Додано: Нед 07 лип, 2024 15:58

Журналіст Артем Ільїн, який пішов служити в ЗСУ, розповів про настрої серед своїх товаришів по службі





Журналіст Артем Ільїн, який пішов служити в ЗСУ, розповів про настрої серед своїх товаришів по службі

Він пише у Facebook, що його оточують "переважно мешканці сільських регіонів західної частини України".



"Достатня більшість народу відкрито заявляє: "За мої 30-40-50 років держава не дала нічого, крім калашмату. Чому я маю бути патріотом?" - пише Ільїн.



Військові обговорюють повальну корупцію: "Люди вірять, що на посади призначають тих, хто "відгорнув". Упевнені, що до в’язниці ніхто на кшталт Миколи Тищенка не сяде, бо вони відкупляться. І постійно згадують якогось заступника міністра, який вніс за себе багатомільйонний завдаток після викриття його корупційних оборудок".



Крім того, в середовищі солдатів "дуже швидко поширюються чутки типу "Бугатті у першої леді".



"Я відверто гублюся і не знаю що всім відповісти. Аргументи про Путіна і московську владу не працюють", - пише Ільїн.



"Звичайний українець живе у всесвіті, який не перетинається з думками у колонках відомих філософів та публіцистів", - робить висновок журналіст.



При цьому солдати “вже зараз розуміють, що годувальники розділені з сім’ями. І невідомо, коли повернуться, якщо повернуться взагалі. Їх фактично примусом, а іноді й обманом забрали до армії. Як жити таким сім’ям – немає відповіді. І водночас великі корупційні скандали виникають майже щодня. Незважаючи на десятки антикорупційних органів, потужні промови, яскраві форуми та авторитетних спікерів”.



"І народ розуміє, що це все х...ня на олії, яку втирають уже 10+ років на тлі розмов про путінську загрозу. І вона дуже впливає на мотивацію", - додав військовий.