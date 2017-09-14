RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 8972897389748975
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 15:58

Журналіст Артем Ільїн, який пішов служити в ЗСУ, розповів про настрої серед своїх товаришів по службі


Журналіст Артем Ільїн, який пішов служити в ЗСУ, розповів про настрої серед своїх товаришів по службі
Він пише у Facebook, що його оточують "переважно мешканці сільських регіонів західної частини України".

"Достатня більшість народу відкрито заявляє: "За мої 30-40-50 років держава не дала нічого, крім калашмату. Чому я маю бути патріотом?" - пише Ільїн.

Військові обговорюють повальну корупцію: "Люди вірять, що на посади призначають тих, хто "відгорнув". Упевнені, що до в’язниці ніхто на кшталт Миколи Тищенка не сяде, бо вони відкупляться. І постійно згадують якогось заступника міністра, який вніс за себе багатомільйонний завдаток після викриття його корупційних оборудок".

Крім того, в середовищі солдатів "дуже швидко поширюються чутки типу "Бугатті у першої леді".

"Я відверто гублюся і не знаю що всім відповісти. Аргументи про Путіна і московську владу не працюють", - пише Ільїн.

"Звичайний українець живе у всесвіті, який не перетинається з думками у колонках відомих філософів та публіцистів", - робить висновок журналіст.

При цьому солдати “вже зараз розуміють, що годувальники розділені з сім’ями. І невідомо, коли повернуться, якщо повернуться взагалі. Їх фактично примусом, а іноді й обманом забрали до армії. Як жити таким сім’ям – немає відповіді. І водночас великі корупційні скандали виникають майже щодня. Незважаючи на десятки антикорупційних органів, потужні промови, яскраві форуми та авторитетних спікерів”.

"І народ розуміє, що це все х...ня на олії, яку втирають уже 10+ років на тлі розмов про путінську загрозу. І вона дуже впливає на мотивацію", - додав військовий.
konstantin kirovograd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1369
З нами з: 20.01.09
Подякував: 50 раз.
Подякували: 244 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 16:07

  konstantin kirovograd написав:Журналіст Артем Ільїн, який пішов служити в ЗСУ, розповів про настрої серед своїх товаришів по службі

Так він пішов, чи ТЦК зловило ...

Я вже заплутався
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9971
З нами з: 31.08.09
Подякував: 535 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 16:11

  konstantin kirovograd написав:Крім того, в середовищі солдатів "дуже швидко поширюються чутки типу "Бугатті у першої леді".

так саме це він і поширює ...

Бо цей вкид про Бугатті був на сайті, який зареєстрований у французському домені на німецьку контору 24.06.2024 року ...

Я все чекав, де ж пробздить ця інфо ... а ось через кого )))
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9971
З нами з: 31.08.09
Подякував: 535 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 16:42

  Water написав:
  ЛАД написав:
  BIGor написав:Та навіть до війни купа таких: замороження ракетних і збройових програм, непідготовка до війни, непопередження цивільних, злив операції проти вагнерівців, роздача посад проросійським людям, захват НАБУ, ДБР, продовження співпраці з Іраном в авіаційній сфері ітд. Під час війни множте на 100.

Вы хорошо знаете во всех подробностях об этих решениях?

Це фінансовий форум, а не Гаага.
Хай Зезидент чесно відповість на питання про Вагнер у Мінську, за клістрони, які домовленості були з пуйлом перед початком вторгнення. Потім вже будуть інші питання. Якщо відповість нічєвонєбило- знову бреше.

Не Гаага.
Больше похоже на клуб ОБС (одна баба сказала).
Какое отношение Зеленский имеет к клистронам?
Откуда растут ноги у вашего вопроса о "домовленості з пуйлом перед початком вторгнення"? Из какой помойки?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 29443
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 16:42

  холява написав:Первое что хочется спросить --а кто должен защищать Украину ?

Ключове слово -- *должен*.
Повинен.
Одразу виникає питання: згідно чого повинен?
Якщо відповідь згідно Конституції та інших законів, то саме ж про це і була мова -- про Конституцію та інші закони.

