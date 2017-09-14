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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 08 лип, 2024 18:03
Бетон написав:
о целились как раз в охмадет. Там военные есть, на видео с капельницей . Может лежал кто-то важный
Я не думаю что "тыловые" в большей опасности, чем тысячи наших детей
Наскільки треба бути мудаком, щоб виправдовувати русню.
На мою думку все набагато простіше. Русня хоче переговорів. На своїх умовах. Тому терору ставатиме більше...
Цей кокнретно удар - це демонстрація НАТО, що вони налаштовані серйозно
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sashaqbl
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Додано: Пон 08 лип, 2024 18:11
sashaqbl написав: Бетон написав:
о целились как раз в охмадет. Там военные есть, на видео с капельницей . Может лежал кто-то важный
Я не думаю что "тыловые" в большей опасности, чем тысячи наших детей
Наскільки треба бути мудаком, щоб виправдовувати русню.
На мою думку все набагато простіше. Русня хоче переговорів. На своїх умовах. Тому терору ставатиме більше...
Цей кокнретно удар - це демонстрація НАТО, що вони налаштовані серйозно
не розумію концепцію форуму
, по якому принципу труть відповіді. Тому напишу ще раз, може там зверху попустить
НАТО боїться росію та принуждеє своєю бездіяльністю нас "до миру", тому дійсно терору буде більше, поки ми не погодимся на відмову від теріторій. А там швиденько з усіх кутів випорхнуть голуби миру
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Додано: Пон 08 лип, 2024 18:14
Допоки Україна не освоїть масове виробництво ракет класу кацапських х-101 та іскандерів війна буде тривати.
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Додано: Пон 08 лип, 2024 18:15
detroytred
Ще раз --- навіть за отого совка з захисник навіки, саме "звичайний комбайнер" призивався саме "звичайним кулеметником" (рядовим).
З комбайнера виходить прекрасний дефіцитний мехвод БТР. Такий кадр пропадає !
Але це все ви про контрактну службу пояснюєте in vain . Памʼять як у інфузорії в туфельках. Наступний літній дощ, комбайн поставить на прикол, відкоркує біленьку і прийде на форум питати «чому?»
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Додано: Пон 08 лип, 2024 18:17
sashaqbl написав: Бетон написав:
о целились как раз в охмадет. Там военные есть, на видео с капельницей . Может лежал кто-то важный
Я не думаю что "тыловые" в большей опасности, чем тысячи наших детей
Наскільки треба бути мудаком, щоб виправдовувати русню.
На мою думку все набагато простіше. Русня хоче переговорів. На своїх умовах. Тому терору ставатиме більше...
Цей кокнретно удар - це демонстрація НАТО, що вони налаштовані серйозно
Не пригадую хто, але не так давно мені доказували, що війна давно йде без обмежень.
А чого хочемо ми, Україна?
Теж перемоги (або переговорів на своїх умовах).
І що робити тепер Україні?
Якщо обмежень і з нашого боку не було. Чи були, є?
Що роблять з терористами?
Знищують...
А якщо не можуть знищити, то що?
Чекають чого?
Суцільні питання.
Партнери ставлять Україну в неприємну позицію.
І не в іграшці, а у війні на виживання.
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detroytred
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Додано: Пон 08 лип, 2024 18:20
Партнери вони такі. спочатку спостерігають зі своїх Ф-16 як ракети нищать західноукраїнські тец а потім опа
На цей час ми працюємо над тим, щоб мати можливість спалювати польське вугілля, якого в нас зараз багато, щоб не платити за його спалювання, тобто за викиди, а електроенергію, вироблену польськими електростанціями з польського вугілля за європейські гроші, через наявний енергоміст спрямовувати до України", - розповів прем'єр Польщі.
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Додано: Пон 08 лип, 2024 18:22
Ukrainian написав:
Допоки Україна не освоїть масове виробництво ракет класу кацапських х-101 та іскандерів війна буде тривати.
Клімкін практично прямим текстом вказав чому ми не виробляємо отакі рокети.
Тому з цього приводу пригадався Пристайко - да всі це розуміють і розуміли здавна і одразу; а хто не розуміє, той короткозорий.
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Додано: Пон 08 лип, 2024 18:23
Vadim_ написав: Hotab написав:Vadim_
доброольно отслужил два года
Ну так раз добровільно смоктав сіську бюджетну, то в чому справа? Коли розрахуєшся?
Де твоя совість?
избрав профессию - военный
Як «ізбрав», так і «переізбрав». На то і існують контракти, щоб служити рівно стільки, скільки є бажання. Не царська армія.
Закон не дозволяє залишати армію лише під час війни. А до цього хоч стоянку з тракторами охороняй, хоч служи в армія. Справа особиста кожного. Тобі ніхто нічого не винен.
А ти по смоктав міську і кинув. Де ти використовуєш витрачені на тебе гроші, Га? Скільки ти прослужив під час війни? А тебе для неї готували!!!
Я не избирал военную профессию я біл призван на обязательную военную службу , сомневаюсь что до тебя дойд'т
Не намагайтеся ухилянту нічого доказувати - він лише онлайн такий розумний.
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Додано: Пон 08 лип, 2024 18:24
detroytred написав:
І що робити тепер Україні?
Вимагати з трибуни ООН введення миротворців та захисту неба. Нажаль, тільки для контрольованих нами теріторій. На конфлікт з кацапами ніхто не піде
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Додано: Пон 08 лип, 2024 18:26
detroytred написав:
Клімкін практично прямим текстом вказав чому ми не виробляємо отакі рокети.
дайте вгадаю - "безпекові гаранти" не схвалюють ?
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