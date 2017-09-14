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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 89758976897789788979>
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 21:34

  Hotab написав:vitaliiangel


Если бусификация продолжится надо понимать что все эти 3,2 мл под бронью, либо многодетные отцы, либо инвалиды.

Это не связанные вещи: количество пригодных к службе в «Резерв+» и процесс бусификации.
Должны, надо и будут сеять тех , кто решил что он умнее других и забил на выполнение закона.

А за "віполненієм закона" буде слідкувати
https://www.radiosvoboda.org/a/news-skh ... 20374.html
НАЗК встановило, що за дорученням Вербицького пов’язані з ним особи набули таких необґрунтованих активів:
автомобіль LEXUS ES 300H вартістю понад 960 тис. грн;
автомобіль LEXUS NX 300H вартістю понад 480 тис. грн;
автомобіль PORSCHE MACAN T вартістю 3,5 млн грн;
будинок та земельна ділянка в Києві вартістю 16,3 млн грн;
будинок та земельна ділянка в Одесі вартістю 10 млн грн;
квартира та земельна ділянка в Анталії (Туреччина) вартістю 3,9 млн грн.
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 21:51

  vitaliiangel написав:

Если бусификация продолжится надо понимать что все эти 3,2 мл под бронью, либо многодетные отцы, либо инвалиды.

А хіба в першу чергу не забирають таких хто нігде не реєструвався типу тих хто з окупованих територій ?
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 21:58

  fox767676 написав:Hotab

И где єти летуны-свитчеры при неработающей гражданке ?
F-16 осваивают ?

Гражданка не работает только в Украине. Остальное небо для них открытое. Я в африканских аэропортах встречал одногруппников, которых лет 20 не видел.

Надо считать хотя бы на 2 шага вперед


На сколько шагов считают те, кто спрятался в подвале кавалирки, кто переплыл Тису. Кто выехал по шлях не будучи никаким шляхом к фуре?? Не, для себя они на 5 шагов все посчитали. А для государства на сколько?
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 07 лип, 2024 22:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 22:01

  BIGor написав:
  Hotab написав:vitaliiangel


Если бусификация продолжится надо понимать что все эти 3,2 мл под бронью, либо многодетные отцы, либо инвалиды.

Это не связанные вещи: количество пригодных к службе в «Резерв+» и процесс бусификации.
Должны, надо и будут сеять тех , кто решил что он умнее других и забил на выполнение закона.

А за "віполненієм закона" буде слідкувати
https://www.radiosvoboda.org/a/news-skh ... 20374.html
НАЗК встановило, що за дорученням Вербицького пов’язані з ним особи набули таких необґрунтованих активів:
автомобіль LEXUS ES 300H вартістю понад 960 тис. грн;
автомобіль LEXUS NX 300H вартістю понад 480 тис. грн;
автомобіль PORSCHE MACAN T вартістю 3,5 млн грн;
будинок та земельна ділянка в Києві вартістю 16,3 млн грн;
будинок та земельна ділянка в Одесі вартістю 10 млн грн;
квартира та земельна ділянка в Анталії (Туреччина) вартістю 3,9 млн грн.

Ну одеське майно війно він в часи гетьмана чесною працею заробив, тоді корупції не було. :lol:
2014—2015 — начальник відділу процесуального керівництва у прокуратурі Миколаївської області. З січня 2015 року по травень 2020 — начальник відділу, старший слідчий, слідчий у особливо важливих справах в прокуратурі Одеської області.
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 22:12

vitaliiangel


забанили бессрочно


Ты рад?)
Минус один троль для тебя?)
Интересно что там случилось.


ты не говорил, что учился в Африке


В Африке не учатся, в Африке «умеют»))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 22:14

  Hotab написав:vitaliiangel


забанили бессрочно


Ты рад?)
Минус один троль для тебя?)
Интересно что там случилось.

Меня не радуют чужие неприятности. Хотя может он сам попросил. Франт тролль был жирный. Куда вам всем до него.
  Hotab написав:В Африке не учатся, в Африке «умеют»))
все мы там будем
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 22:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Гражданка не работает только в Украине. Остальное небо для них открытое. Я в африканских аэропортах встречал одногруппников, которых лет 20 не видел.


Ааа, для них открытое, как и границы
Так у нас "законы написаны"
Ничего, мы тоже перепишем, мало не покажется

Подняли моб.возраст до 60 людям первым делом
без английского, с английским, людям в жизни от бюджета ничего не взявшим
Это порохоботы с юлеботами язык в жопу засунули, знают чья кошка мясо съела в 2014
А я не порохобот, могу себе позволить
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 23:05

fox767676


Ничего, мы тоже перепишем, мало не покажется


«Если в башне поибень…» :D ..

Открыты только для пилотов укр.авиакомпаний , которые наполняют укрбюджет. Для «свободных форвардов» закрыты.

А как именно вы собираетесь переписываетесь законы? Вы видите такой лифт для себя, что будете уполномочены писать законы?
Что хотите написать? Ну например конкретно для пилотов. :mrgreen:


людям в жизни от бюджета ничего не взявшим


А воевал с 14 года за вас и для вас кто? Те, кто «взяли с бюджета» и они же вам до сих пор должны? :mrgreen: :mrgreen:

До чего людей довели. Маразм адский начинают писать с виду даже вменяемые ранее люди.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 07 лип, 2024 23:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 23:06

  fox767676 написав:
  Hotab написав:Гражданка не работает только в Украине. Остальное небо для них открытое. Я в африканских аэропортах встречал одногруппников, которых лет 20 не видел.


Ааа, для них открытое, как и границы
Так у нас "законы написаны"
Ничего, мы тоже перепишем, мало не покажется

Подняли моб.возраст до 60 людям первым делом
без английского, с английским, людям в жизни от бюджета ничего не взявшим
Это порохоботы с юлеботами язык в жопу засунули, знают чья кошка мясо съела в 2014
А я не порохобот, могу себе позволить

они уже не стесняются, а прямо говорят какой кто сорт. собрались тут дефективные с бумажками, типа закон у них и распределяют кому за кого воевать.
я помню как их бесило, чтоя в 2022 выезжал - сломал их систему. только им можно, нам нельзя
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 23:10

Бетон

я помню как их бесило, чтоя в 2022 выезжал - сломал их систему. только им можно, нам нельзя


Это вы про кого?)


они уже не стесняются,


- Рабинович, посмотрите какое небо красивое!
- Это они умеют…
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 07 лип, 2024 23:20, всього редагувалось 1 раз.
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