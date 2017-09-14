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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8987898889898990>
Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 20:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Хто там вчора питав, Микола? Чим відрізняються буряти від ТЦКашників.

Чого розмови бить кудись по расісі, потрібно бить по окупованих територіях. Де, хто і як це відомо. Той-же Крим- декілька підстанцій, Сімферопільська ТЕС і все, світла нема, тільки генератори.
Water
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 20:16

  ЛАД написав:А толковый студент-ядерщик, кот. выпустят постажироваться на Запад, там и останется (если он действительно толковый). Я не против этого, только за. Но государству от этого пользы ноль. Разве что когда-то с гордостью заявить о достижении "украинского" учёного.

Тобто ми прийшли до того, шо цей студент навчається в тюрмі, зрозумів.
І звідки ви взяли шо студент не повернеться, якщо порередні 2 рази повертався, а зараз- ні?
Water
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 20:27

  Hotab написав:Він не зовсім лісник. В лісі не буває. Це офісний планктон, який щось там обліковує щотижня за всі райони області.

А, та ясно, потрібно бронювать, як же без обласного лісового обліку.
І випускать в першу чергу, він же перший наповнювач бюджету.
А просто вузІв недостатньо ? В сфері підготовки тих самих фізиків-ядерників. Я так розумію всілякі НИИ, НАН та інше потрібно якщо у нас розробляють щось нове і конкурентне. А не просто експлуатують чужі станки, чужі турбіни, або хай навіть і своє, але те що було розроблено 30-40 років тому . І ніяких новинок,
Візьму сферу, де я трохи більше розуміюсь. Авіація і відповідно авіа інженерія.
За останні 10 років жодного літака, вузла, агрегату.

Наприклад, студент вивчає паливо для двигуна літака, на якому літають інопланетяни. У нас десь у ВНЗ чи НАН зараз є такий двигун, шоб перевірить чи працює він, як працює, можливо шось потрібно модернизувати? Такого двигуна нема ніде на території України, а наприклад у CERN такий двигун є. Скажу більше, москальські студенти без питань працюють з цим двигуном у CERNi, а наші- зась.
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 20:29

Water

студент вивчає паливо для двигуна літака, на якому літають інопланетяни. У нас десь у ВНЗ чи НАН зараз є такий двигун, шоб перевірить чи працює він, як працює, можливо шось потрібно модернизувати? Такого двигуна нема ніде на території України, а наприклад у CERN такий двигун


А навіщо він вивчає те паливо? Є хоч якийсь шанс, що цей двигун чи це паливо буде винайденою (розроблено) в Україні? Чи все-таки і паливо і двигун приїдуть до нас в готовому вигляді і знання того хлопака нікому не треба?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 20:33

  Hotab написав:Water

студент вивчає паливо для двигуна літака, на якому літають інопланетяни. У нас десь у ВНЗ чи НАН зараз є такий двигун, шоб пверевірить чи працює він, як працює, можливо шось потрібно модернизувати? Такого двигуна нема ніде на території України, а наприклад у CERN такий двигун


А навіщо він вивчає те паливо? Є хоч якийсь шанс, що цей двигун чи це паливо буде винайденою (розроблено) в Україні? Чи все-таки і паливо і двигун приїдуть до нас в готовому вигляді і знання того хлопака нікому не треба?

в окіп його, там хай проявить знання в квантовий теплік, бач умним хоче прикинутися
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 20:41

Згідно з оновленим переліком військової допомоги Німеччина передала Україні
боєкомплект до танків Leopard 1;
1 ЗРК PATRIOT із запасними частинами.
2 самохідних багатофункціональних РЛС TRML-4D;
30 розвідувальних БПЛА Vector із запчастинами;
200 мобільних пристроїв для глушіння дронів;
10 автономних морських катерів;
4 інженерних танки Wisent 1 і броньовану евакуаційну машину із запчастинами;
10 броньовиків і 3 патрульних джипа;
55 000 снарядів 155 мм та 9 000 снарядів до зенітних танків Gepard
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 20:43

Аргентина вирішила подати заявку на вступ до НАТО, закупити бойові літаки F-16 замість китайських машин і надати допомогу Україні, надіславши їй зброю, необхідну для ведення війни з росією.

“Ми не можемо залишатися нейтральними в цій ситуації. Ми повинні бути на боці країн, які захищають свою свободу та демократію”, – сказав Петрі.
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 20:53

Есть ли война в жизни россиян. Что узнали социологи во время полевого исследования в Бурятии, Свердловской области и Краснодаре
https://www.currenttime.tv/a/otnoshenie ... 25431.html
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 21:22

  Hotab написав:Water

студент вивчає паливо для двигуна літака, на якому літають інопланетяни. У нас десь у ВНЗ чи НАН зараз є такий двигун, шоб перевірить чи працює він, як працює, можливо шось потрібно модернизувати? Такого двигуна нема ніде на території України, а наприклад у CERN такий двигун


А навіщо він вивчає те паливо? Є хоч якийсь шанс, що цей двигун чи це паливо буде винайденою (розроблено) в Україні? Чи все-таки і паливо і двигун приїдуть до нас в готовому вигляді і знання того хлопака нікому не треба?

Якщо вас цікавить це питання- Welcome https://atom.knu.ua/
Прототип двигуна є, але працює він не від шматочка палива невеликого розміру, а від того-ж керосину.
Який шанс- не знаю, один на мільйон, чи це буде вінахідник з американців, москалів, французів, китайців, але на даному етапі винахідник точно не буде з України.
Water
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 21:40

[quote="5745309:Hotab"][b]sens[/b]
[quote]

Не намагайтеся ухилянту нічого доказувати - він лише онлайн такий розумний.

[/quote]
Я і офлайн такий самий. Можу довести, які проблеми.

Цікаво в цій ситуації те, що ви як раз і є той самий «військовий мирного часу», про якого каже Вадік)) І не тільки він.))
Проте ви вирішили робити вигляд, що то не про вас))[/quote]
Якщо ви вважаєте всіх тролити на мобілізації,то це виключно показує ваше ставлення і позицію. Я не літаю , багато часу їзжу за кермом - бачу велику кількість нових поховань за межами міста в селах поблизу дороги. Можна сперечатися досхочу ,но резерв виростає за 25 років 09 місяців. Щодо мобілізації бачу зменшення БП і тцк по містах.
sens
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