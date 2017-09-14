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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8977897889798980
Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 09:33

  flyman написав:
  Бетон написав:На майже 70% може зрости тариф на воду у Києві

У області вартість кубометра хочуть підняти із 35,86 до 60,8 грн. Це найбільший показник по Україні. Також подорожчання стосуються Хмельницької, Дніпропетровської та Чернівецької областей.

Ну вода, надеюсь, будет как хотя бы в Венгрии, там можно пить воду из крана, как и в большинстве стран Европы

мені водоканал регулярно рахує 5 кубів не полічильнику а по кубонормі на рило в місяць

Заїдь в водоканал , вони по запаху зрозуміють, що ти чекаєш дощову і талу воду, по лічильнику лише 50 літрів на ранкове похмілля. . Питання закриється.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 08 лип, 2024 09:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 09:42

  Vadim_ написав:
  Сибарит написав:
  Vadim_ написав:Бачив на якомусь кацапському тг(видалив) як безпілотник знімає прильоти по аєродрому Дніпра :? Як таке можливе, його навіть вухами можна почути , а де ПВО ?

Разведчиков не слышно - они слишком высоко.
Для того, чтобы выдвигать такие обвинения, нужно быть знакомым с темой хотя бы на уровне курса молодого бойца.

Прошол летом 1990 года, потом оператор РЛС (высотомер)

Про какие беспилотники вам рассказывали?
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 09:46

  Сибарит написав:
  Vadim_ написав:
  Сибарит написав:-----------------------
Vadim_
Бачив на якомусь кацапському тг(видалив) як безпілотник знімає прильоти по аєродрому Дніпра :? Як таке можливе, його навіть вухами можна почути , а де ПВО ?
-----------------------
Разведчиков не слышно - они слишком высоко.
Для того, чтобы выдвигать такие обвинения, нужно быть знакомым с темой хотя бы на уровне курса молодого бойца.

Прошол летом 1990 года, потом оператор РЛС (высотомер)

Про какие беспилотники вам рассказывали?

Ну были в 1990 фантастические книги.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 09:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:У мене приятель працює в Укрліс (чи якось так). Не начальник, так , клерк середньої руки в обласному центрі. Бронь має. На весілля доньки через дозвіл ТЦК зробив разовий виїзд. Поїхав і повернувся. Як це працює - не знаю.

Ну значить заготівля деревини - критично важлива галузь для України під час військового стану.
За свою сферу можу сказати, що не бачив ще жодного знайомого ІТ-шника, який був би заброньований.
BIGor
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  #<1 ... 8977897889798980
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