_>>>>>Не скажу за всю науку. Стосовно фізиків-ядерників, мова в першу чергу за мирний атом, плюс викладачі. Хтось повинен завтра працювать у Рівному, Хмельницьку, Південно-Українську, в майбутньому в Енергодарі. Не знаю як там лісник смотався на свадьбу доньки,
Він не зовсім лісник. В лісі не буває. Це офісний планктон, який щось там обліковує щотижня за всі райони області.
Щодо науки і ядерників.
Зараз буде те, в чому я не дуже розуміюсь, тому я більше зараз питаю, ніж щось стверджую.
А просто вузІв недостатньо ? В сфері підготовки тих самих фізиків-ядерників. Я так розумію всілякі НИИ, НАН та інше потрібно якщо у нас розробляють щось нове і конкурентне. А не просто експлуатують чужі станки, чужі турбіни, або хай навіть і своє, але те що було розроблено 30-40 років тому . І ніяких новинок,
Візьму сферу, де я трохи більше розуміюсь. Авіація і відповідно авіа інженерія. За останні 10 років жодного літака, вузла, агрегату. Ремонт старих - є. Легке вдосконалення старих (Мотор-Січ трохи модернізує 40-річні двигуни) - так. Але розробок, тим більше конкурентних - нема. Автомобілебудування так само. Знання в конкретній сфері (хай ядерна) передають ВУЗи , кращі залишаються викладати, тобто процес йде безперервно, воно не буде втрачено . Але навіщо оте все, що вище ВУЗів?? Я кажу конкретно про нашу країну, яка вже не дожене ні в автомобіле, ні в авіабудуванні ніяких конкурентів.
Гуляв по території НАУ Чимала територія. Підозрюю, що в радянську епоху там працювали тисячі людей над кресленнями двигунів, планерів. Що там зараз роблять? Кого вони готують, що розробляють? І у нас же чимало авіаційних вузів по державі. А ще є і військовий.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 08 лип, 2024 08:37, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав: кращі залишаються викладати, тобто процес йде безперервно,
Ну Ви оптиміст. Враховуючи ситуацію в сфері освіти і науки, то залишаються далеко не кращі, а навіть якщо залишаються як я, то працюють не на благо України...
Hotab написав:Але навіщо оте все, що вище ВІЗів?? Я кажу конкретно про нашу країну, яка вже не дожене ні в автомобіле, ні в авіабудуванні ніяких конкурентів.
В сучасному світі звісно сам ніхто США чи Китай не дожене. Але приклад того ж Grammarly показує, що якщо правильно вирішити маленьку прикладну задачу, то можна заробляти мільярди. Тобто весь автомобіль ми ніколи нормальний не зробимо, але якісь нові підшипники чи шестерню в коробку передач цілком можемо.
Щодо фізики, то ми стоїмо на порозі квантових комп'ютерів, а хто як не фізики-ядерники в них розберуться? Я пробував, для мене то занадто складно. А без квантових накриється вся кібербезпека, банківська справа і зв'язок, які особливо актуальні в контексті війни...
Хто не вкладає в науку зараз буде через 50 років жити як Африка зараз.
Хто не вкладає в науку зараз буде через 50 років жити як Африка зараз.
Розвинена (окремі країни) Африка і зараз живе не гірше України. В своїх ВУЗах готують базові професії. Вузькі - вчать в Європі. Не роблять вигляд, що на ЗАЗі роблять автомобілі, а на Антонова (пр.Перемоги) , на ХАЗ і в Гостомелі - літаки. Бо насправді не роблять.
У області вартість кубометра хочуть підняти із 35,86 до 60,8 грн. Це найбільший показник по Україні. Також подорожчання стосуються Хмельницької, Дніпропетровської та Чернівецької областей. ㅤ Ну вода, надеюсь, будет как хотя бы в Венгрии, там можно пить воду из крана, как и в большинстве стран Европы
барабашов написав:Будем греться в Велюрах и Новопечёрских липках В том числе не только топя паркетом и элитной мебелью не из МДФоДСП, а и повышая иммунитет коллекционными витаминами из баров Слуг Того Народу
куда смотрит ТЦК? Такие бойцы не на фронте.
Ці хачі з Позняків, навіть трамвай впізнав , може на відео не громадяни України.
Бетон написав:На майже 70% може зрости тариф на воду у Києві
У області вартість кубометра хочуть підняти із 35,86 до 60,8 грн. Це найбільший показник по Україні. Також подорожчання стосуються Хмельницької, Дніпропетровської та Чернівецької областей. ㅤ Ну вода, надеюсь, будет как хотя бы в Венгрии, там можно пить воду из крана, как и в большинстве стран Европы
мені водоканал регулярно рахує 5 кубів не полічильнику а по кубонормі на рило в місяць
Дюрі-бачі написав:.............. Щодо фізики, то ми стоїмо на порозі квантових комп'ютерів, а хто як не фізики-ядерники в них розберуться? Я пробував, для мене то занадто складно. А без квантових накриється вся кібербезпека, банківська справа і зв'язок, які особливо актуальні в контексті війни...
Хто не вкладає в науку зараз буде через 50 років жити як Африка зараз.
Ядерная физика достаточно дорогостоящая наука. А деньги государство если и выделяет, то это копейки. То, что писал Water: "Стосовно фізиків-ядерників, мова в першу чергу за мирний атом, плюс викладачі. Хтось повинен завтра працювать у Рівному, Хмельницьку, Південно-Українську, в майбутньому в Енергодарі", - это всё-таки не наука, а инженерное дело. Этим инженерам знать физику надо, но наукой и квантовими компьютерами они не занимаются и заниматься не будут. А толковый студент-ядерщик, кот. выпустят постажироваться на Запад, там и останется (если он действительно толковый). Я не против этого, только за. Но государству от этого пользы ноль. Разве что когда-то с гордостью заявить о достижении "украинского" учёного.
flyman написав:мені водоканал регулярно рахує 5 кубів не полічильнику а по кубонормі на рило в місяць
Це ще пів біди. В Ужгороді кожен другий місяць приписують додаткові куби по загальнобудинковому лічильнику, а надлишкові куби не списують. От і виходить, що витрачаєш щомісяця 6 кубів, а платиш 6-12-6-12...
Бетон написав:На майже 70% може зрости тариф на воду у Києві
У області вартість кубометра хочуть підняти із 35,86 до 60,8 грн. Це найбільший показник по Україні. Також подорожчання стосуються Хмельницької, Дніпропетровської та Чернівецької областей. ㅤ Ну вода, надеюсь, будет как хотя бы в Венгрии, там можно пить воду из крана, как и в большинстве стран Европы