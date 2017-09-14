Vadim_
Де твоя честь сержанта РА?
Хіба тобі не для цього давали ВОС? Щоб коли країні потрібно, ти все кинув і прийшов. Га?
Или «это другое»?
У тебе є совість?? Має ВОС і відсиджується, ухилянт проклятий!
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Додано: Пон 08 лип, 2024 15:45
Vadim_
Де твоя честь сержанта РА?
Хіба тобі не для цього давали ВОС? Щоб коли країні потрібно, ти все кинув і прийшов. Га?
Или «это другое»?
У тебе є совість?? Має ВОС і відсиджується, ухилянт проклятий!
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 08 лип, 2024 15:47, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 08 лип, 2024 15:47
Я не стремился в военные и не поступал в ДВЗРКУ , доброольно отслужил два года а в это время могла случиться война и я бы был послан куда Родина прикажет.
А вы, избрав профессию - военный , с началом войны уехали защищать Украіну в Африку
Додано: Пон 08 лип, 2024 15:48
Vadim_
Ну так раз добровільно смоктав сіську бюджетну, то в чому справа? Коли розрахуєшся?
Де твоя совість?
Як «ізбрав», так і «переізбрав». На то і існують контракти, щоб служити рівно стільки, скільки є бажання. Не царська армія.
Закон не дозволяє залишати армію лише під час війни. А до цього хоч стоянку з тракторами охороняй, хоч служи в арміях. Справа особиста кожного. Тобі ніхто нічого не винен.
А ти по смоктав сіську і кинув. Де ти використовуєш знання, на які витрачені на тебе гроші, Га? Скільки ти прослужив під час війни? А тебе для неї готували!!! Є совість?
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 08 лип, 2024 15:52, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 08 лип, 2024 15:50
Да, как то очень кучно.
п.с. у нас целій день горит...
Додано: Пон 08 лип, 2024 15:54
Я не избирал военную профессию я біл призван на обязательную военную службу , сомневаюсь что до тебя дойд'т
Додано: Пон 08 лип, 2024 15:58
Додано: Пон 08 лип, 2024 15:59
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Як «ізбрав», так і «переізбрав». [/quote]
Це не захистник Держави, це шльондра
Додано: Пон 08 лип, 2024 16:12
противоречие сам найдёшь ?
по сравнению с теми кто остался без жилья/работы 500уе это рост или падение? Ты полностью оторван от реальности, живёшь в мире марафона, и рассуждаешь что 500уе копейки.
Много раз рассказывал про своего приятеля тыловую крысу. До войны была в только одна проблема нехватка денег. Сейчас проблем море, а именно как их потратить.
Стало сложно жить приходится постоянно выбирать в каком ресторане еда вкуснее, нелегкий выбор между 14 и 15 айфоном.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 08 лип, 2024 16:19, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 08 лип, 2024 16:18
Подожди-ка, а кто должен получать больше и жить лучше во время войны? Неужели тот, кто без налогов сдает недвигу??
Наверное именно те, от кого зависит спасение страны, они должны жить лучше всех. Нет?
Во второй мировой иждевендцы получали в 2 раза меньше еды чем работающие на оборонку , и в 3 - чем военные. Ты сколько кушаешь? Какой у тебя статус?
Как хорошо что ты точно знаешь сколько денег у твоего знакомого было и есть. Прядок цифр зарплаты для пилота я привел. У твоего знакомого должно быть меньше. А ты должен быть в контексте пользы для страны вообще голодным. Но ты сыт. Почему?
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 08 лип, 2024 16:22, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 08 лип, 2024 16:21
ты с логикой дружишь или вас познакомить? Где я писал что военные должны получать минималку, а лучше талоны на еду? Я всегда говорил, что зарплата должна быть такая, чтобы вакансий не было. И никого не надо было бусифицировать.
Ранее ты сказал вот что
а теперь сам себе доказываешь, что военные стали жить лучше. И зачем то объясняешь почему.
Ты других тыкаешь в нестыковки, а тут ткнули тебя.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 08 лип, 2024 16:24, всього редагувалось 3 разів.
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