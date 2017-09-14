ЛАД написав:А толковый студент-ядерщик, кот. выпустят постажироваться на Запад, там и останется (если он действительно толковый). Я не против этого, только за. Но государству от этого пользы ноль. Разве что когда-то с гордостью заявить о достижении "украинского" учёного.
Тобто ми прийшли до того, шо цей студент навчається в тюрмі, зрозумів. І звідки ви взяли шо студент не повернеться, якщо порередні 2 рази повертався, а зараз- ні?
Hotab написав:Він не зовсім лісник. В лісі не буває. Це офісний планктон, який щось там обліковує щотижня за всі райони області.
А, та ясно, потрібно бронювать, як же без обласного лісового обліку. І випускать в першу чергу, він же перший наповнювач бюджету.
А просто вузІв недостатньо ? В сфері підготовки тих самих фізиків-ядерників. Я так розумію всілякі НИИ, НАН та інше потрібно якщо у нас розробляють щось нове і конкурентне. А не просто експлуатують чужі станки, чужі турбіни, або хай навіть і своє, але те що було розроблено 30-40 років тому . І ніяких новинок, Візьму сферу, де я трохи більше розуміюсь. Авіація і відповідно авіа інженерія. За останні 10 років жодного літака, вузла, агрегату.
Наприклад, студент вивчає паливо для двигуна літака, на якому літають інопланетяни. У нас десь у ВНЗ чи НАН зараз є такий двигун, шоб перевірить чи працює він, як працює, можливо шось потрібно модернизувати? Такого двигуна нема ніде на території України, а наприклад у CERN такий двигун є. Скажу більше, москальські студенти без питань працюють з цим двигуном у CERNi, а наші- зась.
студент вивчає паливо для двигуна літака, на якому літають інопланетяни. У нас десь у ВНЗ чи НАН зараз є такий двигун, шоб перевірить чи працює він, як працює, можливо шось потрібно модернизувати? Такого двигуна нема ніде на території України, а наприклад у CERN такий двигун
А навіщо він вивчає те паливо? Є хоч якийсь шанс, що цей двигун чи це паливо буде винайденою (розроблено) в Україні? Чи все-таки і паливо і двигун приїдуть до нас в готовому вигляді і знання того хлопака нікому не треба?
студент вивчає паливо для двигуна літака, на якому літають інопланетяни. У нас десь у ВНЗ чи НАН зараз є такий двигун, шоб пверевірить чи працює він, як працює, можливо шось потрібно модернизувати? Такого двигуна нема ніде на території України, а наприклад у CERN такий двигун
А навіщо він вивчає те паливо? Є хоч якийсь шанс, що цей двигун чи це паливо буде винайденою (розроблено) в Україні? Чи все-таки і паливо і двигун приїдуть до нас в готовому вигляді і знання того хлопака нікому не треба?
в окіп його, там хай проявить знання в квантовий теплік, бач умним хоче прикинутися
Згідно з оновленим переліком військової допомоги Німеччина передала Україні боєкомплект до танків Leopard 1; 1 ЗРК PATRIOT із запасними частинами. 2 самохідних багатофункціональних РЛС TRML-4D; 30 розвідувальних БПЛА Vector із запчастинами; 200 мобільних пристроїв для глушіння дронів; 10 автономних морських катерів; 4 інженерних танки Wisent 1 і броньовану евакуаційну машину із запчастинами; 10 броньовиків і 3 патрульних джипа; 55 000 снарядів 155 мм та 9 000 снарядів до зенітних танків Gepard
студент вивчає паливо для двигуна літака, на якому літають інопланетяни. У нас десь у ВНЗ чи НАН зараз є такий двигун, шоб перевірить чи працює він, як працює, можливо шось потрібно модернизувати? Такого двигуна нема ніде на території України, а наприклад у CERN такий двигун
А навіщо він вивчає те паливо? Є хоч якийсь шанс, що цей двигун чи це паливо буде винайденою (розроблено) в Україні? Чи все-таки і паливо і двигун приїдуть до нас в готовому вигляді і знання того хлопака нікому не треба?
Якщо вас цікавить це питання- Welcome https://atom.knu.ua/ Прототип двигуна є, але працює він не від шматочка палива невеликого розміру, а від того-ж керосину. Який шанс- не знаю, один на мільйон, чи це буде вінахідник з американців, москалів, французів, китайців, але на даному етапі винахідник точно не буде з України.
Не намагайтеся ухилянту нічого доказувати - він лише онлайн такий розумний.
[/quote] Я і офлайн такий самий. Можу довести, які проблеми.
Цікаво в цій ситуації те, що ви як раз і є той самий «військовий мирного часу», про якого каже Вадік)) І не тільки він.)) Проте ви вирішили робити вигляд, що то не про вас))[/quote] Якщо ви вважаєте всіх тролити на мобілізації,то це виключно показує ваше ставлення і позицію. Я не літаю , багато часу їзжу за кермом - бачу велику кількість нових поховань за межами міста в селах поблизу дороги. Можна сперечатися досхочу ,но резерв виростає за 25 років 09 місяців. Щодо мобілізації бачу зменшення БП і тцк по містах.