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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 08 лип, 2024 12:08
_hunter
А в нормальных странах работает рынок: спрос/предложение
Какая не абстрактная стана живет без силового блока и вообще элементов государства? Без законов, принуждений?
У вас в Германии так? Вильнолюдь?
а ещё есть государства где не нарушают права человека,
Виталя, а в тех государствах тоже вильнолюдь обыкновенный светит один доход (с него платит налоги), а живет на другой? Там тоже не выполняют законы по воинскому учету?
«яке їхало, таке й здибало». А иначе и не могло быть. Чиновник не из марса прилетел. А из нашего больного и нередко хитросделанного общества. Так как он исходя из него может быть каким-то другим?
Востаннє редагувалось Hotab
в Пон 08 лип, 2024 12:11, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 08 лип, 2024 12:08
З Краківського аеропорта Баліце походу підняли пачку F-16.
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Додано: Пон 08 лип, 2024 12:22
Дюрі-бачі написав: Hotab написав:
кращі залишаються викладати, тобто процес йде безперервно,
Ну Ви оптиміст. Враховуючи ситуацію в сфері освіти і науки, то залишаються далеко не кращі, а навіть якщо залишаються як я, то працюють не на благо України...
Hotab написав:
Але навіщо оте все, що вище ВІЗів?? Я кажу конкретно про нашу країну, яка вже не дожене ні в автомобіле, ні в авіабудуванні ніяких конкурентів.
Щодо фізики, то ми стоїмо на порозі квантових комп'ютерів, а хто як не фізики-ядерники в них розберуться? Я пробував, для мене то занадто складно. А без квантових накриється вся кібербезпека, банківська справа і зв'язок, які особливо актуальні в контексті війни...
Хто не вкладає в науку зараз буде через 50 років жити як Африка зараз.
Точно, квант вирішить всі проблеми. А нічого, що люди залишаються такими самими (якщо не гіршими)? "Вкалывают роботы, а не человек".
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zxzx777
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Додано: Пон 08 лип, 2024 12:35
zxzx777 написав:
Точно, квант вирішить всі проблеми
Одні вирішить, інші - створить. Він, як і ШІ, це тільки черговий інструмент.
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Дюрі-бачі
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Додано: Пон 08 лип, 2024 12:45
_hunter
стана" - "скелет", внезапно превращается в вешалку в прихожей
- не нравится одна - покупаем в Икее другую
- рынок/вот это все.
А, я забыл что у вас же все ответы крутятся вокруг самооправдания «вот потому я и убежал незаконно».
Та будет вам. Мне все равно. Но тролить вас все равно будут.
Но то что вы сами ощущаете , что сделали нехорошо (потому и оправдываетесь постоянно) - это хороший симптом.
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Hotab
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Додано: Пон 08 лип, 2024 12:45
Hotab написав: Бетон написав:
Рабочие с жулян звонили, в траншеи для бетона попадали. Осколки прошуршали. А я должен был быть там
на приёме бетона
В Охмадите ужас. Видео полно в каналах
Мда. Мені на Шулявці все було добре чутно. Швидкі досі гудять, дітей вивозять.
Це прямо наочний результат дій Орбана-миротворця
Нехай цивілізований світ зацінить.
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fler
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Додано: Пон 08 лип, 2024 12:52
Hotab написав:_hunter
стана" - "скелет", внезапно превращается в вешалку в прихожей
- не нравится одна - покупаем в Икее другую
- рынок/вот это все.
Мне все равно. Но ...
но жалобы на сообщения буду оставлять
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Додано: Пон 08 лип, 2024 12:57
fler написав:
Нехай цивілізований світ зацінить
Цивілізованому світу пофіг, правда. Вони просто чекають, коли ми офіційно оголосимо що готові відмовитися від окупованих теріторій в обмін на якись обіцянки або гарантії. Все просто - расію бояться, тому у світі взяли тактику умиротворіння агресора. За наш рахунок. Принуждають до миру не агресора а нас.
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