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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8979898089818982
Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 12:08

_hunter


А в нормальных странах работает рынок: спрос/предложение


Какая не абстрактная стана живет без силового блока и вообще элементов государства? Без законов, принуждений?
У вас в Германии так? Вильнолюдь?

а ещё есть государства где не нарушают права человека,


Виталя, а в тех государствах тоже вильнолюдь обыкновенный светит один доход (с него платит налоги), а живет на другой? Там тоже не выполняют законы по воинскому учету?
«яке їхало, таке й здибало». А иначе и не могло быть. Чиновник не из марса прилетел. А из нашего больного и нередко хитросделанного общества. Так как он исходя из него может быть каким-то другим?
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 08 лип, 2024 12:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 12:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

З Краківського аеропорта Баліце походу підняли пачку F-16.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 12:22

  Дюрі-бачі написав:
  Hotab написав: кращі залишаються викладати, тобто процес йде безперервно,

Ну Ви оптиміст. Враховуючи ситуацію в сфері освіти і науки, то залишаються далеко не кращі, а навіть якщо залишаються як я, то працюють не на благо України...

  Hotab написав:Але навіщо оте все, що вище ВІЗів?? Я кажу конкретно про нашу країну, яка вже не дожене ні в автомобіле, ні в авіабудуванні ніяких конкурентів.


Щодо фізики, то ми стоїмо на порозі квантових комп'ютерів, а хто як не фізики-ядерники в них розберуться? Я пробував, для мене то занадто складно. А без квантових накриється вся кібербезпека, банківська справа і зв'язок, які особливо актуальні в контексті війни...

Хто не вкладає в науку зараз буде через 50 років жити як Африка зараз.


Точно, квант вирішить всі проблеми. А нічого, що люди залишаються такими самими (якщо не гіршими)? "Вкалывают роботы, а не человек".
zxzx777
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 12:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  zxzx777 написав:Точно, квант вирішить всі проблеми
Одні вирішить, інші - створить. Він, як і ШІ, це тільки черговий інструмент.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 12:45

А вшивый про баню..

_hunter


стана" - "скелет", внезапно превращается в вешалку в прихожей :) - не нравится одна - покупаем в Икее другую :) - рынок/вот это все.


А, я забыл что у вас же все ответы крутятся вокруг самооправдания «вот потому я и убежал незаконно».
Та будет вам. Мне все равно. Но тролить вас все равно будут.

Но то что вы сами ощущаете , что сделали нехорошо (потому и оправдываетесь постоянно) - это хороший симптом.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 12:45

  Hotab написав:
  Бетон написав:Рабочие с жулян звонили, в траншеи для бетона попадали. Осколки прошуршали. А я должен был быть там на приёме бетона


В Охмадите ужас. Видео полно в каналах

Мда. Мені на Шулявці все було добре чутно. Швидкі досі гудять, дітей вивозять.
Це прямо наочний результат дій Орбана-миротворця :evil: Нехай цивілізований світ зацінить.
fler
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 12:52

  Hotab написав:_hunter


стана" - "скелет", внезапно превращается в вешалку в прихожей :) - не нравится одна - покупаем в Икее другую :) - рынок/вот это все.


Мне все равно. Но ...

но жалобы на сообщения буду оставлять :D
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 12:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Нехай цивілізований світ зацінить
Цивілізованому світу пофіг, правда. Вони просто чекають, коли ми офіційно оголосимо що готові відмовитися від окупованих теріторій в обмін на якись обіцянки або гарантії. Все просто - расію бояться, тому у світі взяли тактику умиротворіння агресора. За наш рахунок. Принуждають до миру не агресора а нас.
d44
 
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