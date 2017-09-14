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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 08 лип, 2024 12:08
_hunter
А в нормальных странах работает рынок: спрос/предложение
Какая не абстрактная стана живет без силового блока и вообще элементов государства? Без законов, принуждений?
У вас в Германии так? Вильнолюдь?
а ещё есть государства где не нарушают права человека,
Виталя, а в тех государствах тоже вильнолюдь обыкновенный светит один доход (с него платит налоги), а живет на другой? Там тоже не выполняют законы по воинскому учету?
«яке їхало, таке й здибало». А иначе и не могло быть. Чиновник не из марса прилетел. А из нашего больного и нередко хитросделанного общества. Так как он исходя из него может быть каким-то другим?
Востаннє редагувалось Hotab
в Пон 08 лип, 2024 12:11, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 08 лип, 2024 12:08
del
Востаннє редагувалось BIGor
в Пон 08 лип, 2024 14:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 08 лип, 2024 12:22
Дюрі-бачі написав: Hotab написав:
кращі залишаються викладати, тобто процес йде безперервно,
Ну Ви оптиміст. Враховуючи ситуацію в сфері освіти і науки, то залишаються далеко не кращі, а навіть якщо залишаються як я, то працюють не на благо України...
Hotab написав:
Але навіщо оте все, що вище ВІЗів?? Я кажу конкретно про нашу країну, яка вже не дожене ні в автомобіле, ні в авіабудуванні ніяких конкурентів.
Щодо фізики, то ми стоїмо на порозі квантових комп'ютерів, а хто як не фізики-ядерники в них розберуться? Я пробував, для мене то занадто складно. А без квантових накриється вся кібербезпека, банківська справа і зв'язок, які особливо актуальні в контексті війни...
Хто не вкладає в науку зараз буде через 50 років жити як Африка зараз.
Точно, квант вирішить всі проблеми. А нічого, що люди залишаються такими самими (якщо не гіршими)? "Вкалывают роботы, а не человек".
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zxzx777
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Додано: Пон 08 лип, 2024 12:35
zxzx777 написав:
Точно, квант вирішить всі проблеми
Одні вирішить, інші - створить. Він, як і ШІ, це тільки черговий інструмент.
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Дюрі-бачі
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Додано: Пон 08 лип, 2024 12:45
_hunter
стана" - "скелет", внезапно превращается в вешалку в прихожей
- не нравится одна - покупаем в Икее другую
- рынок/вот это все.
А, я забыл что у вас же все ответы крутятся вокруг самооправдания «вот потому я и убежал незаконно».
Та будет вам. Мне все равно. Но тролить вас все равно будут.
Но то что вы сами ощущаете , что сделали нехорошо (потому и оправдываетесь постоянно) - это хороший симптом.
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Hotab
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Додано: Пон 08 лип, 2024 12:45
Hotab написав: Бетон написав:
Рабочие с жулян звонили, в траншеи для бетона попадали. Осколки прошуршали. А я должен был быть там
на приёме бетона
В Охмадите ужас. Видео полно в каналах
Мда. Мені на Шулявці все було добре чутно. Швидкі досі гудять, дітей вивозять.
Це прямо наочний результат дій Орбана-миротворця
Нехай цивілізований світ зацінить.
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Додано: Пон 08 лип, 2024 13:17
_hunter написав: Hotab написав:_hunter
На 500 евро что я ни одно ваше сообщение как минимум за последний месяц не оспаривал.
ну хз... значит какой-то тихушник даже не написав ни одного аргумента жалобы строчит...
А де можна побачити, що на повідомлення була жалоба, причини і хто автор?
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Додано: Пон 08 лип, 2024 13:21
detroytred
Я за 100 дол говорю. Угадываю не всегда.
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Hotab
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Додано: Пон 08 лип, 2024 13:38
Hotab написав:Бетон
Видимо, новая почта стала лучшим оператором в мире благодаря скелету, пхахаха. Вернее, вопреки
Видимо НП было бы достаточно на своих складах 3 деда с тревожной кнопкой, а не 3 десятки спортивных парней с подготовкой и оружием, если бы правоохранительной системы не было, «пха-пха»
Тебя надо таки в Африку на месячишку. Где человеку с деньгами (просто даже айфон в кармане) порой нельзя выйти за периметр отеля.
А любой человек, у которого есть дом с солнечной панелью и автомобилем, обязан иметь забор метра 3 с колючкой сверху. А по углам башенки с автоматчиком. Все это он оплачивает, очевидно.
Вот там бы я посмотрел на такого недолугого бизнесмена как ты. Безопасность (хоть она и несовершенна) - это как воздух. Ее не замечаешь и не ценишь, пока она есть.
У меня там знакомый на высокой должности.
Так вот новая почта защищается от наездов правоохранителей, понимаешь? Не их защищают, а они защищаются. Мне такие истории про отжим денег рассказали, тут такое не пропустят
У меня вопрос остаётся. Какие законы принято для улучшения жизни? Не запрета, а улучшения.
Или опять жаловаться побежите, как настоящие воины?
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Бетон
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Додано: Пон 08 лип, 2024 13:40
Бетон написав:
Рабочие с жулян звонили, в траншеи для бетона попадали. Осколки прошуршали. А я должен был быть там на приёме бетона
О ., ГОСПОДИ .....
Так это они за вами !
Сволочи ....... может они хотят вырезать у вас почку или предстательную железу ?
Или ..... если прошуршало , взять у вас всю кровь ?
НЕТ , я понял , хотят все суставы от коленных до локтевых включая пяточную кость .
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холява
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