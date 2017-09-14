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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8982898389848985>
Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 15:16

  Hotab написав:_hunter


А в нормальных странах работает рынок: спрос/предложение


Какая не абстрактная стана живет без силового блока и вообще элементов государства? Без законов, принуждений?
У вас в Германии так? Вильнолюдь?

а ещё есть государства где не нарушают права человека,


Виталя, а в тех государствах тоже вильнолюдь обыкновенный светит один доход (с него платит налоги), а живет на другой? Там тоже не выполняют законы по воинскому учету?
«яке їхало, таке й здибало». А иначе и не могло быть. Чиновник не из марса прилетел. А из нашего больного и нередко хитросделанного общества. Так как он исходя из него может быть каким-то другим?

Так а кто рулил этим учьотом с 1991 - Василь з села чі военкоми і прочие можновладці? Які крали і брали а теперь оказываеться Виталя виноват что военпрофи не положено воевать так как он впенс в 40 а Микола тракторист в 50+ придатний
и ВУС ему можно сменить за три минуты на штурмовика
Востаннє редагувалось Vadim_ в Пон 08 лип, 2024 15:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 15:18

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:Кроме военкомов, лучше никто жить не стал
расскажи , сколько получали тыловые крысы до войны и сейчас? Или прям все ЗСУ сидит в окопе?


Виталя, мы ж уже разбирались, что очень часто ты «тыловыми крысами» называешь тех, кого потом восхваляешь тут «сбил из пулемета ракету Калибр» и т.д.
Ты же понятия не имеешь чем кто занимаешься, те е со стороны всегда кажется что военные жрут шаурму в центре Киева и все.
Сейчас нагрузка на всех выросла. И риски.
В полях под границей в Киевской области это ведь тоже тыловые крысы.
Они иногда меняются, приезжают домой помыться, постираться. Их тут видят и думают то что думаешь ты. Есть и штаб в Киеве, и не один. Они не в полях. Но у них риски прилета на голову. Кратно выше риски, чем в охмадит, так как целятся все же не в Охмадит.

Теперь к цифрам. Пилот на моей должности (с которой уходил я) получал 1 куе, стал получать 1.5 куе. Это тот, который «тыловая крыса». Это сильный рост? Это много? Скажешь в тылу можно меньше? А ничего, что по нему в тылу (на аэродроме) искандеры целятся? А ничего что он поднииаясь даже в небо Киева рискует получить ракету ПЗРК или пулеметную очередь от своих перепуганных и заинструктированных?

Оно с дивана всегда кажется, что кто-то жирует.
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 15:23

Vadim_


что военпрофи не положено воевать так как он впенс в 40 а Микола тракторист в 50+ придатний


Кто сказал «не положено»? Ану веди его сюда! Счас мы его!! :mrgreen:


и ВУС ему можно сменить за три минуты на штурмовика


Конечно можно. И нужно!! Где те РЛС-ки 90-го года, а где Вадик.
Потому Валику пора ВУС давно сменить на штурмовика! Вадик давно профнепригоден по своему первоначальному ВУСу, зачем мы его бережем в тылу и не отправляем в окоп?!
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 15:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Возможно целились как раз в охмадет. Там военные есть, на видео с капельницей . Может лежал кто-то важный
Я не думаю что "тыловые" в большей опасности, чем тысячи наших детей
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 15:25

Hotab
Военный обязан пожизненно быть военным и захищати Батьківщину , а тракторист орати землю , будівельник - будувати а то як прийшла війна впенсам не паложено /ани аффицеры
Vadim_
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 15:29

  Vadim_ написав:Hotab
Военный обязан пожизненно быть военным и захищати Батьківщину , а тракторист орати землю , будівельник - будувати а то як прийшла війна впенсам не паложено /ани аффицеры

Где написано пожизненно должен ?))))
А Вадик если с подростка жрал горилку, то он пожизненно должен жрать, так?))
А Успих 2.5 года послужил, должен теперь всю жизнь. Я передам . :mrgreen:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 15:30

  Hotab написав:Vadim_


что военпрофи не положено воевать так как он впенс в 40 а Микола тракторист в 50+ придатний


Кто сказал «не положено»? Ану веди его сюда! Счас мы его!! :mrgreen:


и ВУС ему можно сменить за три минуты на штурмовика


Конечно можно. И нужно!! Где те РЛС-ки 90-го года, а где Вадик.
Потому Валику пора ВУС давно сменить на штурмовика! Вадик давно профнепригоден по своему первоначальному ВУСу, зачем мы его бережем в тылу и не отправляем в окоп?!

Те же самые .
Так шо, добровольно смениваешь ВУС и в штурмовики или то иное?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 15:34

  Бетон написав:Возможно целились как раз в охмадет. Там военные есть, на видео с капельницей . Может лежал кто-то важный
Я не думаю что "тыловые" в большей опасности, чем тысячи наших детей

Целились точно туда: в Телеге есть видео прилета ракеты
Второе - сильно вряд ли: это же КТО там должен был лежать, да и зачем?.. Да и два других прилета рамекают, что били именно по мед-центрам :(
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 15:35

Vadim_


Так шо, добровольно смениваешь ВУС и в штурмовики или то иное?



Зачем тебе государство давало ВОС? Зачем тратило на тебя деньги?? Ты когда рассчитаешься с ним, га? :D
Не способен по прямому ВОСу - «за 3 минуты можно сменить на штурмовика»(с)
В чем дело, ухылянт?!! :twisted:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 15:37

  Hotab написав:
  Vadim_ написав:Hotab
Военный обязан пожизненно быть военным и захищати Батьківщину , а тракторист орати землю , будівельник - будувати а то як прийшла війна впенсам не паложено /ани аффицеры

Где написано пожизненно должен ?))))
А Вадик если с подростка жрал горилку, то он пожизненно должен жрать, так?))
А Успих 2.5 года послужил, должен теперь всю жизнь. Я передам . :mrgreen:

Офицерская честь или то в мирное время аффицеры а когда война вы впенсы?
Vadim_
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