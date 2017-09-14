Додано: Пон 08 лип, 2024 16:18

vitaliiangel написав: Hotab написав: Теперь к цифрам. Пилот на моей должности (с которой уходил я) получал 1 куе, стал получать 1.5 куе. Это тот, который «тыловая крыса». Это сильный рост? Теперь к цифрам. Пилот на моей должности (с которой уходил я) получал 1 куе, стал получать 1.5 куе. Это тот, который «тыловая крыса». Это сильный рост? по сравнению с теми кто остался без жилья/работы 500уе рост или падение? Ты полностью оторван от реальности, живёшь в мире марафона, и рассуждаешь что 500уе копейки. по сравнению с теми кто остался без жилья/работы 500уе рост или падение? Ты полностью оторван от реальности, живёшь в мире марафона, и рассуждаешь что 500уе копейки.

Подожди-ка, а кто должен получать больше и жить лучше во время войны? Неужели тот, кто без налогов сдает недвигу??Наверное именно те, от кого зависит спасение страны, они должны жить лучше всех. Нет?Во второй мировой иждевендцы получали в 2 раза меньше еды чем работающие на оборонку , и в 3 - чем военные. Ты сколько кушаешь? Какой у тебя статус?Как хорошо что ты точно знаешь сколько денег у твоего знакомого было и есть. Прядок цифр зарплаты для пилота я привел. У твоего знакомого должно быть меньше. А ты должен быть в контексте пользы для страны вообще голодным. Но ты сыт. Почему?