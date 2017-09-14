Станцію метро «Лукʼянівська» у столиці евакуюють
Попередньо, поруч прильот. Дуже багато диму.
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Близко было
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Додано: Пон 08 лип, 2024 11:04
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Станцію метро «Лукʼянівська» у столиці евакуюють
Попередньо, поруч прильот. Дуже багато диму.
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Близко было
Додано: Пон 08 лип, 2024 11:04
d44
Я ганявся за своєю Лелекою (в якості тренування) на мі24. З землі допомагали «вище, лівіше». З 5 раз 3 чоловіки екіпажу один раз побачили і втратили зразу. Треба якісні бортові РЛС на тихохідних машинах щоб ганяти невеликі розвідувальні БПЛА
Додано: Пон 08 лип, 2024 11:06
Додано: Пон 08 лип, 2024 11:26
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Рабочие с жулян звонили, в траншеи для бетона попадали. Осколки прошуршали. А я должен был быть там на приёме бетона
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