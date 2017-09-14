ЛАД написав:Какие конкретно рішення вы считаете "простими тупорилими"?
Та навіть до війни купа таких: замороження ракетних і збройових програм, непідготовка до війни, непопередження цивільних, злив операції проти вагнерівців, роздача посад проросійським людям, захват НАБУ, ДБР, продовження співпраці з Іраном в авіаційній сфері ітд. Під час війни множте на 100.
Вы хорошо знаете во всех подробностях об этих решениях? У нас были деньги на "ракетні і збройові програми, на підготовку до війни"? Нам перед войной "партнёры предлагали миллиарды долл/евро на это, давали оружие и уговаривали: "Только возьмите, мы ещё дадим"? "непопередження цивільних" - вы лично успели сбежать. Вот не знаю, это было ещё до войны или уже во время. Но хорошо помню, какой поток рванул на Запад с утра 24.02. Когда из Харькова до Песочина (19 км от меня, 3 км от окружной) люди ехали по 3 часа. Ну и по рассказам из Киева выезжали так же. Многие из этих "цивільних" через 2-3 дня стали военными и остановили врага. В отличие от вас, спокойно живущего в Польше с единственной заботой как бы заработать на свою хатинку. Не помню, я вам предлагал перечитать то, что я написал Ukrainian"у? Скромнее вам бы быть.
Цікаво чого у Зет-ботів так підгорає від критики? У відповідь тільки побачив якісь одні наративи доволі топорної зе-пропаганди і переходу на особистості. Ну яке Ваше діло де я, хто я, чи є в мене квартира і хз що ще?
ЛАД написав:У нас были деньги на "ракетні і збройові програми, на підготовку до війни"?
До 2019 дєньгі билі, а після 2019 - вже нє? А шо случілось?, красти ж перестали?
"крашанки па 17" знаходиться під слідством чі пройшов ВЛК і у окопі? Отака влада
Де зараз Резніков: ексміністр оборони отримав нове призначення
Олексій Резніков став новим директором безпекових і оборонних програм Ukrainian Institute for the Future. Це важливий крок для сфери оборони та безпеки в Україні, зокрема для розвитку аналітики. Український інститут майбутнього прогнозує зміни в країні та світі, надаючи рекомендації уряду.
ЛАД написав:Какие конкретно рішення вы считаете "простими тупорилими"?
Та навіть до війни купа таких: замороження ракетних і збройових програм, непідготовка до війни, непопередження цивільних, злив операції проти вагнерівців, роздача посад проросійським людям, захват НАБУ, ДБР, продовження співпраці з Іраном в авіаційній сфері ітд. Під час війни множте на 100.
Вы хорошо знаете во всех подробностях об этих решениях? У нас были деньги на "ракетні і збройові програми, на підготовку до війни"? Нам перед войной "партнёры предлагали миллиарды долл/евро на это, давали оружие и уговаривали: "Только возьмите, мы ещё дадим"? "непопередження цивільних" - вы лично успели сбежать. Вот не знаю, это было ещё до войны или уже во время. Но хорошо помню, какой поток рванул на Запад с утра 24.02. Когда из Харькова до Песочина (19 км от меня, 3 км от окружной) люди ехали по 3 часа. Ну и по рассказам из Киева выезжали так же. Многие из этих "цивільних" через 2-3 дня стали военными и остановили врага. В отличие от вас, спокойно живущего в Польше с единственной заботой как бы заработать на свою хатинку. Не помню, я вам предлагал перечитать то, что я написал Ukrainian"у? Скромнее вам бы быть.[/quote] Цікаво чого у Зет-ботів так підгорає від критики? У відповідь тільки побачив якісь одні наративи доволі топорної зе-пропаганди і переходу на особистості. Ну яке Ваше діло де я, хто я, чи є в мене квартира і хз що ще?[/quote]
....какие там наративы , Вы шо в Украине в трубе мартеновской жили , у вас не было шо кушать ?
Вы все бросили и з Ъипалы ! Теперь , сидя на пособия беженца , поливаете советами и умозаключениями типа " не приеду ". ...... закончится война и всех кто от 45- 50 -выше, попросят покинуть место кормежки и выдачи денег , не потому что мне так хочется , а потому что никто не будет содержать нетрудоспособную или стареющую группу людей не имеющих перспектив . Молодежь , ДА , -ИХ ДАЖЕ ПОПРОСЯТ ОСТАТЬСЯ .