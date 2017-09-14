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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 08 лип, 2024 20:12
Vadim_ написав: pesikot написав:
Вот я не знал, что киевская детская больница Охматдет находится в окрестностях Днепра
Так же не знал, что Кривой Рог - это тоже окрестности Днепра
Иди спать, тебе на сегодня хватит ...
И тем не менее, для дурачков,
в Днепре сегодня были прилёты
Так дурачок у нас ты ...
Я в курсе прилётов в Днепре, ты даже не знаешь, насколько я в курсе
Поэтому и перестань своё ЭГО расчёсывать
Иди поспи, тебе на сегодня хватит ...
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Додано: Пон 08 лип, 2024 20:16
pesikot написав: Vadim_ написав: pesikot написав:
Вот я не знал, что киевская детская больница Охматдет находится в окрестностях Днепра
Так же не знал, что Кривой Рог - это тоже окрестности Днепра
Иди спать, тебе на сегодня хватит ...
И тем не менее, для дурачков,
в Днепре сегодня были прилёты
Так дурачок у нас ты ...
Я в курсе прилётов в Днепре, ты даже не знаешь, насколько я в курсе
Поэтому и перестань своё ЭГО расчёсывать
Иди поспи, тебе на сегодня хватит ...
Не буду спорить с тролем
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Додано: Пон 08 лип, 2024 20:16
ЛАД написав:
А толковый студент-ядерщик, кот. выпустят постажироваться на Запад, там и останется (если он действительно толковый). Я не против этого, только за. Но государству от этого пользы ноль. Разве что когда-то с гордостью заявить о достижении "украинского" учёного.
Тобто ми прийшли до того, шо цей студент навчається в тюрмі, зрозумів.
І звідки ви взяли шо студент не повернеться, якщо порередні 2 рази повертався, а зараз- ні?
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Додано: Пон 08 лип, 2024 20:20
pesikot написав: Vadim_ написав: pesikot написав:
Вот я не знал, что киевская детская больница Охматдет находится в окрестностях Днепра
Так же не знал, что Кривой Рог - это тоже окрестности Днепра
Иди спать, тебе на сегодня хватит ...
И тем не менее, для дурачков,
в Днепре сегодня были прилёты
Так дурачок у нас ты ...
Я в курсе прилётов в Днепре, ты даже не знаешь, насколько я в курсе
Поэтому и перестань своё ЭГО расчёсывать
Иди поспи, тебе на сегодня хватит ...
такого дебила я ещё не встречал на просторах интернета
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Додано: Пон 08 лип, 2024 20:27
Hotab написав:
Він не зовсім лісник. В лісі не буває. Це офісний планктон, який щось там обліковує щотижня за всі райони області.
А, та ясно, потрібно бронювать, як же без обласного лісового обліку.
І випускать в першу чергу, він же перший наповнювач бюджету.
А просто вузІв недостатньо ? В сфері підготовки тих самих фізиків-ядерників. Я так розумію всілякі НИИ, НАН та інше потрібно якщо у нас розробляють щось нове і конкурентне. А не просто експлуатують чужі станки, чужі турбіни, або хай навіть і своє, але те що було розроблено 30-40 років тому . І ніяких новинок,
Візьму сферу, де я трохи більше розуміюсь. Авіація і відповідно авіа інженерія.
За останні 10 років жодного літака, вузла, агрегату.
Наприклад, студент вивчає паливо для двигуна літака, на якому літають інопланетяни. У нас десь у ВНЗ чи НАН зараз є такий двигун, шоб перевірить чи працює він, як працює, можливо шось потрібно модернизувати? Такого двигуна нема ніде на території України, а наприклад у CERN такий двигун є. Скажу більше, москальські студенти без питань працюють з цим двигуном у CERNi, а наші- зась.
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Додано: Пон 08 лип, 2024 20:29
Water
студент вивчає паливо для двигуна літака, на якому літають інопланетяни. У нас десь у ВНЗ чи НАН зараз є такий двигун, шоб перевірить чи працює він, як працює, можливо шось потрібно модернизувати? Такого двигуна нема ніде на території України, а наприклад у CERN такий двигун
А навіщо він вивчає те паливо? Є хоч якийсь шанс, що цей двигун чи це паливо буде винайденою (розроблено) в Україні? Чи все-таки і паливо і двигун приїдуть до нас в готовому вигляді і знання того хлопака нікому не треба?
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Додано: Пон 08 лип, 2024 20:33
Hotab написав:Water
студент вивчає паливо для двигуна літака, на якому літають інопланетяни. У нас десь у ВНЗ чи НАН зараз є такий двигун, шоб пверевірить чи працює він, як працює, можливо шось потрібно модернизувати? Такого двигуна нема ніде на території України, а наприклад у CERN такий двигун
А навіщо він вивчає те паливо? Є хоч якийсь шанс, що цей двигун чи це паливо буде винайденою (розроблено) в Україні? Чи все-таки і паливо і двигун приїдуть до нас в готовому вигляді і знання того хлопака нікому не треба?
в окіп його, там хай проявить знання в квантовий теплік, бач умним хоче прикинутися
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Додано: Пон 08 лип, 2024 20:35
sashaqbl написав: Бетон написав:
о целились как раз в охмадет. Там военные есть, на видео с капельницей . Может лежал кто-то важный
Я не думаю что "тыловые" в большей опасности, чем тысячи наших детей
Наскільки треба бути мудаком, щоб виправдовувати русню.
На мою думку все набагато простіше. Русня хоче переговорів. На своїх умовах. Тому терору ставатиме більше...
Цей кокнретно удар - це демонстрація НАТО, що вони налаштовані серйозно
класти десятки військових в клініку до дітей - муділи
Взагалі мозгів немає ні в тебе ні в тих хто це зробив
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Додано: Пон 08 лип, 2024 20:39
Бетон написав:
класти десятки військових в клініку до дітей - муділи
Взагалі мозгів немає ні в тебе ні в тих хто це зробив
Муділо - це ти
Яке постійно бреше та тягне сюди кацапську брехню
Завали своє їбало
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