Открыты только для пилотов укр.авиакомпаний , которые наполняют укрбюджет. Для «свободных форвардов» закрыты.
А как именно вы собираетесь переписываетесь законы? Вы видите такой лифт для себя, что будете уполномочены писать законы? Что хотите написать? Ну например конкретно для пилотов.
Я в отрасли, НЕСЫРЬЕВОЙ, не земельная рента,чисто на человеческом капитале, которая реально добывает валюту, должен наблюдать, терпеть этот маразм Это так просто с рук не сойдет Есть методики по работе с недолугими законодателями, и с военспецами, опробованные, не волнуйтесь
охренели просто ввели миллион сортов, одним можно , другим нет но законно откупится человеку хоть с 30 летним опытом низзя "як як??? багаті видкупляться ??? а хто буде виборювати кордони 1991 для моїх діточок-кіточок ? вони казали що без криму та НАТО з німечинни не повернуться. Ми за це на майдані стояли, комуняк скидали, а тепер банаті відкуплятья хочуь!! Піду знов на майдан" Мне такое попадется на улице - изувечу хбуебан-абрвалг ,например. переведу из обмеженно-придатного в полностью ни к чему непридатные
холява написав:Коля , очнись . Сейчас идет война на выживание нации .
Вся эта гнилятина с юридической подоплекой упирается в один вопрос -защита Украины . Те кто в ТЦК и на улицах проверяют документы оформляют и т. д. выполняют свою работу . Они после ранений , акубаротравм ....... Самые большие поборники прав , кто ни за что на свете не желает служить . Тысячи отговорок ! Вы считаете что кто то это должен делать за вас ? Вы будете вести бизнес , в меру жадности помогать , донатить , но дома и спокойно ?
Первое что хочется спросить --а кто должен защищать Украину ?
Здесь как почитаешь , ну пля все тааааааакие ценные , такие справедливые подсказывающие где надо поднажать , и кому что делать . Правда ЭТИ ВСЕ или бегают от армии или дают АХИРЕННЫЕ советы из за границы , как с надувной женщиной и сыном спрятаться и кричать -мы украинские беженцы , денег дайте .
Все наладится , даже не сомневайтесь .
Якщо йде беззаконня, і воно толерується з самого верху, то як ви важаєте, пересічні бачать різницю між бурятом і представниками силових органів? Особисто я поки не ставлю знак рівності, але ж різниця поступова зменшується, особисто мені це не подобається.
І, це дійсно мотивує захищати державу? Такі дії призводять до протилежного результату, коли представники влади чи військові сприймаються як загроза і вороги. В Києві вже на військові бусики чіпляють "не ТЦК", військові починають прямо говорити, що у відпустці чи по справам у формі їм не комфортно, тому що люди починають шугатися... Навіщо це так робити? Це дійсно гуртує і мотивує???
sens написав:Якщо ми з Вами не читаємо тг канали бо це ІПСО , тоді послухайте пана Реву , екс колишнього очільника соціальної політики, нещодавно розклав - ще через рік буде 5 млн пенсіонерів за межою бідності - ми далі будемо наголошувати про кордони 91-0го та пониження віку до рівня 18 років
Ну и какое это имеет отношение к защите от нападения на Украину ?
Вон ,сверху , некий патриот Коля пишет что ему все равно или буряты или кто другой ..... Вас же это не взволновало .
Я не писав про знак рівності, я писав що йдемо у цьому напрямі, і якщо так буде продовжуватися, то пересічний перестане відчувати цю різницю, "какая разница" (с) до чого це призведе, ви знаєте. Навіщо так робити це головне питання.
fox767676 написав:охренели просто ввели миллион сортов, одним можно , другим нет но законно откупится человеку хоть с 30 летним опытом низзя "як як??? багаті видкупляться ??? а хто буде виборювати кордони 1991 для моїх діточок-кіточок ? вони казали що без криму та НАТО з німечинни не повернуться. Ми за це на майдані стояли, комуняк скидали, а тепер банаті відкуплятья хочуь!! Піду знов на майдан" Мне такое попадется на улице - изувечу хбуебан-абрвалг ,например. переведу из обмеженно-придатного в полностью ни к чему непридатные
Можно. Мне назвали 35 куе с гарантией. Но это в один конец. Это плата системе. Можно даже считать, что это официально режиму
Это так просто с рук не сойдет Есть методики по работе с недолугими законодателями, и с военспецами, опробованные, не волнуйтесь
Кому не сойдет? Кому именно вы угрожаете?
Вы так и не ответили, какие изменения в законы вы намерены внедрить? Вы ж правда хотите всеобщую справедливость, а не просто злитесь, что именно вам лично система не дала индульгенцию. Да? Вы счас обо всех же?
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 07 лип, 2024 23:38, всього редагувалось 1 раз.
Это так просто с рук не сойдет Есть методики по работе с недолугими законодателями, и с военспецами, опробованные, не волнуйтесь
Кому не пойдет? Кому именно вы угрожаете?
Вы так и не ответили, какие изменения в законы вы намерены внедрить? Вы ж правда хотите всеобщую справедливость, а не просто злитесь, что именно вам лично система не дала индульгенцию. Да? Вы счас обо всех же?
У нас Украина, каждый имеет право Халамидина с кастрюлей имела и реализовала это право мне и государству во вред а я значит должен деликатничать ???
Можно жертвовать деньгами, реесурсами, своей жизнью ,наконец Но єто в данных условиях - сизифов труд, все пойдет прахом, если и дальше будет диспропорция - одни ставят все, а другие патриотичские аватарки и предел героизма - активизм на площадях. И миллион сортов в перелатанном законе. Это нежизнеспособно
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 07 лип, 2024 23:49, всього редагувалось 2 разів.