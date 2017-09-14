холява написав:

Коля , очнись .Сейчас идет война на выживание нации .Вся эта гнилятина с юридической подоплекой упирается в один вопрос -защита Украины .Те кто в ТЦК и на улицах проверяют документы оформляют и т. д. выполняют свою работу .Они после ранений , акубаротравм .......Самые большие поборники прав , кто ни за что на свете не желает служить .Тысячи отговорок !Вы считаете что кто то это должен делать за вас ?Вы будете вести бизнес , в меру жадности помогать , донатить , но дома и спокойно ?Первое что хочется спросить --а кто должен защищать Украину ?Здесь как почитаешь , ну пля все тааааааакие ценные , такие справедливые подсказывающие где надо поднажать , и кому что делать .Правда ЭТИ ВСЕ или бегают от армии или дают АХИРЕННЫЕ советы из за границы , как с надувной женщиной и сыном спрятаться и кричать -мы украинские беженцы , денег дайте .Все наладится , даже не сомневайтесь .