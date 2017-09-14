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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8985898689878988
Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 18:31

sens

Не намагайтеся ухилянту нічого доказувати - він лише онлайн такий розумний.


Я і офлайн такий самий. Можу довести, які проблеми.

Цікаво в цій ситуації те, що ви як раз і є той самий «військовий мирного часу», про якого каже Вадік)) І не тільки він.))
Проте ви вирішили робити вигляд, що то не про вас))
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 18:35

  fox767676 написав:
  detroytred написав:Клімкін практично прямим текстом вказав чому ми не виробляємо отакі рокети.


дайте вгадаю - "безпекові гаранти" не схвалюють ?

Не просто не схвалюють, а Клімкін, посміхнувшись, сказав, що не дадуть нам це робити; все на ринку виробників рокет поділено.

Я не знаю так це чи ні.
І заявив би це хтось не такий проукраїнський, як Клімкін, то це було б норм -- таких заяв повно...
Але про це вів мову Клімкін десь півроку тому.
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 18:38

  detroytred написав:
  fox767676 написав:
  detroytred написав:Клімкін практично прямим текстом вказав чому ми не виробляємо отакі рокети.


дайте вгадаю - "безпекові гаранти" не схвалюють ?

Не просто не схвалюють, а Клімкін, посміхнувшись, сказав, що не дадуть нам це робити; все на ринку виробників рокет поділено.
Але про це вів мову Клімкін десь півроку тому.


Тому бити по москві і пітеру ми ще довго не зможемо. :twisted:
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 18:40

  d44 написав:
  detroytred написав:І що робити тепер Україні?
Вимагати з трибуни ООН введення миротворців та захисту неба. Нажаль, тільки для контрольованих нами теріторій. На конфлікт з кацапами ніхто не піде

Да хоч танцювати на усіх трибунах...

Або влада чесно доведе до людей реал план-стратегію-бачення перемоги; або тупня може статися -- отримаємо і руїни, і оту поразку (перемовини на ще гірших умовах).
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 18:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:, сказав, що не дадуть нам це робити; все на ринку виробників рокет поділено.


якщо б справа тільки в ринку - то дозволили б нам виробляти з неекспортною дальністю 500+ (300 ніззя, а 1000 - можна ):)) тим більше нам свій ринок ще насичувати та насичувати
маю гіпотезу що все набагато гірше, і з часу "чикен-спіч" буша-першого у 1991 мало що змінилось..
Десь у 1992-1993 поділили сфери впливу між Вашингтоном та москвою, як наслідок - у 1993 війська московії пішли з країн Балтії, а у 1994 у РБ та Україні майже сінхронно пройшли вибори проросійських президентів. Україна як більш суб'єктна пасіонарна та ресурсно цікава ще більш-менш барахтаєтся туди-сюди, а РБ безповоротньо засмоктала болотная трясіна.
Востаннє редагувалось fox767676 в Пон 08 лип, 2024 18:50, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 18:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Не просто не схвалюють, а Клімкін, посміхнувшись, сказав, що не дадуть нам це робити; все на ринку виробників рокет поділено.

Знайшов цікаве, від Клімкіна :) про "згорнуту" ракетну програму
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 18:48

  _hunter написав:
  Бетон написав:Возможно целились как раз в охмадет. Там военные есть, на видео с капельницей . Может лежал кто-то важный
Я не думаю что "тыловые" в большей опасности, чем тысячи наших детей

Целились точно туда: в Телеге есть видео прилета ракеты
Второе - сильно вряд ли: это же КТО там должен был лежать, да и зачем?.. Да и два других прилета рамекают, что били именно по мед-центрам :(

Может сегодняшний именинник?
Или завтрашний? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 18:49

  fox767676 написав:
  detroytred написав:, сказав, що не дадуть нам це робити; все на ринку виробників рокет поділено.


якщо б справа тільки в ринку - то дозволили б нам виробляти з неекспортною дальністю 500+ ))
маю гіпотезу що все набагато гірше, і з часу "чикен-спіч" буша-молодшого у 1991 мало що змінилось
Десь у 1992-1993 розділили сфери впливу між Вашингтоном та москвою, як наслідок - у 1993 війська московії пішли з країн Балтії, а у 1994 у РБ та Україні майже сінхронно пройшли вибори проросійських президентів. Україна як більш суб'єктна пасіонарна та ресурсно цікава ще більш-менш барахтаєтся туди-сюди, а РБ безповоротно засмоктала болотная трясіна.

Тобто не просто ринок (бабло), а політичний фактор. Може й так.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 18:51

  sashaqbl написав:
  Бетон написав:о целились как раз в охмадет. Там военные есть, на видео с капельницей . Может лежал кто-то важный
Я не думаю что "тыловые" в большей опасности, чем тысячи наших детей

Наскільки треба бути мудаком, щоб виправдовувати русню.
На мою думку все набагато простіше. Русня хоче переговорів. На своїх умовах. Тому терору ставатиме більше...
Цей кокнретно удар - це демонстрація НАТО, що вони налаштовані серйозно

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Нічого нового, рашисти продовжують бити по лікарням
pesikot
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