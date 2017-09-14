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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8982898389848985
Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 15:45

Vadim_
Де твоя честь сержанта РА?
Хіба тобі не для цього давали ВОС? Щоб коли країні потрібно, ти все кинув і прийшов. Га?
Или «это другое»?
У тебе є совість?? Має ВОС і відсиджується, ухилянт проклятий! :twisted:
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 08 лип, 2024 15:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 15:47

  Hotab написав:Vadim_


Так шо, добровольно смениваешь ВУС и в штурмовики или то иное?



Зачем тебе государство давало ВОС? Зачем тратило на тебя деньги?? Ты когда рассчитаешься с ним, га? :D
Не способен по прямому ВОСу - «за 3 минуты можно сменить на штурмовика»(с)
В чем дело, ухылянт?!! :twisted:

Я не стремился в военные и не поступал в ДВЗРКУ , доброольно отслужил два года а в это время могла случиться война и я бы был послан куда Родина прикажет.
А вы, избрав профессию - военный , с началом войны уехали защищать Украіну в Африку
Vadim_
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 15:48

Vadim_


доброольно отслужил два года


Ну так раз добровільно смоктав сіську бюджетну, то в чому справа? Коли розрахуєшся?
Де твоя совість?

избрав профессию - военный


Як «ізбрав», так і «переізбрав». На то і існують контракти, щоб служити рівно стільки, скільки є бажання. Не царська армія.
Закон не дозволяє залишати армію лише під час війни. А до цього хоч стоянку з тракторами охороняй, хоч служи в арміях. Справа особиста кожного. Тобі ніхто нічого не винен.
А ти по смоктав сіську і кинув. Де ти використовуєш знання, на які витрачені на тебе гроші, Га? Скільки ти прослужив під час війни? А тебе для неї готували!!! Є совість?
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 08 лип, 2024 15:52, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 15:50

  _hunter написав:
  Бетон написав:Возможно целились как раз в охмадет. Там военные есть, на видео с капельницей . Может лежал кто-то важный
Я не думаю что "тыловые" в большей опасности, чем тысячи наших детей

Целились точно туда: в Телеге есть видео прилета ракеты
Второе - сильно вряд ли: это же КТО там должен был лежать, да и зачем?.. Да и два других прилета рамекают, что били именно по мед-центрам :(

Да, как то очень кучно.
п.с. у нас целій день горит...
Vadim_
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 15:54

  Hotab написав:Vadim_


доброольно отслужил два года


Ну так раз добровільно смоктав сіську бюджетну, то в чому справа? Коли розрахуєшся?
Де твоя совість?

избрав профессию - военный


Як «ізбрав», так і «переізбрав». На то і існують контракти, щоб служити рівно стільки, скільки є бажання. Не царська армія.
Закон не дозволяє залишати армію лише під час війни. А до цього хоч стоянку з тракторами охороняй, хоч служи в армія. Справа особиста кожного. Тобі ніхто нічого не винен.
А ти по смоктав міську і кинув. Де ти використовуєш витрачені на тебе гроші, Га? Скільки ти прослужив під час війни? А тебе для неї готували!!!

Я не избирал военную профессию я біл призван на обязательную военную службу , сомневаюсь что до тебя дойд'т
Vadim_
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 15:58

  Бетон написав:Возможно целились как раз в охмадет. Там военные есть, на видео с капельницей . Может лежал кто-то важный
Я не думаю что "тыловые" в большей опасности, чем тысячи наших детей

Скорее в минтранс. Стрелять балистикой в отдельного человека полный бред.
Mimohod
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 15:59

[quote="5745253:
Як «ізбрав», так і «переізбрав». [/quote]
Це не захистник Держави, це шльондра
Vadim_
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 16:00

Vadim_
Яка різниця що ти обирав???
Ти усвідомлюєш, навіщо тебе призивали і готували??
Просто щоб ти міг посади обіймати в цивільному житті? Ти так завжди думав? Ні! Щоб на випадок війни ти прийшов і сказав «у мене є ВОС ппо-ника, я горілку пив небагато, мізки працюють, відправте мене в Британію на навчання на насамс.» ти зробив так??
Я - зробив!! З березня возив поранених , хоча війну зустрів пенсіонером А ти свиня алкоголічна , зробила? То чому ти тут виступаєш???
Hotab
 
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