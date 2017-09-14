Додано: Пон 08 лип, 2024 15:18

vitaliiangel написав: Hotab написав: Кроме военкомов, лучше никто жить не стал Кроме военкомов, лучше никто жить не стал расскажи , сколько получали тыловые крысы до войны и сейчас? Или прям все ЗСУ сидит в окопе? расскажи , сколько получали тыловые крысы до войны и сейчас? Или прям все ЗСУ сидит в окопе?

Виталя, мы ж уже разбирались, что очень часто ты «тыловыми крысами» называешь тех, кого потом восхваляешь тут «сбил из пулемета ракету Калибр» и т.д.Ты же понятия не имеешь чем кто занимаешься, те е со стороны всегда кажется что военные жрут шаурму в центре Киева и все.Сейчас нагрузка на всех выросла. И риски.В полях под границей в Киевской области это ведь тоже тыловые крысы.Они иногда меняются, приезжают домой помыться, постираться. Их тут видят и думают то что думаешь ты. Есть и штаб в Киеве, и не один. Они не в полях. Но у них риски прилета на голову. Кратно выше риски, чем в охмадит, так как целятся все же не в Охмадит.Теперь к цифрам. Пилот на моей должности (с которой уходил я) получал 1 куе, стал получать 1.5 куе. Это тот, который «тыловая крыса». Это сильный рост? Это много? Скажешь в тылу можно меньше? А ничего, что по нему в тылу (на аэродроме) искандеры целятся? А ничего что он поднииаясь даже в небо Киева рискует получить ракету ПЗРК или пулеметную очередь от своих перепуганных и заинструктированных?Оно с дивана всегда кажется, что кто-то жирует.