Журналіст Артем Ільїн, який пішов служити в ЗСУ, розповів про настрої серед своїх товаришів по службі
Журналіст Артем Ільїн, який пішов служити в ЗСУ, розповів про настрої серед своїх товаришів по службі Він пише у Facebook, що його оточують "переважно мешканці сільських регіонів західної частини України".
"Достатня більшість народу відкрито заявляє: "За мої 30-40-50 років держава не дала нічого, крім калашмату. Чому я маю бути патріотом?" - пише Ільїн.
Військові обговорюють повальну корупцію: "Люди вірять, що на посади призначають тих, хто "відгорнув". Упевнені, що до в’язниці ніхто на кшталт Миколи Тищенка не сяде, бо вони відкупляться. І постійно згадують якогось заступника міністра, який вніс за себе багатомільйонний завдаток після викриття його корупційних оборудок".
Крім того, в середовищі солдатів "дуже швидко поширюються чутки типу "Бугатті у першої леді".
"Я відверто гублюся і не знаю що всім відповісти. Аргументи про Путіна і московську владу не працюють", - пише Ільїн.
"Звичайний українець живе у всесвіті, який не перетинається з думками у колонках відомих філософів та публіцистів", - робить висновок журналіст.
При цьому солдати “вже зараз розуміють, що годувальники розділені з сім’ями. І невідомо, коли повернуться, якщо повернуться взагалі. Їх фактично примусом, а іноді й обманом забрали до армії. Як жити таким сім’ям – немає відповіді. І водночас великі корупційні скандали виникають майже щодня. Незважаючи на десятки антикорупційних органів, потужні промови, яскраві форуми та авторитетних спікерів”.
"І народ розуміє, що це все х...ня на олії, яку втирають уже 10+ років на тлі розмов про путінську загрозу. І вона дуже впливає на мотивацію", - додав військовий.
BIGor написав:Та навіть до війни купа таких: замороження ракетних і збройових програм, непідготовка до війни, непопередження цивільних, злив операції проти вагнерівців, роздача посад проросійським людям, захват НАБУ, ДБР, продовження співпраці з Іраном в авіаційній сфері ітд. Під час війни множте на 100.
Вы хорошо знаете во всех подробностях об этих решениях?
Це фінансовий форум, а не Гаага. Хай Зезидент чесно відповість на питання про Вагнер у Мінську, за клістрони, які домовленості були з пуйлом перед початком вторгнення. Потім вже будуть інші питання. Якщо відповість нічєвонєбило- знову бреше.
Не Гаага. Больше похоже на клуб ОБС (одна баба сказала). Какое отношение Зеленский имеет к клистронам? Откуда растут ноги у вашего вопроса о "домовленості з пуйлом перед початком вторгнення"? Из какой помойки?
ЛАД написав:............... Какие конкретно рішення вы считаете "простими тупорилими"?
Та навіть до війни купа таких: замороження ракетних і збройових програм, непідготовка до війни, непопередження цивільних, злив операції проти вагнерівців, роздача посад проросійським людям, захват НАБУ, ДБР, продовження співпраці з Іраном в авіаційній сфері ітд. Під час війни множте на 100.
тупо просто потужна здача півдня, і "ніктоніпрічьом, єта папірєдінікі"
Water написав:Це фінансовий форум, а не Гаага. Хай Зезидент чесно відповість на питання про Вагнер у Мінську, за клістрони, які домовленості були з пуйлом перед початком вторгнення. Потім вже будуть інші питання. Якщо відповість нічєвонєбило- знову бреше.
Не Гаага. Больше похоже на клуб ОБС (одна баба сказала). Какое отношение Зеленский имеет к клистронам? Откуда растут ноги у вашего вопроса о "домовленості з пуйлом перед початком вторгнення"? Из какой помойки?
Ну да ...
Порошенко виноват до сих пор, хотя он не президент 5 лет как ... Во всём виноват
А Зеленский ни в чём не виноват, хотя он президент уже более 5 лет
Ну вот не виноват и всё. Бубочка не виноват
ЛАД, кому ты это фуфло задвигаешь ? Как бы ты, своей жопой паротрга не крутил, а по факту
Зеленский сдавал всё и вся налево и направо
Как там шашлыки на майские пожарили ? Успешно ? Сколько людей погибло ?
"Я увидел в глазах Путина мир", сколько мира в глазах Путина ? Путин открыто говорит, что мира не будет
"В моей голове война закончена", война закончилась ? При Зеленском война разгорелась
Поэтому, ЛАД, завали своё хлебало Твои высеры парторга надоели
Если по тебе гатять КАБами, а ты ищешь хороших русских, то ты пациент пана холявы