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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 08 лип, 2024 07:09
vitaliiangel написав: барабашов написав:
Будем греться в Велюрах и Новопечёрских липках
В том числе не только топя паркетом и элитной мебелью не из МДФоДСП, а и повышая иммунитет коллекционными витаминами из баров Слуг Того Народу
куда смотрит ТЦК? Такие бойцы не на фронте.
Ці хачі з Позняків, навіть трамвай впізнав , може на відео не громадяни України.
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Додано: Пон 08 лип, 2024 07:11
fox767676 написав: Бетон написав:
Можно. Мне назвали 35 куе с гарантией. Но это в один конец.
мне надо законно, такой уж я старомодный
Яка сума за послугу ?
Пам‘ятаєте анекдот про три стадії бідності в пересічного українця?
1 – нема грошей;
2 – зовсім нема грошей;
3 – час міняти долари.
Через 3 роки
Современные стадии безденежья
1) Денег нет.
2) Совсем нет денег.
3) Денег вообще нет, пора менять доллары.
4) Абсолютно нет денег, нужно продавать биткоины.
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Додано: Пон 08 лип, 2024 07:16
sens написав:
Ці хачі з Позняків, навіть трамвай впізнав
он вас тоже узнал
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Додано: Пон 08 лип, 2024 07:27
Water написав:
Тобто умовний пілот-наповнювач бюджету може без питань виїхать і заїхать, а умовний математик-наповнювач- зась.
Потрібно всім наповнювачам дозволити їздити туди/назад, плюс бронь. Хто такі ці наповнювачі? Наприклад, людина за останні 5 років сплачувала податки з ЗП більше, ніж з мінімалки разів у 5-10.
Плюс дозволити студентам виїзд/заїзд.
Цілком реальні математики з НАН виїжджають, дехто і не вернувся. Для них це було важливе питання, бо могли пролетіти з грантами, але з певними труднощами вирішують. Крім того ще і для оборонки виконують завдання. Ну і студентам:
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Додано: Пон 08 лип, 2024 08:11
Ой+ написав:
Ну і студентам
А хтось пробував оформити виїзд за цією схемою? Там вимагають знайти гаранта повернення студента. А якщо не повернеться, то забанять університет і більше не будуть давати прав на виїзд.
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