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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8974897589768977
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 21:25

  Сибарит написав:
  Vadim_ написав:Бачив на якомусь кацапському тг(видалив) як безпілотник знімає прильоти по аєродрому Дніпра :? Як таке можливе, його навіть вухами можна почути , а де ПВО ?

Разведчиков не слышно - они слишком высоко.
Для того, чтобы выдвигать такие обвинения, нужно быть знакомым с темой хотя бы на уровне курса молодого бойца.

Пару дней назад в районе Харькова снова работали по БПЛА. Судя по тому как хреново, в смысле дешево, выглядел этот сбитый БПЛА, я отметил себе, что применение ПВО в виде ракеты против него слишком дорогим удовольствием может быть.

В этом контексте сомневаюсь, что БПЛА=разведчиков ПВО обнаруживает по звуку. Хотя возможно и в том числе тоже, если речь идет о ночи, когда город затихает.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 21:34

  Hotab написав:vitaliiangel


Если бусификация продолжится надо понимать что все эти 3,2 мл под бронью, либо многодетные отцы, либо инвалиды.

Это не связанные вещи: количество пригодных к службе в «Резерв+» и процесс бусификации.
Должны, надо и будут сеять тех , кто решил что он умнее других и забил на выполнение закона.

А за "віполненієм закона" буде слідкувати
https://www.radiosvoboda.org/a/news-skh ... 20374.html
НАЗК встановило, що за дорученням Вербицького пов’язані з ним особи набули таких необґрунтованих активів:
автомобіль LEXUS ES 300H вартістю понад 960 тис. грн;
автомобіль LEXUS NX 300H вартістю понад 480 тис. грн;
автомобіль PORSCHE MACAN T вартістю 3,5 млн грн;
будинок та земельна ділянка в Києві вартістю 16,3 млн грн;
будинок та земельна ділянка в Одесі вартістю 10 млн грн;
квартира та земельна ділянка в Анталії (Туреччина) вартістю 3,9 млн грн.
BIGor
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