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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8976897789788979>
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 23:12

  Hotab написав:fox767676


Ничего, мы тоже перепишем, мало не покажется


«Если в башне поибень…» :D ..

Открыты только для пилотов укр.авиакомпаний , которые наполняют укрбюджет. Для «свободных форвардов» закрыты.

А как именно вы собираетесь переписываетесь законы? Вы видите такой лифт для себя, что будете уполномочены писать законы?
Что хотите написать? Ну например конкретно для пилотов. :mrgreen:


Я в отрасли, НЕСЫРЬЕВОЙ, не земельная рента,чисто на человеческом капитале, которая реально добывает валюту, должен наблюдать, терпеть этот маразм
Это так просто с рук не сойдет
Есть методики по работе с недолугими законодателями, и с военспецами, опробованные, не волнуйтесь
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 23:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

охренели просто
ввели миллион сортов, одним можно , другим нет
но законно откупится человеку хоть с 30 летним опытом низзя
"як як??? багаті видкупляться ??? а хто буде виборювати кордони 1991 для моїх діточок-кіточок ? вони казали що без криму та НАТО з німечинни не повернуться. Ми за це на майдані стояли, комуняк скидали, а тепер банаті відкуплятья хочуь!! Піду знов на майдан"
Мне такое попадется на улице - изувечу
хбуебан-абрвалг ,например. переведу из обмеженно-придатного в полностью ни к чему непридатные
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 23:26

  холява написав:Коля , очнись .
Сейчас идет война на выживание нации .

Вся эта гнилятина с юридической подоплекой упирается в один вопрос -защита Украины .
Те кто в ТЦК и на улицах проверяют документы оформляют и т. д. выполняют свою работу .
Они после ранений , акубаротравм .......
Самые большие поборники прав , кто ни за что на свете не желает служить .
Тысячи отговорок !
Вы считаете что кто то это должен делать за вас ?
Вы будете вести бизнес , в меру жадности помогать , донатить , но дома и спокойно ?

Первое что хочется спросить --а кто должен защищать Украину ?

Здесь как почитаешь , ну пля все тааааааакие ценные , такие справедливые подсказывающие где надо поднажать , и кому что делать .
Правда ЭТИ ВСЕ или бегают от армии или дают АХИРЕННЫЕ советы из за границы , как с надувной женщиной и сыном спрятаться и кричать -мы украинские беженцы , денег дайте .

Все наладится , даже не сомневайтесь .

Якщо йде беззаконня, і воно толерується з самого верху, то як ви важаєте, пересічні бачать різницю між бурятом і представниками силових органів?
Особисто я поки не ставлю знак рівності, але ж різниця поступова зменшується, особисто мені це не подобається.

І, це дійсно мотивує захищати державу?
Такі дії призводять до протилежного результату, коли представники влади чи військові сприймаються як загроза і вороги. В Києві вже на військові бусики чіпляють "не ТЦК", військові починають прямо говорити, що у відпустці чи по справам у формі їм не комфортно, тому що люди починають шугатися... Навіщо це так робити?
Це дійсно гуртує і мотивує???
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 23:29

  холява написав:
  sens написав:Якщо ми з Вами не читаємо тг канали бо це ІПСО , тоді послухайте пана Реву , екс колишнього очільника соціальної політики, нещодавно розклав - ще через рік буде 5 млн пенсіонерів за межою бідності - ми далі будемо наголошувати про кордони 91-0го та пониження віку до рівня 18 років


Ну и какое это имеет отношение к защите от нападения на Украину ?

Вон ,сверху , некий патриот Коля пишет что ему все равно или буряты или кто другой .....
Вас же это не взволновало .

Я не писав про знак рівності, я писав що йдемо у цьому напрямі, і якщо так буде продовжуватися, то пересічний перестане відчувати цю різницю,
"какая разница" (с) до чого це призведе, ви знаєте.
Навіщо так робити це головне питання.
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 23:30

  fox767676 написав:охренели просто
ввели миллион сортов, одним можно , другим нет
но законно откупится человеку хоть с 30 летним опытом низзя
"як як??? багаті видкупляться ??? а хто буде виборювати кордони 1991 для моїх діточок-кіточок ? вони казали що без криму та НАТО з німечинни не повернуться. Ми за це на майдані стояли, комуняк скидали, а тепер банаті відкуплятья хочуь!! Піду знов на майдан"
Мне такое попадется на улице - изувечу
хбуебан-абрвалг ,например. переведу из обмеженно-придатного в полностью ни к чему непридатные

Можно. Мне назвали 35 куе с гарантией. Но это в один конец.
Это плата системе. Можно даже считать, что это официально режиму
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 23:36

fox767676


Это так просто с рук не сойдет
Есть методики по работе с недолугими законодателями, и с военспецами, опробованные, не волнуйтесь


Кому не сойдет? Кому именно вы угрожаете?

Вы так и не ответили, какие изменения в законы вы намерены внедрить? Вы ж правда хотите всеобщую справедливость, а не просто злитесь, что именно вам лично система не дала индульгенцию. Да? Вы счас обо всех же?
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 07 лип, 2024 23:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 23:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Бетон написав:Можно. Мне назвали 35 куе с гарантией. Но это в один конец.


мне надо законно, такой уж я старомодный
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 23:40

  Hotab написав:fox767676


Это так просто с рук не сойдет
Есть методики по работе с недолугими законодателями, и с военспецами, опробованные, не волнуйтесь


Кому не пойдет? Кому именно вы угрожаете?

Вы так и не ответили, какие изменения в законы вы намерены внедрить? Вы ж правда хотите всеобщую справедливость, а не просто злитесь, что именно вам лично система не дала индульгенцию. Да? Вы счас обо всех же?


У нас Украина, каждый имеет право
Халамидина с кастрюлей имела и реализовала это право мне и государству во вред
а я значит должен деликатничать ???

Можно жертвовать деньгами, реесурсами, своей жизнью ,наконец
Но єто в данных условиях - сизифов труд, все пойдет прахом, если и дальше будет диспропорция - одни ставят все, а другие патриотичские аватарки и предел героизма - активизм на площадях. И миллион сортов в перелатанном законе. Это нежизнеспособно
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 07 лип, 2024 23:49, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 23:48

fox767676
Вы вместо ответов, задаете какие то свои риторические вопросы. Яснее не становится.

Кого вы хотите наказывать? Каким образом?
Какие и для кого вы хотите новые законы? Что в них будет написано?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 23:49

  ЛАД написав:Так вас же там не было. А то бы мы бы... :)

Подивіться Хто здав південь
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