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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8983898489858986
Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 16:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Арестович плакался что не хотят идти на военных учиться
надо помягче к друг-другу(кроме депутатов ВРУ 7-9 созывов)
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 16:32

vitaliiangel


по сравнению с теми кто остался без жилья/работы 500уе это рост или падение?


1. Во время войны нельзя остаться без работы. Армия всех принимает.
2. А военные - это не касается их потеря жилья? Их жилье под колпаком? Или может таки наоборот, их жилье в оккупации вскрывается и отжимается в первую очередь? К чему это противопоставление «а вот в сравнении с гражданскими, потерявшими жилье»?
Вся Херсонская вертолетная бригада по сути потеряла жилье. Или физически, или не может в нем жить.


? Я всегда говорил, что зарплата должна быть такая, чтобы вакансий не было. И никого не надо было бусифицировать.


Но зп своего знакомого вояки тыловика ты недоволен))
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 08 лип, 2024 16:40, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 16:33

  fox767676 написав:Арестович плакался что не хотят идти на военных учиться
надо помягче к друг-другу(кроме депутатов ВРУ 7-9 созывов)

З 2014 чі 2022 ? чі до того?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 16:38

  Hotab написав:Армия всех принимает.
ты сам писал что все в армии не нужны, а теперь всех принимает))) это такой тонкий троллинг? Может надо принимать не безработных а по каким то критериям? Или движешься без костылей - подходишь. Тогда возникает другой вопрос, за что платят людям, которые не соответствуют занимаемой должности, если берут всех вподряд.
  Hotab написав:К чему это противопоставление «а вот в сравнении с гражданскими, потерявшими жилье»?
к потере совести, постом выше ты жаловался что 500уе не очень большие деньги, Бугатти на них не купишь. Я тебе указал категории для кого это огромные деньги.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 08 лип, 2024 16:44, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 16:38

  Hotab написав:vitaliiangel


по сравнению с теми кто остался без жилья/работы 500уе это рост или падение?


1. Во время войны нельзя остаться без работы. Армия всех принимает.
2. А военные - это не касается их потеря жилья? Их жилье под колпаком? Или может таки наоборот, их жилье в оккупации вскрывается и отжимается в первую очередь? К чему это противопоставление «а вот в сравнении с гражданскими, потерявшими жилье»?
Вся Херсонская вертолетная бригада по сути потеряла жилье. Или физически, или не может в нем жить.

Я не нагнетаю ,но вас обучили и дали должности за деньги налогоплательщиков, тех кого ві посілаете отсвечивать в теплик а сами в Африку или иную нору
Vadim_
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 16:40

  Vadim_ написав:
  fox767676 написав:Арестович плакался что не хотят идти на военных учиться
надо помягче к друг-другу(кроме депутатов ВРУ 7-9 созывов)

З 2014 чі 2022 ?страшно?,
чі до того?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 16:42

  Vadim_ написав:
  fox767676 написав:Арестович плакался что не хотят идти на военных учиться
надо помягче к друг-другу(кроме депутатов ВРУ 7-9 созывов)

З 2014 чі 2022 ? чі до того?

ЖАЛІЄШ що в Васильківську бригаду ППО не пішов на контракт? Не пізно! :lol:

Vadim_


Я не нагнетаю ,но вас обучили


І вас. В 1990-му. Де вихлоп, га?



Віталя, який ще тролінг. Зараз нема проблеми безробіття. Хіба ти не знаєш, що в ТЦК на високу зп запрошують всіх. Про що ти? Кому +500 дол зростання це дуже багато, то є можливість +2.5 тисячі доларів! Хто без роботи :D
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 16:48

  Hotab написав:
  Vadim_ написав:
  fox767676 написав:Арестович плакался что не хотят идти на военных учиться
надо помягче к друг-другу(кроме депутатов ВРУ 7-9 созывов)

З 2014 чі 2022 ? чі до того?

ЖАЛІЄШ що в Васильківську бригаду ППО не пішов на контракт? Не пізно! :lol:

Я звичайний комбайнер, а ти професійний військовий , але уже впенс раніше мене не впенса, так хто повинен першим з'явитись до ТЦК ?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 16:49

Vadim_
Так я перший і зʼявився. А другий коли? :lol:
Hotab
 
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