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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8979898089818982
Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 11:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Станцію метро «Лукʼянівська» у столиці евакуюють

Попередньо, поруч прильот. Дуже багато диму.



Близко было
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 11:04

d44


маленького МІ-2. Вони дуже швидкі?



Я ганявся за своєю Лелекою (в якості тренування) на мі24. З землі допомагали «вище, лівіше». З 5 раз 3 чоловіки екіпажу один раз побачили і втратили зразу. Треба якісні бортові РЛС на тихохідних машинах щоб ганяти невеликі розвідувальні БПЛА
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 11:06

  Hotab написав:
  Бетон написав:Опять он про обслуживающий персонал. Скелет государства это налогоплательщики, т.е.народ


Без армии уже страны бы не было. Без правоохранителей ты бы уже вывозил семью давно куда-то.

О! На третий год наконец-то появляется понимание :D
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 11:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Рабочие с жулян звонили, в траншеи для бетона попадали. Осколки прошуршали. А я должен был быть там на приёме бетона
Бетон
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