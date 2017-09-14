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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 07 лип, 2024 23:50
Hotab написав:
Открыты только для пилотов укр.авиакомпаний , которые
Тобто умовний пілот-наповнювач бюджету може без питань виїхать і заїхать, а умовний математик-наповнювач- зась.
Потрібно всім наповнювачам дозволити їздити туди/назад, плюс бронь. Хто такі ці наповнювачі? Наприклад, людина за останні 5 років сплачувала податки з ЗП більше, ніж з мінімалки разів у 5-10.
Плюс дозволити студентам виїзд/заїзд. Чому умовний майбутній фізик-ядерник не може пройти практику у закордонному ВНЗ на відповідній навчальній базі?
Влада не думає наперед, живе сьогоденням.
До чого це призведе гадаю не потрібно пояснювати.
Так, мова йде про виживання країни, але нам потрібні майбутні спеціалісти, плюс наповнювачі бюджету.
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Додано: Нед 07 лип, 2024 23:57
Water
Тобто умовний пілот-наповнювач бюджету може без питань виїхать і заїхать, а умовний математик-наповнювач- зась.
Нічого не можу сказати за математиків, є у них виїзд чи ні. Можливо у якихось є.
У мене приятель працює в Укрліс (чи якось так). Не начальник, так , клерк середньої руки в обласному центрі. Бронь має. На весілля доньки через дозвіл ТЦК зробив разовий виїзд. Поїхав і повернувся. Як це працює - не знаю.
Я підтримую ідею щоб всі суттєві наповнювачі бюджету мали право виїхати і заїхати. Як і бронь.
Я б подискутував щодо ядерщиків і загалом нашої науки, але нема ні часу, ні бажання.
Якщо є бажання , розкажіть про винаходи нашої науки (в будь-якій сфері) за крайні 10 років. Може знаєте суми витрат на науку (я маю на увазі не ВУЗи, а вище) і які реальні винаходи були.
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Hotab
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Додано: Пон 08 лип, 2024 00:01
Vadim_ написав:
Бачив на якомусь кацапському тг(видалив) як безпілотник знімає прильоти по аєродрому Дніпра
Як таке можливе, його навіть вухами можна почути , а де ПВО ?
Ну мелкая пластмассовая фигня размером с аиста, металла мало, радио лучи почти не отражает. Как прикажете обнаруживать? Наши морские беспилотники могут же как-то до Крыма незамеченными доплыть и навести шухер в бухте, это работает в обе стороны. Дроны перевернули принципы ведения войны.
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Додано: Пон 08 лип, 2024 00:07
Hotab написав:fox767676
Вы вместо ответов, задаете какие то свои риторические вопросы. Яснее не становится.
Кого вы хотите наказывать? Каким образом?
Какие и для кого вы хотите новые законы? Что в них будет написано?
Если речь шла о законах - значит депутатов 7-9 созывов ВРУ
более широкие слои населения - "перевоспитывать"
без этого все жертвы напрасны
можна жертвовать труд, деньги, здоровье, жизнь, все вместе, чудом вырулить .
а потом все равно все пойдет прахом, в следующий рах чуда не повторится, если жертвовать будет небольшая часть граждан, а другой "лапки","глазки" или наспех пришитый пункт "ж" к закону, или еше какая секретная инструкция. они будут продолжать творить глупости, т.к не прочувствовали на своей шкуре последствия
Я без ложного радикализма говорю - если не переустроить Украину, то жертвы могут быь напрасны. В то что нас возьмет под крыло НАТО и купирует тем дефекты государства я уже не верю
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fox767676
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Додано: Пон 08 лип, 2024 00:11
Hotab написав:
Я б подискутував щодо ядерщиків і загалом нашої науки, але нема ні часу, ні бажання.
Якщо є бажання , розкажіть про винаходи нашої науки (в будь-якій сфері) за крайні 10 років. Може знаєте суми витрат на науку (я маю на увазі не ВУЗи, а вище) і які реальні винаходи були.
Не скажу за всю науку. Стосовно фізиків-ядерників, мова в першу чергу за мирний атом, плюс викладачі. Хтось повинен завтра працювать у Рівному, Хмельницьку, Південно-Українську, в майбутньому в Енергодарі.
Не знаю як там лісник смотався на свадьбу доньки, але практика нашим студентам в якомусь Pennsylvania State University, або Imperial College London- зась.
За яку науку може йти мова?
Якщо подивитись на москалів, ситуація зовсім протилежна, плюс всі знають, шо там атом не тільки мирний і нічого, навчаються.
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Додано: Пон 08 лип, 2024 00:44
fox767676 написав: Hotab написав:
Гражданка не работает только в Украине. Остальное небо для них открытое. Я в африканских аэропортах встречал одногруппников, которых лет 20 не видел.
Ааа, для них открытое, как и границы
Так у нас "законы написаны"
Ничего, мы тоже перепишем, мало не покажется
Они хотят нас перессорить, разве не видно? Чтоб военные боялись ходить в форме в увольнении а пилоты боялись заикаться что летают за границей, чтоб люди поменьше общались друг с другом в страхе нарваться на вот такое вот "мало не покажется", и не пришли совместно к выводу что вместо вопроса "а почему можно выезжать пилотам/машинистам/дальнобойщикам/футболистам/военпенсам/женщинам/депутатам/клоунам/вашвариант", следует задать простой корневой вопрос "а кто и на каком основании вообще решил что он имеет право запретить людям выезд из страны?"
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Додано: Пон 08 лип, 2024 01:06
если действительно будет жесткая зима
то в век соцсетей и массового владения английским может быть грандиозный скандал
советы запасаться водой или переехжать в какие-то села, а не в испанию или кипр
в стране типа ведущей переговоры о вступлении в ЕС
будут выглядит, мягко говоря, гротескно
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Додано: Пон 08 лип, 2024 02:19
Будем греться в Велюрах и Новопечёрских липках
В том числе не только топя паркетом и элитной мебелью не из МДФоДСП, а и повышая иммунитет коллекционными витаминами из баров Слуг Того Народу
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