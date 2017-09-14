Арестович плакался что не хотят идти на военных учиться
надо помягче к друг-другу(кроме депутатов ВРУ 7-9 созывов)
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Додано: Пон 08 лип, 2024 16:24
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Арестович плакался что не хотят идти на военных учиться
надо помягче к друг-другу(кроме депутатов ВРУ 7-9 созывов)
Додано: Пон 08 лип, 2024 16:32
vitaliiangel
1. Во время войны нельзя остаться без работы. Армия всех принимает.
2. А военные - это не касается их потеря жилья? Их жилье под колпаком? Или может таки наоборот, их жилье в оккупации вскрывается и отжимается в первую очередь? К чему это противопоставление «а вот в сравнении с гражданскими, потерявшими жилье»?
Вся Херсонская вертолетная бригада по сути потеряла жилье. Или физически, или не может в нем жить.
Но зп своего знакомого вояки тыловика ты недоволен))
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 08 лип, 2024 16:40, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 08 лип, 2024 16:33
Додано: Пон 08 лип, 2024 16:38
ты сам писал что все в армии не нужны, а теперь всех принимает))) это такой тонкий троллинг? Может надо принимать не безработных а по каким то критериям? Или движешься без костылей - подходишь. Тогда возникает другой вопрос, за что платят людям, которые не соответствуют занимаемой должности, если берут всех вподряд.
к потере совести, постом выше ты жаловался что 500уе не очень большие деньги, Бугатти на них не купишь. Я тебе указал категории для кого это огромные деньги.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 08 лип, 2024 16:44, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Пон 08 лип, 2024 16:38
Я не нагнетаю ,но вас обучили и дали должности за деньги налогоплательщиков, тех кого ві посілаете отсвечивать в теплик а сами в Африку или иную нору
Додано: Пон 08 лип, 2024 16:40
Додано: Пон 08 лип, 2024 16:42
ЖАЛІЄШ що в Васильківську бригаду ППО не пішов на контракт? Не пізно!
Vadim_
І вас. В 1990-му. Де вихлоп, га?
Віталя, який ще тролінг. Зараз нема проблеми безробіття. Хіба ти не знаєш, що в ТЦК на високу зп запрошують всіх. Про що ти? Кому +500 дол зростання це дуже багато, то є можливість +2.5 тисячі доларів! Хто без роботи
Додано: Пон 08 лип, 2024 16:48
Я звичайний комбайнер, а ти професійний військовий , але уже впенс раніше мене не впенса, так хто повинен першим з'явитись до ТЦК ?
Додано: Пон 08 лип, 2024 17:37
З 2000 року точно.
І не просто не хотіли, а офігітєльно не хотіли.
На 14 місць по інженерній технічній спеціальності на всі 45+ млн. громадян не могли 14 осіб знайти.
На опупітєльні жири -- пенсії, квартири, зп, пайки, льготи за комірне і т.д.
Замість строкової служби (кажись 1,5 року вже було) "на халяву" отримавши вищу освіту, диплом цивільного інженера вища освіта безкоштовно.
А в сухопутних військах мабуть і овсі швах був.
І хвилинку, хто замість кадрової служби (отого совдепу, про який ви наголошуєте -- захисник навіки...), впровадив контракту -- поки контракт ти всл, закінчився - чеши в АТБ вантажником з охфіцерською честю, хто?
Нагадайте: самі військові чи цивільні (гречкосії) отак схотіли?
А тепер заголосили --- захищайте, повинні, бо мені так хочеться.
Ще раз --- навіть за отого совка з захисник навіки, саме "звичайний комбайнер" призивався саме "звичайним кулеметником" (рядовим).
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 08 лип, 2024 18:03, всього редагувалось 2 разів.
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