НАЗК встановило, що за дорученням Вербицького пов’язані з ним особи набули таких необґрунтованих активів: автомобіль LEXUS ES 300H вартістю понад 960 тис. грн; автомобіль LEXUS NX 300H вартістю понад 480 тис. грн; автомобіль PORSCHE MACAN T вартістю 3,5 млн грн; будинок та земельна ділянка в Києві вартістю 16,3 млн грн; будинок та земельна ділянка в Одесі вартістю 10 млн грн; квартира та земельна ділянка в Анталії (Туреччина) вартістю 3,9 млн грн.
И где єти летуны-свитчеры при неработающей гражданке ? F-16 осваивают ?
Гражданка не работает только в Украине. Остальное небо для них открытое. Я в африканских аэропортах встречал одногруппников, которых лет 20 не видел.
Надо считать хотя бы на 2 шага вперед
На сколько шагов считают те, кто спрятался в подвале кавалирки, кто переплыл Тису. Кто выехал по шлях не будучи никаким шляхом к фуре?? Не, для себя они на 5 шагов все посчитали. А для государства на сколько?
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 07 лип, 2024 22:01, всього редагувалось 1 раз.
НАЗК встановило, що за дорученням Вербицького пов’язані з ним особи набули таких необґрунтованих активів: автомобіль LEXUS ES 300H вартістю понад 960 тис. грн; автомобіль LEXUS NX 300H вартістю понад 480 тис. грн; автомобіль PORSCHE MACAN T вартістю 3,5 млн грн; будинок та земельна ділянка в Києві вартістю 16,3 млн грн; будинок та земельна ділянка в Одесі вартістю 10 млн грн; квартира та земельна ділянка в Анталії (Туреччина) вартістю 3,9 млн грн.
Ну одеське майно війно він в часи гетьмана чесною працею заробив, тоді корупції не було. 2014—2015 — начальник відділу процесуального керівництва у прокуратурі Миколаївської області. З січня 2015 року по травень 2020 — начальник відділу, старший слідчий, слідчий у особливо важливих справах в прокуратурі Одеської області.
Hotab написав:Гражданка не работает только в Украине. Остальное небо для них открытое. Я в африканских аэропортах встречал одногруппников, которых лет 20 не видел.
Ааа, для них открытое, как и границы Так у нас "законы написаны" Ничего, мы тоже перепишем, мало не покажется
Подняли моб.возраст до 60 людям первым делом без английского, с английским, людям в жизни от бюджета ничего не взявшим Это порохоботы с юлеботами язык в жопу засунули, знают чья кошка мясо съела в 2014 А я не порохобот, могу себе позволить
Hotab написав:Гражданка не работает только в Украине. Остальное небо для них открытое. Я в африканских аэропортах встречал одногруппников, которых лет 20 не видел.
Ааа, для них открытое, как и границы Так у нас "законы написаны" Ничего, мы тоже перепишем, мало не покажется
Подняли моб.возраст до 60 людям первым делом без английского, с английским, людям в жизни от бюджета ничего не взявшим Это порохоботы с юлеботами язык в жопу засунули, знают чья кошка мясо съела в 2014 А я не порохобот, могу себе позволить
они уже не стесняются, а прямо говорят какой кто сорт. собрались тут дефективные с бумажками, типа закон у них и распределяют кому за кого воевать. я помню как их бесило, чтоя в 2022 выезжал - сломал их систему. только им можно, нам нельзя