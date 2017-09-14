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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8977897889798980
Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 07:09

  vitaliiangel написав:
  барабашов написав:Будем греться в Велюрах и Новопечёрских липках
В том числе не только топя паркетом и элитной мебелью не из МДФоДСП, а и повышая иммунитет коллекционными витаминами из баров Слуг Того Народу
куда смотрит ТЦК? Такие бойцы не на фронте.





Ці хачі з Позняків, навіть трамвай впізнав , може на відео не громадяни України.
sens
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 07:11

  fox767676 написав:
  Бетон написав:Можно. Мне назвали 35 куе с гарантией. Но это в один конец.


мне надо законно, такой уж я старомодный

Яка сума за послугу ?
Пам‘ятаєте анекдот про три стадії бідності в пересічного українця?
1 – нема грошей;
2 – зовсім нема грошей;
3 – час міняти долари.
Через 3 роки
Современные стадии безденежья

1) Денег нет.
2) Совсем нет денег.
3) Денег вообще нет, пора менять доллары.
4) Абсолютно нет денег, нужно продавать биткоины.
sens
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 07:16

  sens написав:Ці хачі з Позняків, навіть трамвай впізнав
он вас тоже узнал
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 07:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Water написав:Тобто умовний пілот-наповнювач бюджету може без питань виїхать і заїхать, а умовний математик-наповнювач- зась.
Потрібно всім наповнювачам дозволити їздити туди/назад, плюс бронь. Хто такі ці наповнювачі? Наприклад, людина за останні 5 років сплачувала податки з ЗП більше, ніж з мінімалки разів у 5-10.
Плюс дозволити студентам виїзд/заїзд.

Цілком реальні математики з НАН виїжджають, дехто і не вернувся. Для них це було важливе питання, бо могли пролетіти з грантами, але з певними труднощами вирішують. Крім того ще і для оборонки виконують завдання. Ну і студентам:
Кабінет Міністрів дозволив студентам-чоловікам від 18 до 22 років виїжджати за кордон на навчання до іноземних навчальних закладів на один семестр у рамках освітньої академічної мобільності. https://www.ukrinform.ua/rubric-society ... nosti.html
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 08:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ой+ написав:Ну і студентам

А хтось пробував оформити виїзд за цією схемою? Там вимагають знайти гаранта повернення студента. А якщо не повернеться, то забанять університет і більше не будуть давати прав на виїзд.
Дюрі-бачі
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