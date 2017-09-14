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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 89818982898389848985>
Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 13:44

  Бетон написав:
  Hotab написав:Бетон


Видимо, новая почта стала лучшим оператором в мире благодаря скелету, пхахаха. Вернее, вопреки


Видимо НП было бы достаточно на своих складах 3 деда с тревожной кнопкой, а не 3 десятки спортивных парней с подготовкой и оружием, если бы правоохранительной системы не было, «пха-пха»
Тебя надо таки в Африку на месячишку. Где человеку с деньгами (просто даже айфон в кармане) порой нельзя выйти за периметр отеля.
А любой человек, у которого есть дом с солнечной панелью и автомобилем, обязан иметь забор метра 3 с колючкой сверху. А по углам башенки с автоматчиком. Все это он оплачивает, очевидно.
Вот там бы я посмотрел на такого недолугого бизнесмена как ты. Безопасность (хоть она и несовершенна) - это как воздух. Ее не замечаешь и не ценишь, пока она есть.

У меня там знакомый на высокой должности.
Так вот новая почта защищается от наездов правоохранителей, понимаешь? Не их защищают, а они защищаются. Мне такие истории про отжим денег рассказали, тут такое не пропустят

У меня вопрос остаётся. Какие законы принято для улучшения жизни? Не запрета, а улучшения.
Или опять жаловаться побежите, как настоящие воины?


А какие у вас вопросы ?
Вот , например вопрос вашего нахождения в Киеве .
Вроде как война , а вы все не в блиндаже .
Разве это не улучшение .....
холява
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 14:02

  fler написав:Нехай цивілізований світ зацінить.

Надзвичайний посол Австрії в Україні Арад Бенкьо прокоментував сьогоднішній масований обстріл України російськими силами, у якому загинуло майже 20 осіб.
Він назвав російську атаку чистим терором.
https://lb.ua/society/2024/07/08/623059 ... stril.html

Австрія у квітні цього року імпортувала 81% природного газу з Російської Федерації, а місяцем раніше ця частка була ще більшою – 93%.
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy ... riven.html
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 14:13

холява
А вас когда мы с ТТхой на вытянутой руке увидим освобождающим любимый Мелитополь?
Дивизия боевых пенсов прошедших 80е и 90е - это покруче целой армии горбатых математиков и очкастых менеджеров по продажам
Заодно оставшимся в живых пенсию лишний год поплатят...
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 14:15

  холява написав:
  Бетон написав:Рабочие с жулян звонили, в траншеи для бетона попадали. Осколки прошуршали. А я должен был быть там на приёме бетона


О ., ГОСПОДИ .....
Так это они за вами !
Сволочи ....... может они хотят вырезать у вас почку или предстательную железу ?
Или ..... если прошуршало , взять у вас всю кровь ?
НЕТ , я понял , хотят все суставы от коленных до локтевых включая пяточную кость .

Аминазин с сульфамидами и ЭШТ ням-ням?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 14:16

  detroytred написав:
  fler написав:Нехай цивілізований світ зацінить.

Надзвичайний посол Австрії в Україні Арад Бенкьо прокоментував сьогоднішній масований обстріл України російськими силами, у якому загинуло майже 20 осіб.
Він назвав російську атаку чистим терором.
https://lb.ua/society/2024/07/08/623059 ... stril.html

Австрія у квітні цього року імпортувала 81% природного газу з Російської Федерації, а місяцем раніше ця частка була ще більшою – 93%.
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy ... riven.html

За 2.5 роки вже ясно, що всім байдуже. Йде війна десь, за кордони не пошириться та й пофіг
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 14:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ещё и по Исиде на левобережке прилетело. 5 погибших

Я смотрю много военных на ермака открыто катят. Наконец-то
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 14:20

Бетон

а Вы писали на стилфакторе 10 лет назад ?
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 14:27

Бетон

У меня там знакомый на высокой должности.
Так вот новая почта защищается от наездов правоохранителей, понимаешь? Не их защищают, а они защищаются. Мне такие истории про отжим денег рассказали, тут такое не пропустят


Наверное и защищает (в общей массе, не их лично) и доит за что-то. Конечно хотелось бы конкретики , за что именно, но вряд ли ты в курсе. Наверное как и в любом другом бизнесе идут на какие-то нарушения, а чтоб закрыли глаза - с них просят. Или ты думаешь такая бизнес-империя все сделала без нарушений?

У меня вопрос остаётся. Какие законы принято для улучшения жизни? Не запрета, а улучшения.
Или опять жаловаться побежите, как настоящие воины?


А отчего ты должен был бы стать лучше жить? Война в стране. Кроме военкомов, лучше никто жить не стал :D
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 14:30

  fox767676 написав:Бетон

а Вы писали на стилфакторе 10 лет назад ?

Ой не. Не знаю что оно.
Тяга к писанию появилась пару лет назад. Старость, наверное. Четвёртый десяток как никак
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 15:06

  Hotab написав:Кроме военкомов, лучше никто жить не стал
расскажи , сколько получали тыловые крысы до войны и сейчас? Или прям все ЗСУ сидит в окопе?
vitaliiangel
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  #<1 ... 89818982898389848985>
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