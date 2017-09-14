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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 08 лип, 2024 16:24
Арестович плакался что не хотят идти на военных учиться
надо помягче к друг-другу(кроме депутатов ВРУ 7-9 созывов)
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fox767676
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Додано: Пон 08 лип, 2024 16:32
vitaliiangel
по сравнению с теми кто остался без жилья/работы 500уе это рост или падение?
1. Во время войны нельзя остаться без работы. Армия всех принимает.
2. А военные - это не касается их потеря жилья? Их жилье под колпаком? Или может таки наоборот, их жилье в оккупации вскрывается и отжимается в первую очередь? К чему это противопоставление «а вот в сравнении с гражданскими, потерявшими жилье»?
Вся Херсонская вертолетная бригада по сути потеряла жилье. Или физически, или не может в нем жить.
? Я всегда говорил, что зарплата должна быть такая, чтобы вакансий не было. И никого не надо было бусифицировать.
Но зп своего знакомого вояки тыловика ты недоволен))
Востаннє редагувалось Hotab
в Пон 08 лип, 2024 16:40, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 08 лип, 2024 16:33
fox767676 написав:
Арестович плакался что не хотят идти на военных учиться
надо помягче к друг-другу(кроме депутатов ВРУ 7-9 созывов)
З 2014 чі 2022 ? чі до того?
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Vadim_
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Додано: Пон 08 лип, 2024 16:38
Hotab написав:
Армия всех принимает.
ты сам писал что все в армии не нужны, а теперь всех принимает))) это такой тонкий троллинг? Может надо принимать не безработных а по каким то критериям? Или движешься без костылей - подходишь. Тогда возникает другой вопрос, за что платят людям, которые не соответствуют занимаемой должности, если берут всех вподряд.
Hotab написав:
К чему это противопоставление «а вот в сравнении с гражданскими, потерявшими жилье»?
к потере совести, постом выше ты жаловался что 500уе не очень большие деньги, Бугатти на них не купишь. Я тебе указал категории для кого это огромные деньги.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Пон 08 лип, 2024 16:44, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Пон 08 лип, 2024 16:38
Hotab написав:vitaliiangel
по сравнению с теми кто остался без жилья/работы 500уе это рост или падение?
1. Во время войны нельзя остаться без работы. Армия всех принимает.
2. А военные - это не касается их потеря жилья?
Их жилье под колпаком? Или может таки наоборот, их жилье в оккупации вскрывается и отжимается в первую очередь? К чему это противопоставление «а вот в сравнении с гражданскими, потерявшими жилье»?
Вся Херсонская вертолетная бригада по сути потеряла жилье. Или физически, или не может в нем жить.
Я не нагнетаю ,но вас обучили и дали должности за деньги налогоплательщиков, тех кого ві посілаете отсвечивать в теплик а сами в Африку или иную нору
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Vadim_
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Додано: Пон 08 лип, 2024 16:40
Vadim_ написав: fox767676 написав:
Арестович плакался что не хотят идти на военных учиться
надо помягче к друг-другу(кроме депутатов ВРУ 7-9 созывов)
З 2014 чі 2022 ?страшно?,
чі до того?
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Додано: Пон 08 лип, 2024 16:42
Vadim_ написав: fox767676 написав:
Арестович плакался что не хотят идти на военных учиться
надо помягче к друг-другу(кроме депутатов ВРУ 7-9 созывов)
З 2014 чі 2022 ? чі до того?
ЖАЛІЄШ що в Васильківську бригаду ППО не пішов на контракт? Не пізно! Vadim_
Я не нагнетаю ,но вас обучили
І вас. В 1990-му. Де вихлоп, га?
Віталя, який ще тролінг. Зараз нема проблеми безробіття. Хіба ти не знаєш, що в ТЦК на високу зп запрошують всіх. Про що ти? Кому +500 дол зростання це дуже багато, то є можливість +2.5 тисячі доларів! Хто без роботи
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Hotab
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Додано: Пон 08 лип, 2024 16:48
Hotab написав: Vadim_ написав: fox767676 написав:
Арестович плакался что не хотят идти на военных учиться
надо помягче к друг-другу(кроме депутатов ВРУ 7-9 созывов)
З 2014 чі 2022 ? чі до того?
ЖАЛІЄШ що в Васильківську бригаду ППО не пішов на контракт? Не пізно!
Я звичайний комбайнер, а ти професійний військовий , але уже впенс раніше мене не впенса, так хто повинен першим з'явитись до ТЦК ?
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Додано: Пон 08 лип, 2024 16:49
Vadim_
Так я перший і зʼявився. А другий коли?
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Hotab
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