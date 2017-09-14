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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 08 лип, 2024 09:42
Vadim_ написав: Сибарит написав: Vadim_ написав:
Бачив на якомусь кацапському тг(видалив) як безпілотник знімає прильоти по аєродрому Дніпра
Як таке можливе, його навіть вухами можна почути , а де ПВО ?
Разведчиков не слышно - они слишком высоко.
Для того, чтобы выдвигать такие обвинения, нужно быть знакомым с темой хотя бы на уровне курса молодого бойца.
Прошол летом 1990 года, потом оператор РЛС (высотомер)
Про какие беспилотники вам рассказывали?
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Сибарит
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Додано: Пон 08 лип, 2024 09:46
Сибарит написав: Vadim_ написав: Сибарит написав:
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Бачив на якомусь кацапському тг(видалив) як безпілотник знімає прильоти по аєродрому Дніпра
Як таке можливе, його навіть вухами можна почути , а де ПВО ?
-----------------------
Разведчиков не слышно - они слишком высоко.
Для того, чтобы выдвигать такие обвинения, нужно быть знакомым с темой хотя бы на уровне курса молодого бойца.
Прошол летом 1990 года, потом оператор РЛС (высотомер)
Про какие беспилотники вам рассказывали?
Ну были в 1990 фантастические книги.
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Додано: Пон 08 лип, 2024 09:48
Hotab написав:
У мене приятель працює в Укрліс (чи якось так). Не начальник, так , клерк середньої руки в обласному центрі. Бронь має. На весілля доньки через дозвіл ТЦК зробив разовий виїзд. Поїхав і повернувся. Як це працює - не знаю.
Ну значить заготівля деревини
- критично важлива галузь для України під час військового стану.
За свою сферу можу сказати, що не бачив ще жодного знайомого ІТ-шника, який був би заброньований.
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BIGor
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Додано: Пон 08 лип, 2024 10:14
BIGor написав: Hotab написав:
У мене приятель працює в Укрліс (чи якось так). Не начальник, так , клерк середньої руки в обласному центрі. Бронь має. На весілля доньки через дозвіл ТЦК зробив разовий виїзд. Поїхав і повернувся. Як це працює - не знаю.
Ну значить заготівля деревини
- критично важлива галузь для України під час військового стану.
За свою сферу можу сказати, що не бачив ще жодного знайомого ІТ-шника, який був би заброньований.
Є така професія - Батьківщину продавати (у вигляді деревини-сировини)
а айтишників баби (з індії) нарожають
Востаннє редагувалось fox767676
в Пон 08 лип, 2024 10:15, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 08 лип, 2024 10:15
Сибарит написав: Vadim_ написав: Сибарит написав:
Разведчиков не слышно - они слишком высоко.
Для того, чтобы выдвигать такие обвинения, нужно быть знакомым с темой хотя бы на уровне курса молодого бойца.
Прошол летом 1990 года, потом оператор РЛС (высотомер)
Про какие беспилотники вам рассказывали?
Ту 141/143.
Для того что бы долететь до аєродрома от ЛБС дрон не может быть маленьким и тихим , что то типа Zala 421-09.
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Vadim_
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Додано: Пон 08 лип, 2024 10:24
fox767676 написав: BIGor написав: Hotab написав:
У мене приятель працює в Укрліс (чи якось так). Не начальник, так , клерк середньої руки в обласному центрі. Бронь має. На весілля доньки через дозвіл ТЦК зробив разовий виїзд. Поїхав і повернувся. Як це працює - не знаю.
Ну значить заготівля деревини
- критично важлива галузь для України під час військового стану.
За свою сферу можу сказати, що не бачив ще жодного знайомого ІТ-шника, який був би заброньований.
Є така професія - Батьківщину продавати (у вигляді деревини-сировини)
а айтишників баби (з індії) нарожають
Не нужно делать культ из Айти. Эта отрасль очень важна для валютной выручки, но не только она. Не знаю насколько важна деревозаготовка сейчас (может лес надо для линий отпоры, блиндажей, хз) , но у государства много структур, без которых скелет государства существовать не может (законодательная и исполнительная власть, правоохранительная и судебная система и т.д) «Мясо и мышцы» этого государства , к которым я отнесу и АйТи, и ту часть авиации которая успешно косит валюту за границей - очень важны. Но без скелета не будет ничего.
Востаннє редагувалось Hotab
в Пон 08 лип, 2024 10:38, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 08 лип, 2024 10:28
Hotab
Это единственная инженерная отрасль которая уцелела и где-то преуспела
хотя и не самая наукоемкая, но хоть что-то
без этого Украина окончательно бантустан без будущего
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fox767676
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Додано: Пон 08 лип, 2024 10:29
Опять он про обслуживающий персонал. Скелет государства это налогоплательщики, т.е.народ
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Додано: Пон 08 лип, 2024 10:39
🤔 «Ми не виграємо цю війну без жінок на війні», - медикиня
Давно пора
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А без детей?
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Додано: Пон 08 лип, 2024 10:43
Бетон написав:
Опять он про обслуживающий персонал. Скелет государства это налогоплательщики, т.е.народ
Хоспади, Бетон, ну включай иногда моск.
Силовой блок: армия, правоохранительная система.
Без армии уже страны бы не было. Без правоохранителей ты бы уже вывозил семью давно куда-то. Потому что независимо от размера твоих бицепсов, против моего Стечкина ты не сделаешь ничего. И я , положив взгляд на твои статки, давно бы позаимствовал их у тебя.
Так можно идти по каждому пункту.,
Наверное никогда этот маразм, что бюджетник это ненужный упырь, а перепродавец бетона Бетон - красавчик , не пройдет. На самом деле имеет место симбиоз. Ни один ни другой друг без друга не может. Как не может быть скелет без мышц и наоборот.
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