кілька галонів води, показувала свій побут, (але це неначасі в нас на фінанс), тому без відео, але з мого досвіду, на добу на особу:
2 л питної води попити,
2-5 літрів напівпитної води, щоб приготувати їжу/чай і т.п.
20 л технічної води (з річки/талої/дощової)
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 14:32

  Xenon написав:
радять у Київській міській держадміністрації (КМДА), слід запастися водою та їжею

Так, продукти перш за все потрібно запасати ті, які не псуватимуться без холодильника і не вимагатимуть електроенергії для приготування. Це можуть бути:

*м'ясні, рибні та овочеві консерви;
*сушене та в'ялене м'ясо;
*сублімовані продукти (каші, локшина швидкого приготування та супи, які необхідно *заливати окропом, або гречка, яку можна заливати водою кімнатної температури);
*хлібці, печиво, сухарі;
*сухофрукти, горіхи;
*шоколад, цукерки;
*енергетичні батончики.

Води слід заготовити щонайменше на 3 дні. При чому, не лише питної, а й технічної.

Наголошується: на одну дорослу людину на добу потрібно 3 літри питної води (включно зі споживаною з їжею рідиною). А також 10-12 літрів технічної води для гігієни та приготування їжі.

майбутня зима буде складною через можливі масовані обстріли. Фахівці готуються до гіршого сценарію з меншою доступною генерацією.

https://businessua.com/benzin/97898u-km ... zheyu.html

Краще підготуватись і воно не знадобиться

Ніж, не підготуватись
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 14:58

  _Mykola_ написав:
  anduzenko написав:Я не поддерживаю, но смысл в том, что лучше уклонистов отправить на фронт, где они или погибнут, или нет (как в том анекдоте, вероятность 50%), чем их вытянут с дивана буряты и расстреляют перед подъездом.
Если вы согласны с причиной, то должны согласиться и со следствием.

Вы можете возразить, что можно тоже самое делать по закону. Но в формальном несоблюдениии закона тоже есть вполне простой и важный смысл - согласие Запада. Пока США и ЕС считают действия властей соответствующими своим стандартам - кто мы такие, чтобы считать иначе? Святее Папы Римского?

1. Тоді який сенс у цьому всьому для пересічного, якщо різниця між бурятом і тцк стирається?
2. Те ж саме ЧІТКО описано у ЗАКОННИЙ спосіб, але чомусь толерується НЕЗАКОННИЙ.

Ви ж розумієте, що свавілля і відсутність покараня порожує анархію і потім переходить у самосуд. Причому коли (яки Ви порахували 50%) з бойовим досвідом, та трофейною зброєю повернуться з контузіями та ПТСР, та ще і з загостренним відчуттям справедливості...
Як ви думаєте, навіть один з тисячі чи десятків-сотень тисяч, навчений боєць зможе покласти половину роти охорони чи завітати в гості на вечерю до особливо відмітившихся в порушенні та не покараних за їх вчинення?
І, нажаль вже навіть зараз інколи чуємо про гранати в двір, і таке інше...

Це дійсно тей напрям розвитку та життя за який ми боремося?
Дивно читати, виправдання порушення законів. Це з вже було при сталіні, і ті хто в цьому приймав участь, при розкручуванні маховика репресій попали дуже скоро в нього самі.
Незнання своєї ж історії призводить до танців на граблях. :mrgreen:


Коля , очнись .
Сейчас идет война на выживание нации .

Вся эта гнилятина с юридической подоплекой упирается в один вопрос -защита Украины .
Те кто в ТЦК и на улицах проверяют документы оформляют и т. д. выполняют свою работу .
Они после ранений , акубаротравм .......
Самые большие поборники прав , кто ни за что на свете не желает служить .
Тысячи отговорок !
Вы считаете что кто то это должен делать за вас ?
Вы будете вести бизнес , в меру жадности помогать , донатить , но дома и спокойно ?

Первое что хочется спросить --а кто должен защищать Украину ?

