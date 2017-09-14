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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8973897489758976
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 17:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Волчанск уже обошелся огромной ценой!" Военкора заставили извиниться за правду перед кадыровцами

pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 18:31

  ЛАД написав:
  BIGor написав:
  ЛАД написав:Какие конкретно рішення вы считаете "простими тупорилими"?

Та навіть до війни купа таких: замороження ракетних і збройових програм, непідготовка до війни, непопередження цивільних, злив операції проти вагнерівців, роздача посад проросійським людям, захват НАБУ, ДБР, продовження співпраці з Іраном в авіаційній сфері ітд. Під час війни множте на 100.

Вы хорошо знаете во всех подробностях об этих решениях?
У нас были деньги на "ракетні і збройові програми, на підготовку до війни"?
Нам перед войной "партнёры предлагали миллиарды долл/евро на это, давали оружие и уговаривали: "Только возьмите, мы ещё дадим"?
"непопередження цивільних" - вы лично успели сбежать. Вот не знаю, это было ещё до войны или уже во время. Но хорошо помню, какой поток рванул на Запад с утра 24.02. Когда из Харькова до Песочина (19 км от меня, 3 км от окружной) люди ехали по 3 часа. Ну и по рассказам из Киева выезжали так же.
Многие из этих "цивільних" через 2-3 дня стали военными и остановили врага. В отличие от вас, спокойно живущего в Польше с единственной заботой как бы заработать на свою хатинку.
Не помню, я вам предлагал перечитать то, что я написал Ukrainian"у?
Скромнее вам бы быть.

Цікаво чого у Зет-ботів так підгорає від критики? У відповідь тільки побачив якісь одні наративи доволі топорної зе-пропаганди і переходу на особистості. Ну яке Ваше діло де я, хто я, чи є в мене квартира і хз що ще?
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 18:33

  Vadim_ написав:
  Schmit написав:
  ЛАД написав:У нас были деньги на "ракетні і збройові програми, на підготовку до війни"?

До 2019 дєньгі билі, а після 2019 - вже нє? А шо случілось?, красти ж перестали?

"крашанки па 17" знаходиться під слідством чі пройшов ВЛК і у окопі?
Отака влада


Де зараз Резніков: ексміністр оборони отримав нове призначення

Олексій Резніков став новим директором безпекових і оборонних програм Ukrainian Institute for the Future.
Це важливий крок для сфери оборони та безпеки в Україні, зокрема для розвитку аналітики.
Український інститут майбутнього прогнозує зміни в країні та світі, надаючи рекомендації уряду.

https://24tv.ua/oleksiy-reznikov-otrima ... r_n2534672
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 19:38

  Vadim_ написав:Бачив на якомусь кацапському тг(видалив) як безпілотник знімає прильоти по аєродрому Дніпра :? Як таке можливе, його навіть вухами можна почути , а де ПВО ?

Разведчиков не слышно - они слишком высоко.
Для того, чтобы выдвигать такие обвинения, нужно быть знакомым с темой хотя бы на уровне курса молодого бойца.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 19:51

  BIGor написав:
  ЛАД написав:Какие конкретно рішення вы считаете "простими тупорилими"?

Та навіть до війни купа таких: замороження ракетних і збройових програм, непідготовка до війни, непопередження цивільних, злив операції проти вагнерівців, роздача посад проросійським людям, захват НАБУ, ДБР, продовження співпраці з Іраном в авіаційній сфері ітд. Під час війни множте на 100.

Вы хорошо знаете во всех подробностях об этих решениях?
У нас были деньги на "ракетні і збройові програми, на підготовку до війни"?
Нам перед войной "партнёры предлагали миллиарды долл/евро на это, давали оружие и уговаривали: "Только возьмите, мы ещё дадим"?
"непопередження цивільних" - вы лично успели сбежать. Вот не знаю, это было ещё до войны или уже во время. Но хорошо помню, какой поток рванул на Запад с утра 24.02. Когда из Харькова до Песочина (19 км от меня, 3 км от окружной) люди ехали по 3 часа. Ну и по рассказам из Киева выезжали так же.
Многие из этих "цивільних" через 2-3 дня стали военными и остановили врага. В отличие от вас, спокойно живущего в Польше с единственной заботой как бы заработать на свою хатинку.
Не помню, я вам предлагал перечитать то, что я написал Ukrainian"у?
Скромнее вам бы быть.[/quote]
Цікаво чого у Зет-ботів так підгорає від критики? У відповідь тільки побачив якісь одні наративи доволі топорної зе-пропаганди і переходу на особистості. Ну яке Ваше діло де я, хто я, чи є в мене квартира і хз що ще?[/quote]

....какие там наративы ,
Вы шо в Украине в трубе мартеновской жили , у вас не было шо кушать ?

Вы все бросили и з Ъипалы !
Теперь , сидя на пособия беженца , поливаете советами и умозаключениями типа " не приеду ".
...... закончится война и всех кто от 45- 50 -выше, попросят покинуть место кормежки и выдачи денег , не потому что мне так хочется , а потому что никто не будет содержать нетрудоспособную или стареющую группу людей не имеющих перспектив .
Молодежь , ДА , -ИХ ДАЖЕ ПОПРОСЯТ ОСТАТЬСЯ .
холява
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 19:52

  Сибарит написав:
  Vadim_ написав:Бачив на якомусь кацапському тг(видалив) як безпілотник знімає прильоти по аєродрому Дніпра :? Як таке можливе, його навіть вухами можна почути , а де ПВО ?

Разведчиков не слышно - они слишком высоко.
Для того, чтобы выдвигать такие обвинения, нужно быть знакомым с темой хотя бы на уровне курса молодого бойца.

звук - то ладно, может и не слышно. Но радио-детекторы - они же копейки стоят?.. 🤔
_hunter
 
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_hunterВ дронах дуже мало заліза, тому вони дуже погано на радарах детектяться
Дюрі-бачі
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