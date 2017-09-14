detroytred написав:, сказав, що не дадуть нам це робити; все на ринку виробників рокет поділено.
якщо б справа тільки в ринку - то дозволили б нам виробляти з неекспортною дальністю 500+ (300 ніззя, а 1000 - можна ):)) тим більше нам свій ринок ще насичувати та насичувати маю гіпотезу що все набагато гірше, і з часу "чикен-спіч" буша-першого у 1991 мало що змінилось.. Десь у 1992-1993 поділили сфери впливу між Вашингтоном та москвою, як наслідок - у 1993 війська московії пішли з країн Балтії, а у 1994 у РБ та Україні майже сінхронно пройшли вибори проросійських президентів. Україна як більш суб'єктна пасіонарна та ресурсно цікава ще більш-менш барахтаєтся туди-сюди, а РБ безповоротньо засмоктала болотная трясіна.
Востаннє редагувалось fox767676 в Пон 08 лип, 2024 18:50, всього редагувалось 2 разів.
detroytred написав:, сказав, що не дадуть нам це робити; все на ринку виробників рокет поділено.
якщо б справа тільки в ринку - то дозволили б нам виробляти з неекспортною дальністю 500+ )) маю гіпотезу що все набагато гірше, і з часу "чикен-спіч" буша-молодшого у 1991 мало що змінилось Десь у 1992-1993 розділили сфери впливу між Вашингтоном та москвою, як наслідок - у 1993 війська московії пішли з країн Балтії, а у 1994 у РБ та Україні майже сінхронно пройшли вибори проросійських президентів. Україна як більш суб'єктна пасіонарна та ресурсно цікава ще більш-менш барахтаєтся туди-сюди, а РБ безповоротно засмоктала болотная трясіна.
Тобто не просто ринок (бабло), а політичний фактор. Може й так.
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