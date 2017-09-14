Додано: Нед 07 лип, 2024 19:51

BIGor написав: ЛАД написав: Какие конкретно рішення вы считаете "простими тупорилими"? Какие конкретно рішення вы считаете "простими тупорилими"?

Та навіть до війни купа таких: замороження ракетних і збройових програм, непідготовка до війни, непопередження цивільних, злив операції проти вагнерівців, роздача посад проросійським людям, захват НАБУ, ДБР, продовження співпраці з Іраном в авіаційній сфері ітд. Під час війни множте на 100. Та навіть до війни купа таких: замороження ракетних і збройових програм, непідготовка до війни, непопередження цивільних, злив операції проти вагнерівців, роздача посад проросійським людям, захват НАБУ, ДБР, продовження співпраці з Іраном в авіаційній сфері ітд. Під час війни множте на 100.

Вы хорошо знаете во всех подробностях об этих решениях?У нас были деньги на "ракетні і збройові програми, на підготовку до війни"?Нам перед войной "партнёры предлагали миллиарды долл/евро на это, давали оружие и уговаривали: "Только возьмите, мы ещё дадим"?"непопередження цивільних" - вы лично успели сбежать. Вот не знаю, это было ещё до войны или уже во время. Но хорошо помню, какой поток рванул на Запад с утра 24.02. Когда из Харькова до Песочина (19 км от меня, 3 км от окружной) люди ехали по 3 часа. Ну и по рассказам из Киева выезжали так же.Многие из этих "цивільних" через 2-3 дня стали военными и остановили врага. В отличие от вас, спокойно живущего в Польше с единственной заботой как бы заработать на свою хатинку.Не помню, я вам предлагал перечитать то, что я написал"у?Скромнее вам бы быть.[/quote]Цікаво чого у Зет-ботів так підгорає від критики? У відповідь тільки побачив якісь одні наративи доволі топорної зе-пропаганди і переходу на особистості. Ну яке Ваше діло де я, хто я, чи є в мене квартира і хз що ще?[/quote]....какие там наративы ,Вы шо в Украине в трубе мартеновской жили , у вас не было шо кушать ?Вы все бросили и з Ъипалы !Теперь , сидя на пособия беженца , поливаете советами и умозаключениями типа " не приеду "....... закончится война и всех кто от 45- 50 -выше, попросят покинуть место кормежки и выдачи денег , не потому что мне так хочется , а потому что никто не будет содержать нетрудоспособную или стареющую группу людей не имеющих перспектив .Молодежь , ДА , -ИХ ДАЖЕ ПОПРОСЯТ ОСТАТЬСЯ .