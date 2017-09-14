Vadim_ написав:Бачив на якомусь кацапському тг(видалив) як безпілотник знімає прильоти по аєродрому Дніпра Як таке можливе, його навіть вухами можна почути , а де ПВО ?
Разведчиков не слышно - они слишком высоко. Для того, чтобы выдвигать такие обвинения, нужно быть знакомым с темой хотя бы на уровне курса молодого бойца.
Пару дней назад в районе Харькова снова работали по БПЛА. Судя по тому как хреново, в смысле дешево, выглядел этот сбитый БПЛА, я отметил себе, что применение ПВО в виде ракеты против него слишком дорогим удовольствием может быть.
В этом контексте сомневаюсь, что БПЛА=разведчиков ПВО обнаруживает по звуку. Хотя возможно и в том числе тоже, если речь идет о ночи, когда город затихает.
НАЗК встановило, що за дорученням Вербицького пов’язані з ним особи набули таких необґрунтованих активів: автомобіль LEXUS ES 300H вартістю понад 960 тис. грн; автомобіль LEXUS NX 300H вартістю понад 480 тис. грн; автомобіль PORSCHE MACAN T вартістю 3,5 млн грн; будинок та земельна ділянка в Києві вартістю 16,3 млн грн; будинок та земельна ділянка в Одесі вартістю 10 млн грн; квартира та земельна ділянка в Анталії (Туреччина) вартістю 3,9 млн грн.