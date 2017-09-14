Vadim_
Де твоя честь сержанта РА?
Хіба тобі не для цього давали ВОС? Щоб коли країні потрібно, ти все кинув і прийшов. Га?
Или «это другое»?
У тебе є совість?? Має ВОС і відсиджується, ухилянт проклятий!
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Додано: Пон 08 лип, 2024 15:45
Vadim_
Де твоя честь сержанта РА?
Хіба тобі не для цього давали ВОС? Щоб коли країні потрібно, ти все кинув і прийшов. Га?
Или «это другое»?
У тебе є совість?? Має ВОС і відсиджується, ухилянт проклятий!
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 08 лип, 2024 15:47, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 08 лип, 2024 15:47
Я не стремился в военные и не поступал в ДВЗРКУ , доброольно отслужил два года а в это время могла случиться война и я бы был послан куда Родина прикажет.
А вы, избрав профессию - военный , с началом войны уехали защищать Украіну в Африку
Додано: Пон 08 лип, 2024 15:48
Vadim_
Ну так раз добровільно смоктав сіську бюджетну, то в чому справа? Коли розрахуєшся?
Де твоя совість?
Як «ізбрав», так і «переізбрав». На то і існують контракти, щоб служити рівно стільки, скільки є бажання. Не царська армія.
Закон не дозволяє залишати армію лише під час війни. А до цього хоч стоянку з тракторами охороняй, хоч служи в арміях. Справа особиста кожного. Тобі ніхто нічого не винен.
А ти по смоктав сіську і кинув. Де ти використовуєш знання, на які витрачені на тебе гроші, Га? Скільки ти прослужив під час війни? А тебе для неї готували!!! Є совість?
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 08 лип, 2024 15:52, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 08 лип, 2024 15:50
Да, как то очень кучно.
п.с. у нас целій день горит...
Додано: Пон 08 лип, 2024 15:54
Я не избирал военную профессию я біл призван на обязательную военную службу , сомневаюсь что до тебя дойд'т
Додано: Пон 08 лип, 2024 15:58
Додано: Пон 08 лип, 2024 15:59
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Як «ізбрав», так і «переізбрав». [/quote]
Це не захистник Держави, це шльондра
Додано: Пон 08 лип, 2024 16:00
Vadim_
Яка різниця що ти обирав???
Ти усвідомлюєш, навіщо тебе призивали і готували??
Просто щоб ти міг посади обіймати в цивільному житті? Ти так завжди думав? Ні! Щоб на випадок війни ти прийшов і сказав «у мене є ВОС ппо-ника, я горілку пив небагато, мізки працюють, відправте мене в Британію на навчання на насамс.» ти зробив так??
Я - зробив!! З березня возив поранених , хоча війну зустрів пенсіонером А ти свиня алкоголічна , зробила? То чому ти тут виступаєш???
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