Здесь как почитаешь , ну пля все тааааааакие ценные , такие справедливые подсказывающие где надо поднажать , и кому что делать .
Правда ЭТИ ВСЕ или бегают от армии или дают АХИРЕННЫЕ советы из за границы , как с надувной женщиной и сыном спрятаться и кричать -мы украинские беженцы , денег дайте .

Все наладится , даже не сомневайтесь .
холява
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 15:05

  холява написав:
  _Mykola_ написав:
  anduzenko написав:Я не поддерживаю, но смысл в том, что лучше уклонистов отправить на фронт, где они или погибнут, или нет (как в том анекдоте, вероятность 50%), чем их вытянут с дивана буряты и расстреляют перед подъездом.
Если вы согласны с причиной, то должны согласиться и со следствием.

Вы можете возразить, что можно тоже самое делать по закону. Но в формальном несоблюдениии закона тоже есть вполне простой и важный смысл - согласие Запада. Пока США и ЕС считают действия властей соответствующими своим стандартам - кто мы такие, чтобы считать иначе? Святее Папы Римского?

1. Тоді який сенс у цьому всьому для пересічного, якщо різниця між бурятом і тцк стирається?
2. Те ж саме ЧІТКО описано у ЗАКОННИЙ спосіб, але чомусь толерується НЕЗАКОННИЙ.

Ви ж розумієте, що свавілля і відсутність покараня порожує анархію і потім переходить у самосуд. Причому коли (яки Ви порахували 50%) з бойовим досвідом, та трофейною зброєю повернуться з контузіями та ПТСР, та ще і з загостренним відчуттям справедливості...
Як ви думаєте, навіть один з тисячі чи десятків-сотень тисяч, навчений боєць зможе покласти половину роти охорони чи завітати в гості на вечерю до особливо відмітившихся в порушенні та не покараних за їх вчинення?
І, нажаль вже навіть зараз інколи чуємо про гранати в двір, і таке інше...

Це дійсно тей напрям розвитку та життя за який ми боремося?
Дивно читати, виправдання порушення законів. Це з вже було при сталіні, і ті хто в цьому приймав участь, при розкручуванні маховика репресій попали дуже скоро в нього самі.
Незнання своєї ж історії призводить до танців на граблях. :mrgreen:


Коля , очнись .
Сейчас идет война на выживание нации .

Вся эта гнилятина с юридической подоплекой упирается в один вопрос -защита Украины .
Те кто в ТЦК и на улицах проверяют документы оформляют и т. д. выполняют свою работу .
Они после ранений , акубаротравм .......
Самые большие поборники прав , кто ни за что на свете не желает служить .
Тысячи отговорок !
Вы считаете что кто то это должен делать за вас ?
Вы будете вести бизнес , в меру жадности помогать , донатить , но дома и спокойно ?

Первое что хочется спросить --а кто должен защищать Украину ?

Здесь как почитаешь , ну пля все тааааааакие ценные , такие справедливые подсказывающие где надо поднажать , и кому что делать .
Правда ЭТИ ВСЕ или бегают от армии или дают АХИРЕННЫЕ советы из за границы , как с надувной женщиной и сыном спрятаться и кричать -мы украинские беженцы , денег дайте .

Все наладится , даже не сомневайтесь .

Якщо ми з Вами не читаємо тг канали бо це ІПСО , тоді послухайте пана Реву , екс колишнього очільника соціальної політики, нещодавно розклав - ще через рік буде 5 млн пенсіонерів за межою бідності - ми далі будемо наголошувати про кордони 91-0го та пониження віку до рівня 18 років
sens
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 15:13

  sens написав:Якщо ми з Вами не читаємо тг канали бо це ІПСО , тоді послухайте пана Реву , екс колишнього очільника соціальної політики, нещодавно розклав - ще через рік буде 5 млн пенсіонерів за межою бідності - ми далі будемо наголошувати про кордони 91-0го та пониження віку до рівня 18 років


Ну и какое это имеет отношение к защите от нападения на Украину ?

Вон ,сверху , некий патриот Коля пишет что ему все равно или буряты или кто другой .....
Вас же это не взволновало .
холява
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