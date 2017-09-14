Додано: Нед 07 лип, 2024 23:05



Ничего, мы тоже перепишем, мало не покажется







людям в жизни от бюджета ничего не взявшим





«Если в башне поибень…»..Открыты только для пилотов укр.авиакомпаний , которые наполняют укрбюджет. Для «свободных форвардов» закрыты.А как именно вы собираетесь переписываетесь законы? Вы видите такой лифт для себя, что будете уполномочены писать законы?Что хотите написать? Ну например конкретно для пилотов.А воевал с 14 года за вас и для вас кто? Те, кто «взяли с бюджета» и они же вам до сих пор должны?До чего людей довели. Маразм адский начинают писать с виду даже вменяемые ранее люди.