Якщо згідно власного обов'язку, то тим паче -- власне кожен визначає власне сам.

Так згідно чого повинен?
https://m.youtube.com/watch?v=J-FuVzPflos
detroytred
 
Повідомлень: 29287
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 16:43


• Мартін Брест про свою діяльність та звільнення з Укроборонпрому

• Виробництво дронів та головна проблема

• Черга інвесторів стоїть

• «Хлопці дали Харкову два тижні без КАБів»

• На якій стадії війна зараз?

• В чому шанс на перемогу?

• Про повернення Донбасу

• «Виявилось, якщо залетіти за ЛБЗ – там нема нічого»
flysoulfly
 
Повідомлень: 5103
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1660 раз.
Подякували: 287 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 16:46

  flyman написав:
  BIGor написав:
  ЛАД написав:...............
Какие конкретно рішення вы считаете "простими тупорилими"?

Та навіть до війни купа таких: замороження ракетних і збройових програм, непідготовка до війни, непопередження цивільних, злив операції проти вагнерівців, роздача посад проросійським людям, захват НАБУ, ДБР, продовження співпраці з Іраном в авіаційній сфері ітд. Під час війни множте на 100.

тупо просто потужна здача півдня, і "ніктоніпрічьом, єта папірєдінікі"

Так вас же там не было. А то бы мы бы... :)
ЛАД
2
 
Повідомлень: 29443
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 16:55

  ЛАД написав:
  Water написав:Це фінансовий форум, а не Гаага.
Хай Зезидент чесно відповість на питання про Вагнер у Мінську, за клістрони, які домовленості були з пуйлом перед початком вторгнення. Потім вже будуть інші питання. Якщо відповість нічєвонєбило- знову бреше.

Не Гаага.
Больше похоже на клуб ОБС (одна баба сказала).
Какое отношение Зеленский имеет к клистронам?
Откуда растут ноги у вашего вопроса о "домовленості з пуйлом перед початком вторгнення"? Из какой помойки?

Ну да ...

Порошенко виноват до сих пор, хотя он не президент 5 лет как ...
Во всём виноват

А Зеленский ни в чём не виноват, хотя он президент уже более 5 лет

Ну вот не виноват и всё.
Бубочка не виноват

ЛАД, кому ты это фуфло задвигаешь ?
Как бы ты, своей жопой паротрга не крутил, а по факту

Зеленский сдавал всё и вся налево и направо

Как там шашлыки на майские пожарили ? Успешно ? Сколько людей погибло ?

"Я увидел в глазах Путина мир", сколько мира в глазах Путина ?
Путин открыто говорит, что мира не будет

"В моей голове война закончена", война закончилась ?
При Зеленском война разгорелась

Поэтому, ЛАД, завали своё хлебало
Твои высеры парторга надоели

Если по тебе гатять КАБами, а ты ищешь хороших русских, то ты пациент пана холявы
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9971
З нами з: 31.08.09
Подякував: 535 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 16:58

  detroytred написав:
  холява написав:Первое что хочется спросить --а кто должен защищать Украину ?

Ключове слово -- *должен*.
Повинен.
Одразу виникає питання: згідно чого повинен?
Якщо відповідь згідно Конституції та інших законів, то саме ж про це і була мова -- про Конституцію та інші закони.

Якщо згідно власного обов'язку, то тим паче -- власне кожен визначає власне сам.

Так згідно чого повинен?
https://m.youtube.com/watch?v=J-FuVzPflos


Вот вы , например - ТРЕТИЙ ГОД пишите как правильно надо, "повынен" или должен , но все каким то чудным способом не попадаете на службу .
холява
2
 
Повідомлень: 4693
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4119 раз.
Подякували: 4506 раз.
 
Профіль
5
22
1
  #<1 ... 8972897389748975
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: холява і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
16 59963
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2024 14:39
Slon_Nosov
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 219046
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 699758
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.