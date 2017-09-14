Додано: Пон 08 лип, 2024 08:31

_>>>>>Не скажу за всю науку. Стосовно фізиків-ядерників, мова в першу чергу за мирний атом, плюс викладачі. Хтось повинен завтра працювать у Рівному, Хмельницьку, Південно-Українську, в майбутньому в Енергодарі.

Не знаю як там лісник смотався на свадьбу доньки,





Він не зовсім лісник. В лісі не буває. Це офісний планктон, який щось там обліковує щотижня за всі райони області.



Щодо науки і ядерників.



Зараз буде те, в чому я не дуже розуміюсь, тому я більше зараз питаю, ніж щось стверджую.



А просто вузІв недостатньо ? В сфері підготовки тих самих фізиків-ядерників. Я так розумію всілякі НИИ, НАН та інше потрібно якщо у нас розробляють щось нове і конкурентне. А не просто експлуатують чужі станки, чужі турбіни, або хай навіть і своє, але те що було розроблено 30-40 років тому . І ніяких новинок,



Візьму сферу, де я трохи більше розуміюсь. Авіація і відповідно авіа інженерія.

За останні 10 років жодного літака, вузла, агрегату. Ремонт старих - є. Легке вдосконалення старих (Мотор-Січ трохи модернізує 40-річні двигуни) - так. Але розробок, тим більше конкурентних - нема. Автомобілебудування так само. Знання в конкретній сфері (хай ядерна) передають ВУЗи , кращі залишаються викладати, тобто процес йде безперервно, воно не буде втрачено . Але навіщо оте все, що вище ВУЗів?? Я кажу конкретно про нашу країну, яка вже не дожене ні в автомобіле, ні в авіабудуванні ніяких конкурентів.



Гуляв по території НАУ Чимала територія. Підозрюю, що в радянську епоху там працювали тисячі людей над кресленнями двигунів, планерів. Що там зараз роблять? Кого вони готують, що розробляють? І у нас же чимало авіаційних вузів по державі. А ще є і військовий.