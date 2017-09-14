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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8987898889898990>
Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 19:14

  d44 написав:Партнери вони такі. спочатку спостерігають зі своїх Ф-16 як ракети нищать західноукраїнські тец а потім опа
На цей час ми працюємо над тим, щоб мати можливість спалювати польське вугілля, якого в нас зараз багато, щоб не платити за його спалювання, тобто за викиди, а електроенергію, вироблену польськими електростанціями з польського вугілля за європейські гроші, через наявний енергоміст спрямовувати до України", - розповів прем'єр Польщі.

кому війна, а кому як мать родна
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 19:41

  detroytred написав:
  Vadim_ написав:
  fox767676 написав:Арестович плакался что не хотят идти на военных учиться
надо помягче к друг-другу(кроме депутатов ВРУ 7-9 созывов)

З 2014 чі 2022 ? чі до того?

З 2000 року точно.
І не просто не хотіли, а офігітєльно не хотіли.
На 14 місць по інженерній технічній спеціальності на всі 45+ млн. громадян не могли 14 осіб знайти.
На опупітєльні жири -- пенсії, квартири, зп, пайки, льготи за комірне і т.д.
Замість строкової служби (кажись 1,5 року вже було) "на халяву" отримавши вищу освіту, диплом цивільного інженера вища освіта безкоштовно.
А в сухопутних військах мабуть і овсі швах був.

І хвилинку, хто замість кадрової служби (отого совдепу, про який ви наголошуєте -- захисник навіки...), впровадив контракту -- поки контракт ти всл, закінчився - чеши в АТБ вантажником з охфіцерською честю, хто?
Нагадайте: самі військові чи цивільні (гречкосії) отак схотіли?
А тепер заголосили --- захищайте, повинні, бо мені так хочеться.

Ще раз --- навіть за отого совка з захисник навіки, саме "звичайний комбайнер" призивався саме "звичайним кулеметником" (рядовим).

Наказ можете предоставить?
Востаннє редагувалось Vadim_ в Пон 08 лип, 2024 20:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 19:45

Vadim_
хотаб подиносился.все єто тут знают, но он хочет послать на войну не военніх а комбайнерів
Ані абязані ,кому?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 19:53

  Vadim_ написав: Vadim_
хотаб подиносился.все єто тут знают, но он хочет послать на войну не военніх а комбайнеріів

Вадим, иди спать, алкаш ...

Сегодня рашисты ударили по детской больнице, в Кривом Роге 10 человек погибли, а ты своё эго расчёсываешь ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 19:57

  pesikot написав:
  Vadim_ написав: Vadim_
хотаб подиносился.все єто тут знают, но он хочет послать на войну не военніх а комбайнеріів

Вадим, иди спать, алкаш ...

Сегодня рашисты ударили по детской больнице, в Кривом Роге 10 человек погибли, а ты своё эго расчёсываешь ...

Не звезди дурко ,эти удары происходили над моэй головой, в окрестностях Днепра
Vadim_
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 20:01

  Vadim_ написав:
  pesikot написав:Вадим, иди спать, алкаш ...

Сегодня рашисты ударили по детской больнице, в Кривом Роге 10 человек погибли, а ты своё эго расчёсываешь ...

Не звезди дурко ,эти удары происходили над моэй головой, в окрестностях Днепра

Вот я не знал, что киевская детская больница Охматдет находится в окрестностях Днепра

Так же не знал, что Кривой Рог - это тоже окрестности Днепра

Иди спать, тебе на сегодня хватит ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 20:04

  pesikot написав:
  Vadim_ написав:
  pesikot написав:Вадим, иди спать, алкаш ...

Сегодня рашисты ударили по детской больнице, в Кривом Роге 10 человек погибли, а ты своё эго расчёсываешь ...

Не звезди дурко ,эти удары происходили над моэй головой, в окрестностях Днепра

Вот я не знал, что киевская детская больница Охматдет находится в окрестностях Днепра

Так же не знал, что Кривой Рог - это тоже окрестности Днепра

Иди спать, тебе на сегодня хватит ...

И тем не менее, для дурачьков,
в Днепре сегодня были прилёты,
горело ввесь день , ты долбоёб?
Востаннє редагувалось Vadim_ в Пон 08 лип, 2024 20:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 20:06

  pesikot написав:
  Vadim_ написав:
  pesikot написав:Вадим, иди спать, алкаш ...

Сегодня рашисты ударили по детской больнице, в Кривом Роге 10 человек погибли, а ты своё эго расчёсываешь ...

Не звезди дурко ,эти удары происходили над моэй головой, в окрестностях Днепра

Вот я не знал, что киевская детская больница Охматдет находится в окрестностях Днепра

Так же не знал, что Кривой Рог - это тоже окрестности Днепра

Иди спать, тебе на сегодня хватит ...

Втарой холява ?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 20:07

pesikot
прилёты были не только где ты читаешь, не о всём сообщают кацапским холуям
Востаннє редагувалось Vadim_ в Пон 08 лип, 2024 20:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 20:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Хто там вчора питав, Микола? Чим відрізняються буряти від ТЦКашників.

Чого розмови бить кудись по расісі, потрібно бить по окупованих територіях. Де, хто і як це відомо. Той-же Крим- декілька підстанцій, Сімферопільська ТЕС і все, світла нема, тільки генератори.
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