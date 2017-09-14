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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8983898489858986>
Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 15:45

Vadim_
Де твоя честь сержанта РА?
Хіба тобі не для цього давали ВОС? Щоб коли країні потрібно, ти все кинув і прийшов. Га?
Или «это другое»?
У тебе є совість?? Має ВОС і відсиджується, ухилянт проклятий! :twisted:
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 08 лип, 2024 15:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 15:47

  Hotab написав:Vadim_


Так шо, добровольно смениваешь ВУС и в штурмовики или то иное?



Зачем тебе государство давало ВОС? Зачем тратило на тебя деньги?? Ты когда рассчитаешься с ним, га? :D
Не способен по прямому ВОСу - «за 3 минуты можно сменить на штурмовика»(с)
В чем дело, ухылянт?!! :twisted:

Я не стремился в военные и не поступал в ДВЗРКУ , доброольно отслужил два года а в это время могла случиться война и я бы был послан куда Родина прикажет.
А вы, избрав профессию - военный , с началом войны уехали защищать Украіну в Африку
Vadim_
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 15:48

Vadim_


доброольно отслужил два года


Ну так раз добровільно смоктав сіську бюджетну, то в чому справа? Коли розрахуєшся?
Де твоя совість?

избрав профессию - военный


Як «ізбрав», так і «переізбрав». На то і існують контракти, щоб служити рівно стільки, скільки є бажання. Не царська армія.
Закон не дозволяє залишати армію лише під час війни. А до цього хоч стоянку з тракторами охороняй, хоч служи в арміях. Справа особиста кожного. Тобі ніхто нічого не винен.
А ти по смоктав сіську і кинув. Де ти використовуєш знання, на які витрачені на тебе гроші, Га? Скільки ти прослужив під час війни? А тебе для неї готували!!! Є совість?
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 08 лип, 2024 15:52, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 15:50

  _hunter написав:
  Бетон написав:Возможно целились как раз в охмадет. Там военные есть, на видео с капельницей . Может лежал кто-то важный
Я не думаю что "тыловые" в большей опасности, чем тысячи наших детей

Целились точно туда: в Телеге есть видео прилета ракеты
Второе - сильно вряд ли: это же КТО там должен был лежать, да и зачем?.. Да и два других прилета рамекают, что били именно по мед-центрам :(

Да, как то очень кучно.
п.с. у нас целій день горит...
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 15:54

  Hotab написав:Vadim_


доброольно отслужил два года


Ну так раз добровільно смоктав сіську бюджетну, то в чому справа? Коли розрахуєшся?
Де твоя совість?

избрав профессию - военный


Як «ізбрав», так і «переізбрав». На то і існують контракти, щоб служити рівно стільки, скільки є бажання. Не царська армія.
Закон не дозволяє залишати армію лише під час війни. А до цього хоч стоянку з тракторами охороняй, хоч служи в армія. Справа особиста кожного. Тобі ніхто нічого не винен.
А ти по смоктав міську і кинув. Де ти використовуєш витрачені на тебе гроші, Га? Скільки ти прослужив під час війни? А тебе для неї готували!!!

Я не избирал военную профессию я біл призван на обязательную военную службу , сомневаюсь что до тебя дойд'т
Vadim_
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 15:58

  Бетон написав:Возможно целились как раз в охмадет. Там военные есть, на видео с капельницей . Может лежал кто-то важный
Я не думаю что "тыловые" в большей опасности, чем тысячи наших детей

Скорее в минтранс. Стрелять балистикой в отдельного человека полный бред.
Mimohod
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 15:59

[quote="5745253:
Як «ізбрав», так і «переізбрав». [/quote]
Це не захистник Держави, це шльондра
Vadim_
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 16:12

  Hotab написав:Теперь к цифрам. Пилот на моей должности (с которой уходил я) получал 1 куе, стал получать 1.5 куе. Это тот, который «тыловая крыса». Это сильный рост?
  Hotab написав:Кроме военкомов, лучше никто жить не стал
противоречие сам найдёшь ?

по сравнению с теми кто остался без жилья/работы 500уе это рост или падение? Ты полностью оторван от реальности, живёшь в мире марафона, и рассуждаешь что 500уе копейки.


Много раз рассказывал про своего приятеля тыловую крысу. До войны была в только одна проблема нехватка денег. Сейчас проблем море, а именно как их потратить.

Стало сложно жить приходится постоянно выбирать в каком ресторане еда вкуснее, нелегкий выбор между 14 и 15 айфоном.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 08 лип, 2024 16:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 16:18

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:Теперь к цифрам. Пилот на моей должности (с которой уходил я) получал 1 куе, стал получать 1.5 куе. Это тот, который «тыловая крыса». Это сильный рост?
по сравнению с теми кто остался без жилья/работы 500уе рост или падение? Ты полностью оторван от реальности, живёшь в мире марафона, и рассуждаешь что 500уе копейки.

Подожди-ка, а кто должен получать больше и жить лучше во время войны? Неужели тот, кто без налогов сдает недвигу??
Наверное именно те, от кого зависит спасение страны, они должны жить лучше всех. Нет?
Во второй мировой иждевендцы получали в 2 раза меньше еды чем работающие на оборонку , и в 3 - чем военные. Ты сколько кушаешь? Какой у тебя статус?

Как хорошо что ты точно знаешь сколько денег у твоего знакомого было и есть. Прядок цифр зарплаты для пилота я привел. У твоего знакомого должно быть меньше. А ты должен быть в контексте пользы для страны вообще голодным. Но ты сыт. Почему?
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 08 лип, 2024 16:22, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 16:21

  Hotab написав:Подожди-ка, а кто должен получать больше и жить лучше во время войны?
ты с логикой дружишь или вас познакомить? Где я писал что военные должны получать минималку, а лучше талоны на еду? Я всегда говорил, что зарплата должна быть такая, чтобы вакансий не было. И никого не надо было бусифицировать.

Ранее ты сказал вот что

  Hotab написав:Кроме военкомов, лучше никто жить не стал
а теперь сам себе доказываешь, что военные стали жить лучше. И зачем то объясняешь почему.

Ты других тыкаешь в нестыковки, а тут ткнули тебя.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 08 лип, 2024 16:24, всього редагувалось 3 разів.
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