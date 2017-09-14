Видимо, новая почта стала лучшим оператором в мире благодаря скелету, пхахаха. Вернее, вопреки
Видимо НП было бы достаточно на своих складах 3 деда с тревожной кнопкой, а не 3 десятки спортивных парней с подготовкой и оружием, если бы правоохранительной системы не было, «пха-пха» Тебя надо таки в Африку на месячишку. Где человеку с деньгами (просто даже айфон в кармане) порой нельзя выйти за периметр отеля. А любой человек, у которого есть дом с солнечной панелью и автомобилем, обязан иметь забор метра 3 с колючкой сверху. А по углам башенки с автоматчиком. Все это он оплачивает, очевидно. Вот там бы я посмотрел на такого недолугого бизнесмена как ты. Безопасность (хоть она и несовершенна) - это как воздух. Ее не замечаешь и не ценишь, пока она есть.
У меня там знакомый на высокой должности. Так вот новая почта защищается от наездов правоохранителей, понимаешь? Не их защищают, а они защищаются. Мне такие истории про отжим денег рассказали, тут такое не пропустят
У меня вопрос остаётся. Какие законы принято для улучшения жизни? Не запрета, а улучшения. Или опять жаловаться побежите, как настоящие воины?
А какие у вас вопросы ? Вот , например вопрос вашего нахождения в Киеве . Вроде как война , а вы все не в блиндаже . Разве это не улучшение .....
холява А вас когда мы с ТТхой на вытянутой руке увидим освобождающим любимый Мелитополь? Дивизия боевых пенсов прошедших 80е и 90е - это покруче целой армии горбатых математиков и очкастых менеджеров по продажам Заодно оставшимся в живых пенсию лишний год поплатят...
Бетон написав:Рабочие с жулян звонили, в траншеи для бетона попадали. Осколки прошуршали. А я должен был быть там на приёме бетона
О ., ГОСПОДИ ..... Так это они за вами ! Сволочи ....... может они хотят вырезать у вас почку или предстательную железу ? Или ..... если прошуршало , взять у вас всю кровь ? НЕТ , я понял , хотят все суставы от коленных до локтевых включая пяточную кость .
У меня там знакомый на высокой должности. Так вот новая почта защищается от наездов правоохранителей, понимаешь? Не их защищают, а они защищаются. Мне такие истории про отжим денег рассказали, тут такое не пропустят
Наверное и защищает (в общей массе, не их лично) и доит за что-то. Конечно хотелось бы конкретики , за что именно, но вряд ли ты в курсе. Наверное как и в любом другом бизнесе идут на какие-то нарушения, а чтоб закрыли глаза - с них просят. Или ты думаешь такая бизнес-империя все сделала без нарушений?
У меня вопрос остаётся. Какие законы принято для улучшения жизни? Не запрета, а улучшения. Или опять жаловаться побежите, как настоящие воины?
А отчего ты должен был бы стать лучше жить? Война в стране. Кроме военкомов, лучше никто жить не стал