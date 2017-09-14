Vadim_ написав:Бачив на якомусь кацапському тг(видалив) як безпілотник знімає прильоти по аєродрому Дніпра Як таке можливе, його навіть вухами можна почути , а де ПВО ?
Разведчиков не слышно - они слишком высоко. Для того, чтобы выдвигать такие обвинения, нужно быть знакомым с темой хотя бы на уровне курса молодого бойца.
Прошол летом 1990 года, потом оператор РЛС (высотомер)
У нас в учебці була переносна рлс, порушників кордону шукати. А вона як працювала, людина ж не залізна? І чому не можна збивати ці вже обнаружені безптлотники з дробовіка , хоча б з мотодельтоплану де дві людини або маленького МІ-2. Вони дуже швидкі?
государство возникло в результате общественного договора о правилах совместного проживания, по которому люди часть своих прав, присущих им от рождения, передают государству как органу, представляющему их общие интересы, а государство, в свою очередь, обязуется обеспечить права человека
Бетон написав:государство возникло в результате общественного договора о правилах совместного проживания, по которому люди часть своих прав, присущих им от рождения, передают государству как органу, представляющему их общие интересы, а государство, в свою очередь, обязуется обеспечить права человека
Ну сколько можно)
не так, а так: прийшли варяги, покорили слав"ян, потім мокшан і створили держави стаціонарних бандитів, насадили насильний апарат без якого "не буде порядку" і "вас захищає"
Востаннє редагувалось flyman в Пон 08 лип, 2024 10:53, всього редагувалось 1 раз.
Бетон написав:🤔 «Ми не виграємо цю війну без жінок на війні», - медикиня Давно пора ㅤ А без детей?
По мнению самых образованных представителей Слуги Того Народа мы рептилоиды, а значит размножаемся икрой, которую завозят в роддомы инопланетяне по ночам в новолуние. Так что новых солдат в нашей Стране Чучхейской Свежести будут триллионы.
Бетон написав:государство возникло в результате общественного договора о правилах совместного проживания, по которому люди часть своих прав, присущих им от рождения, передают государству как органу, представляющему их общие интересы, а государство, в свою очередь, обязуется обеспечить права человека
Ну сколько можно)
И? Они могут (население и государство) обойтись друг без друга? На уровне жизни общинного строя (такие есть в Африке, где 5-10 хат естественно без света и вообще всего ) на болоте долины речки Конго ведут натуральное хозяйства. Им не надо государств. Но ты ведь не хочешь так жить, вроде
BIGor написав:Ну значить заготівля деревини - критично важлива галузь для України під час військового стану. За свою сферу можу сказати, що не бачив ще жодного знайомого ІТ-шника, який був би заброньований.
Є така професія - Батьківщину продавати (у вигляді деревини-сировини) а айтишників баби (з індії) нарожають
Не нужно делать культ из Айти. Эта отрасль очень важна для валютной выручки, но не только она. Не знаю насколько важна деревозаготовка сейчас (может лес надо для линий отпоры, блиндажей, хз) , но у государства много структур, без которых скелет государства существовать не может (законодательная и исполнительная власть, правоохранительная и судебная система и т.д) «Мясо и мышцы» этого государства , к которым я отнесу и АйТи, и ту часть авиации которая успешно косит валюту за границей - очень важны. Но без скелета не будет ничего.
А у можновладців інша думка, он міністр Марченко казав що ІТ-шники взагалі не треба, поки західні партнери наливають ярди доларів щомісячно в бюджет. Валюта їм не треба, тому так. До речі, от ще одна "саксесс" сторі https://www.facebook.com/share/p/wJJv5QqRqEhnyfi3/
А потім ЛАДи кажуть, що ракету чи літак неможливо зібрати...
НАЗК встановило, що за дорученням Вербицького пов’язані з ним особи набули таких необґрунтованих активів: автомобіль LEXUS ES 300H вартістю понад 960 тис. грн; автомобіль LEXUS NX 300H вартістю понад 480 тис. грн; автомобіль PORSCHE MACAN T вартістю 3,5 млн грн; будинок та земельна ділянка в Києві вартістю 16,3 млн грн; будинок та земельна ділянка в Одесі вартістю 10 млн грн; квартира та земельна ділянка в Анталії (Туреччина) вартістю 3,9 млн грн.